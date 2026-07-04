Předplatné

Sparta - Opava 4:1. Favoritovi vyšel úvod do přípravy, zazářil navrátilec Ševčík

Michal Ševčík v duelu s Opavou
Michal Ševčík v duelu s OpavouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Lukáš Haraslín a Ebrima Singateh oslavují první branku pražské Sparty
Adam Karabec ve sparťanském dresu
Sivert Mannsverk a Michal Ševčík
Ebrima Singateh
Viktor Vitályos v přípravě s Opavou
Ebrima Singateh během duelu s Opavou
Letní posila Sparty Ebrima Singateh
17
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (37)

Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4:1. Úřadující český vicemistr dal tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš. Přípravy na Chance Ligu 2026/27 přehledně ZDE >>>

Dánský trenér Sparty Brian Priske nasadil tři nové posily - Ebrimu Singhateha, Viktora Vitályose a brankáře Krisztiána Hegyie. Vedle Ševčíka nastoupili i další navrátilci z hostování Adam Karabec, Dominik Hollý, Martin Suchomel a Ondřej Kukučka.

Před polovinou úvodního dějství otevřel v tréninkovém centru na Strahově skóre kapitán Haraslín, mezi 52. a 58. minutou se pak dvěma povedenými ranami prosadil Ševčík. V 67. minutě z první zvýšil na 4:0 Ryneš, slezský celek, který figuruje v roli podezřelého v korupční aféře, poté v závěru snížil.

KonecLIVE
41

Vstoupit do diskuze (37)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů