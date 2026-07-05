Rezek po návratu k Teplicím: Čermáka jsme chtěli už loni. Co říká na Krejčího dopis po MS?
Po mistrovství světa měl mít ještě volno, ale poté, co si teplický asistent trenéra Ondřej Prášil zlomil lýtkovou kost a podrobil se operaci, za něj musel Jan Rezek narychlo zaskočit během přípravného duelu Teplic s Příbramí (0:0). „Jsem zvědavý, kdo se zraní příště,“ usmál se. Zvážněl až při zmínce o světovém šampionátu, na němž byl členem realizačního týmu Miroslava Koubka. Přípravy na Chance Ligu 2026/27 >>>
Proti Příbrami, která představila poměrně mezinárodní kádr, nastoupily poprvé nové posily Marcel Čermák a Artěm Garzha. Jak si vedli?
„Není to pro ně jednoduché, sžívají se s kabinou i s tím, že toho mají dost v nohách. Únava se také podepsala na úrovni zápasu. Jsme ale spokojení, jak to oba zvládli. Probíhá fyzická a kondiční část přípravy, z toho pohledu jsme rádi, že se hlavně nikdo nezranil. Na druhou stranu jsme měli čtyři stoprocentní šance, které zastavil brankář Melichar.“
Co očekáváte od Čermáka, o kterého měl zájem i Baník Ostrava?
„Pokukovali jsme po něm už loni, ale to ještě nebylo možné se o něj pokoušet a přivést ho. Víme, co to je za hráče. Osobně mě zaujal už v dobách, kdy hrával za Příbram ve druhé lize před čtyřmi pěti lety. Bývá neustále v pohybu a pro nás bude přínosem i proto, že když se mu nebude dařit, chce pořád hrát. Předpokládáme, že bude mít čísla a že v ofenzivě bude rozdílovým hráčem.“
Na trávníku se ukázal také Jaroslav Harušťák, jenž se loni touto dobou během letní přípravy vážně zranil…
„Téměř po roce si zahrál. Sice ne v soutěžním utkání, ale zasáhl do 75 minut. Jeho návrat je samozřejmě dobrá zpráva.“
Jak to vypadá s Ladislavem Takácsem, který se na dlouho zranil v prosinci 2025, a zdálo se, že už snad ani nebude schopný ze zdravotních důvodů pokračovat s kariérou?
„Vnesl nám do žil optimismus, když se vrátil v posledním ligovém zápase v Mladé Boleslavi. Navíc ho velmi dobře zvládl. S mírnými úlevami je v přípravě, což se na minutáži ukázalo proti Příbrami. Je důležité, aby se mu zátěž postupně dávkovala. Zatím Laco drží pohromadě, za což jsme rádi.“
Čerstvě byl do nejvyšší soutěže přijat Artis, s nímž se doma potkáte 24. října v rámci dvanáctého kola. Co o něm jako soupeři víte?
„Je to realita, Artis je v lize, pro nás se nic nemění. S asistentem Ondrou Prášilem jsme objížděli druholigové zápasy při hledání hráčů. Proto si myslím, že ho máme dobře nakoukaný, přestože mají velkou rotaci nových hráčů a nyní přivedli zase zkušené fotbalisty, kteří jsou ligou políbení. Víme o nich a není to pro nás neznámý protivník.“
Mistrovství světa? Noviny nečtu...
Coby pobočník Miroslava Koubka jste se vrátil z MS. Převládá s odstupem času pachuť z kritiky, která se snesla na reprezentaci?
„Noviny nečtu, takže toho jsem byl ušetřen. Můžeme být spokojení s tím, že jsme se tam dostali. Projít přes Irsko a hlavně následně přes Dánsko nebyl jednoduchý úkol. Všichni jsme chtěli uspět, což se bohužel nepovedlo. Pro mě osobně to byl neuvěřitelný zážitek a vzpomínky do konce života. Stejně tak obrovské zkušenosti pro mou trenérskou kariéru.“
Po příletu do Prahy Ladislav Krejčí přečetl hodnotící dopis k účasti na turnaji. Vědělo se, že takto vystoupí směrem k veřejnosti?
„V letadle jsem spal, takže jsem o tom nevěděl.“
Na mistrovství bylo představeno několik pravidel, jak jste je vnímal?
„Vzhledem k regulím ohledně střídání nebo dodržování pěti sekund pro rozehrávku gólmana, byla hra plynulejší. Gólmany jsme upozorňovali na to, aby z našeho odkopu nevznikl roh pro soupeře. To samé platilo pro auty. Nemáš čas přemýšlet nad tím, jak cokoli zpomalovat a hru brzdit, což byl přínos. Uvidíme, jak to uchopí naši rozhodčí v lize, ale bylo by to ku prospěchu věci. Naopak se mi nelíbily přestávky na pití, ve všech zápasech nebyly nutné, i když v některých městech, kde se hrálo, bylo opravdu teplo. Pro nás trenéry aspoň byla šance klukům něco sdělit. Hráče jsme taky upozornili na to, aby si dali pozor na zakrývání pusy. Někdy ti to ulítne a ruku si tam dáš. To jsme jim říkali, aby to nedělali. Viděli jsme, že za to padla červená karta. Na rozhodčí jsme si jinak stěžovat nemuseli.“
V Atlantě proti Jihoafrické republice vás pískaly tři ženy, kromě hlavní sudí Tori Penso i dvě pomezní. Bylo to specifické?
„Malinko jsme cítili, ne přímo jako křivdu, ale trochu proti nám připískávala. Některá její rozhodnutí se nám nelíbila. Obecně nevnímáš, že tě píská žena, spíš jde o to, jak to zvládá. Od lajny jsme někdy křivdu cítili, ale na výsledek to nemělo vliv. Patrik Schick mohl jít do vápna a dostal loktem... Řešila věci, ke kterým se VAR ani nevracel. Přestože nám bylo sděleno, že ke žlutým kartám se vrátit může.“