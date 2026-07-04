Sparta - Opava 4:1. Favoritovi vyšel úvod do přípravy, zazářil navrátilec Ševčík
Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4:1. Úřadující český vicemistr dal tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš. Přípravy na Chance Ligu 2026/27 přehledně ZDE >>>
Dánský trenér Sparty Brian Priske nasadil tři nové posily - Ebrimu Singhateha, Viktora Vitályose a brankáře Krisztiána Hegyie. Vedle Ševčíka nastoupili i další navrátilci z hostování Adam Karabec, Dominik Hollý, Martin Suchomel a Ondřej Kukučka.
Před polovinou úvodního dějství otevřel v tréninkovém centru na Strahově skóre kapitán Haraslín, mezi 52. a 58. minutou se pak dvěma povedenými ranami prosadil Ševčík. V 67. minutě z první zvýšil na 4:0 Ryneš, slezský celek, který figuruje v roli podezřelého v korupční aféře, poté v závěru snížil.