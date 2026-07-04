Ředitel Artisu Kuba: Někteří hráči mě přístupem šokovali. Postup odstartoval hektiku
Jedna hektika skončila, další okamžitě začala. A hned tak neskončí. Jak probíhal historický vstup Artisu Brno mezi tuzemskou fotbalovou smetánku? Otevřeně to v rozhovoru pro iSport popisuje výkonný ředitel klubu Petr Kuba. Přiznává například komplikace při jednání s hráči ohledně (ne)vyplacení postupových prémií. „Z některých reakcí jsem byl v hodně šoku.“ Los Chance Ligy 2026/27 ZDE >>>
Chápu to správně, že se našli borci, kteří trvali na platbě za postup, který sportovně na hřišti nevybojovali?
„Nakonec jsme se domluvili se všemi hráči. Našli jsme kompromis. Nebudou jim vyplaceny postupové bonusy, protože se nejedná o postup, ale o přeřazení. Peníze se jim vyplatí v případě, když se zachráníme.“
Je pravda, že snad ještě hodinu před oficiálním oznámením, že nabídku přijmete, jste neměli uzavřené dohody s hráči a bylo to celé na hraně?
„Bylo to tak, to můžu přiznat. Řešili jsme to dlouho. Někteří hráči mě hodně zklamali, čekal jsem úplně jinou reakci. Myslel jsem, že budou mít nějakou sebereflexi směrem k výkonům, které hlavně na jaře předváděli a budou rádi, že se nám naskytla tahle možnost dostat se do ligy administrativně. Sportovně jsme selhali. O to víc jsem byl z přístupu některých v šoku. Řešili za mě věci, které v tu chvíli měly být na druhé koleji. Přitom celý realizační tým i vedení se hned prémií vzdali. O to víc mě pak šokovalo, jak se to vyvinulo s kabinou. Samozřejmě se našli i hráči, kteří přišli a řekli, že náš postoj chápou.“
Vyvodíte z toho důsledky?
„Pomohlo nám to odhalit některé charaktery... Ale věřím, že se nám podařilo situaci vyřešit způsobem, který je za mě naprosto férový a win-win pro všechny. Volali mi agenti. Musel jsem jim vysvětlovat, že hráčům peníze vzít nechceme. Už jsme za tím udělali tlustou čáru.“
Každopádně jste si v posledních hodinách v klubu dost užili…
„Byla to velká hektika. Věděli jsme, že jsme po stažení odvolání Karviné až druzí v pořadí. Veškeré zprávy šly o tom, že je Táborsko připravené první ligu přijmout. My jsme už byli nastavení na to, že to tak dopadne. Mrzelo nás poslední kolo v Chrudimi. Kdybychom vyhráli, skončili jsme druzí a bylo by to jenom o nás. První indicie, že by Táborsko nemuselo nabídku vzít, se k nám začaly dostávat ve středu odpoledne. Zbystřili jsme. Když se to opravdu stalo, byli jsme překvapení.“
A začali jste rychle jednat.
„Věděli jsme, že máme čtyřiadvacet hodin na rozhodnutí. Zvažovali jsme všechna pro a proti. Nakonec jsme se rozhodli, že tu challenge přijmeme. Už z minulé sezony jsme měli nachystané rozpočty na první a druhou ligu. Takže to pro nás nebyla neznámá ohledně financí. Všichni vidí jenom příjmy, peníze z LFA a z fondu solidarity. Jenže rapidně se navýší i výdaje. S některými kluby jsme měli například dohody o bonusech v případě postupu do ligy. Většině hráčů se navíc v nejvyšší soutěži navyšuje plat. Rozhodně to není o tom, že bychom tuto sezonu vydělali přes padesát milionů korun. Ale naše výhoda je, že ve druhé lize jsme měli skoro prvoligový rozpočet.“
Fait byl na vážkách
Cítil jste z hráčů, že kdybyste navzdory dané nabídce do ligy nešli, upadne jejich motivace?
„Uvědomovali jsme si to. Všichni se na první ligu začali těšit. Byl to cíl, za kterým jsme si celou sezonu šli. Najednou se všem rozsvítily oči. Kdybychom tu možnost nepřijali, určitě by nás to ve druhé lize ovlivnilo. Naším jasným cílem bude záchrana. Jdeme do toho s obrovskou pokorou a s respektem. Uvědomujeme si rozdíly mezi soutěžemi.“
Jak se k celé věci stavěl majitel Igor Fait, což bylo klíčové?
„Zpočátku byl hodně na vážkách. Forma administrativního postupu se mu nelíbila, chtěl postoupit sportovní cestou. Ale pak jsme zvážili i větší konkurenci ve druhé lize, kde budou Karviná s Duklou. I hokejová Kometa kdysi postupovala podobným způsobem a díky tomu může zažívat dnešní úspěchy.“
Co vás čeká v dalších dnech?
„Probudil jsem se do další hektiky... Čas je krátký a potřebujeme posílit o kvalitní hráče, kteří by nám v lize pomohli. Cenovky všech hráčů stouply, a to díky novým majitelům a inflaci. Díváme se i do zahraničí. Věřím, že si dokážeme poradit. V první lize se nám velmi rozšířily možnosti. Je rozdíl bavit se o hráčích do druhé ligy a do nejvyšší soutěže. Rozhlížíme se všemi směry.“
Vrátí se talent David Hamansenya ze španělského Léganes?
„Skončilo mu hostování. Komplikace nastala v tom, že společnost Blue Crow, se kterou máme nadstandardní vztahy, Léganes prodala. Jsme v kontaktu i s novými majiteli. Ale sportovní úsek vidí Hamansenyu tak, že by měl mít místo v prvním týmu ve španělské lize.“
Máme informace, že útočník Jean-David Beauguel dostal měsíc na to, aby se uzdravil. Jinak skončí.
„Je to tak. Dostal deadline, došlo ke společné shodě. Věřím Bogymu, že také on dostal extra motivaci. Říkal, že mu chybí čtyři góly k tomu, aby se stal historicky nejlepším střelcem mezi cizinci v české lize. Chce toho milníku dosáhnout. Pokud se v termínu neuzdraví, rozloučíme se. Štvalo nás a frustrovalo, že se za celé jaro nedostal kvůli svalovému zranění na hřiště. V zimní přípravě přitom vypadal fantasticky. Pozici útočníka každopádně musíme taky řešit.“
Opět budete přímým konkurentem Zbrojovky. Jak bere největší rival, že jste znovu ve stejné soutěži?
„Většina vrcholných funkcionářů mi psala a gratulovala. Ze srandy jsem odpovídal, ať už chystají brněnský štít, o který se hraje. Poslední derby vyhráli oni, takže ho mají u sebe. Vztahy se Zbrojovkou jsou velice dobré, korektní. Naučili jsme se spolu na stadionu koexistovat a vycházet.“