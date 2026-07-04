Na Daridovi byl znát smutek, u Pilaře rozhodla vize, přiznal Horejš. Co Zadražil a Konečný?
Spousta šancí díky ostrému presinku, ale taky spousta laxního řešení. Hradec Králové se na výhru (2:1) nad třetiligovou Spartou B, za kterou ještě nenastoupil ani Filip Panák, ani Jakub Pešek, zbytečně nadřel. „Musíme se posunout na jiný level,“ řekl upřímně kouč David Horejš v Hořicích, kam na přípravný duel dorazila tisícovka diváků. Vladimír Darida, stejně jako vyhlédnuté posily, zatím chyběl.
Kdy se zapojí kapitán?
„Vláďa a další hráči, kteří měli nějaké problémy, se zapojí v pondělí. Chtěli jsme mu dát po mistrovství světa volno, byli jsme tak domluvení. Pak jsme spolu mluvili, potřebujeme, aby přišel odpočinutý, v dobrém rozpoložení a hlavně psychicky správně nastavený. Odjel s rodinou ještě na týden na dovolenou, pak se vrátí.“
Je z Vladimíra Daridy cítit zklamání z turnaje?
„Když jsme spolu mluvili, tak smutek byl znát. Všichni chtěli postoupit. Věřím však, že zase přijde dobře nastavený jako v minulé sezoně a že pro nás zase bude důležitým hráčem.“
Alexandr Sojka, kterého jste loni na podzim vytáhl, vás na mundialu musel potěšit.
„Psal jsem mu hned po nominaci. Jsem za něj samozřejmě rád. Pamatuju si, že když k nám Saša přicházel, všichni řešili, co je to za posilu... Po roce je z něj kluk, který patřil na mistrovství světa mezi nejlepší české hráče. Udělal obrovský progres, jsme rádi, že mu Hradec v rozkvětu pomohl. Fandíme mu, budu mu přát, aby se posouval co nejdál.“
Zato Václav Pilař už se v Hradci Králové posouvat nebude, klub mu smlouvu neprodloužil.
„Někdy musíte ve fotbale udělat i rozhodnutí, které není jednoduché. My jsme se rozhodovali s ohledem na budování týmu. Chceme dát prostor hráčům, se kterými máme dlouhodobější vizi. Takhle jsme postupovali, nic jiného v tom nebylo. Myslím si, že je to správný krok pro Hradec. Přivedli jsme Slončíka, věřím, že další ještě přijdou. Máme tady Vlkanovu i Trubače, vedle nich ale musejí dostat šanci kluci jako Umar nebo Ponikelský. Tak to prostě je. Proto jsme reagovali tak, že se s Vencou smlouva neprodloužila. Rozhodla vize a budování.“
Z mladých máte radost?
„Chtěli jsme jim dát prostor, s ohledem na budování týmu by ho měli dostávat. Klíčoví hráči ještě odpočívají, takže zasáhli do zápasu mladí a popasovali se s tím dobře. Jsou tam věci, které se dají vždycky zlepšit, ale Umar působil velice dobře. Měl možnosti, nakonec dal gól. Jsme spokojení.“
Umar má gólový faktor X, že?
„Je to zajímavý hráč, umí dát gól. I proti Spartě B bylo vidět, že se do šancí dostane. Líbí se mi na něm kreativita, řešení situací a sebevědomí útočníka kolem šestnáctky. Chceme tyhle hráče posouvat. Kdybychom hráli jen ty starší, mladí kluci nedostanou prostor. Pro Hradec je tohle správná cesta. Umar může být za dva roky, možná daleko dřív, úplně někde jinde.“
To zní jako výzva spojená i s mistrovským titulem kategorie U19.
„Bereme to tak, samozřejmě. Kluci jsou teprve na začátku, ale i v tréninku jim musíme dávat příležitosti. Třeba aby hráli důležité role v modelovaných zápasech. Oni nemůžou být upozadění na úkor jiných, takhle přemýšlíme. Víme, že to bude něco jiného, je to rozdíl oproti dorostenecké lize. Pracujeme na taktických věcech, ale jeví se dobře. Je na čem stavět.“
Chtěli bychom do každé řady přivést jednoho hráče
Jak jste přijali zprávu, že si nakonec nezahrajete předkolo Konferenční ligy proti chorvatskému Varaždinu, ale v Evropské lize nastoupíte proti norskému Trömsö?
„Moc se těšíme. Řešili jsme obě varianty, připravovali jsme se na oboje. Jsme rádi, pro nás je to obrovská výzva a čest reprezentovat český fotbal. Chceme být co nejlépe připravení, máme na to teď Rakousko. Čeká nás těžké utkání, soupeř má ohromnou kvalitu. Ale chceme postoupit.“
Norové jsou o úroveň výš než Varaždin?
„Stoprocentně.“
I proto potřebujete posily.
„Uvidíme, jak se kádr doplní během pondělí a úterý. Do Kaprunu odjíždíme až ve středu, věřím, že na začátku příštího týdne přijdou hráči, kteří tým zkvalitní.“
Třeba Mikuláš Konečný.
„O konkrétních jménech se nechci bavit, ale věřím, že přijde kvalita.“
I na brankářský post?
„Myslím, že dobrý gólman nám dneska stál za brankou.“ (úsměv)
Takže Adam Zadražil zůstane?
„Adam má platnou smlouvu, je v tréninku. Uvidíme, jak to bude dál. Ve fotbale se může stát cokoli, ale věřím, že s námi odjede na soustředění.“
Jaké pozice tedy hledáte?
„Chtěli bychom do každé řady přivést jednoho hráče. Věřím, že se to povede. Hráči, se kterými jsme v kontaktu, zvednou úroveň týmu i hry. Stejně jako důležití hráči, kteří se vrátí po zranění. Petrášek, Dancák, Kučera, Darida, Wiesner...“
Kdy bude Tomáš Wiesner zpátky ve formě?
„Tomáš je kluk, který má zkušenosti. Byl to jeden z důvodů, proč jsme ho přiváděli. Hrál velké zápasy ve Spartě, umí vyhrávat. Po odchodu Martina Suchomela na něj spoléháme. Na druhou stranu víme, že to bude mít na začátku těžké. Dlouho po zranění nehrál. Měl teď v přípravě velkou běžeckou zátěž, takže jsme nechtěli riskovat. Zápas nehrál, trošku jsme mu ulevili, aby byl připravený na soustředění.“
Juraj Chvátal, se kterým v civilu Wiesner sledoval zápas, je na tom jak?
„Pomaličku se zapojuje do tréninkového procesu, ale u Juraje je to ještě na delší dobu. Víme, jaké zranění prodělal, a nechceme nic uspěchat. Dostane prostor, aby se dobře doléčil.“
V jakém stavu je Tom Slončík? Šance neproměnil kvůli únavě, nebo kvůli nerozehranosti?
„Může tam být únava i nerozehranost. Ale věříme mu. Vsadili jsme na něj, podpoříme ho. Pravdou je, že od takového hráče čekáme lepší vyřešení situací. Musí se v šancích trochu zklidnit, byly to zlomové momenty. Místo abyste překlopili zápas na vaši stranu a hráli jste v klidu, bylo to složitější.“