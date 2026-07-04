Priske o Ševčíkovi: Jinak by tady ani nebyl! Komentoval Rrahmaniho s Kairinenem
Do prvního přípravného zápasu fotbalové Sparty dostal dvaadvacet hráčů. „Zaprvé jsem rád, že se nikdo nezranil,“ poznamenal trenér Brian Priske po výhře 4:1 nad druholigovou Opavou. Před fanoušky ve strahovském centru se ukázali tři nováčci Krisztián Hegyi, Ebrima Singhateh a Victor Vitályos. Přesto největší pozornost přitáhl navrátilec z hostování Michal Ševčík. Dal dva góly po střelách za hranou velkého vápna. „Ukázal, že má dobrou levačku. A já o ni vím,“ prohodil kouč. Přípravy na Chance Ligu 2026/27 >>>
Líbí se vám i herně?
„Samozřejmě. Jinak by tady ani nebyl. Koupili jsme ho před pár lety a nedokázal se ve Spartě pořádně prosadit. Potom různě hostoval a naposledy měl dobrou sezonu v Boleslavi. Vím, čeho je schopný.“
Často byl kritizovaný za málo intenzity nebo nedostatky při bránění. Zlepšil se?
„Pracuje opravdu tvrdě. Dneska si vedl velmi dobře v presinku i směrem do obrany. Má dobré myšlení a taky mentalitu. Teď jen musíme poskládat celý tým dohromady a uvidíme, jaká bude situace na konci přestupového okna.“
Byl jste spokojený se současným týmem proti Opavě?
„Zaprvé jsem rád, že jsme zápas zvládli bez zranění, a že jsme dostali do hry dvaadvacet hráčů. Myslím, že jsme předvedli slušný výkon. Kluci měli těžký týden, ve kterém absolvovali sedm tréninků. Pracovali opravdu tvrdě.“
Nakonec jste dali čtyři góly.
„Ale stejně jsme v ofenzivě viděli věci, na kterých musíme ještě zapracovat. Měli jsme jich vstřelit víc, protože jsme si vytvořili několik povedených útočných akcí. V defenzivě jsme působili poměrně pevně, i když nás samozřejmě mrzí inkasovaný gól. Jinak toho soupeř moc neměl a odehráli jsme slušný první zápas.“
V brance debutoval Krisztián Hegyi. Jak zatím vypadá?
„Velmi dobře. Má za sebou povedené týdny. Dobře komunikuje a přebírá zodpovědnost za sebe i organizaci obrany. Je jistý nohama, má dobré ruce. Samozřejmě ho mrzí, že ve svém prvním zápase za Spartu neudržel čisté konto, ale jinak jsem s ním opravdu spokojený.“
Kaan Kairinen před zápasem individuálně běhal kolem hřiště. Proč chyběl v sestavě?
„Na konci minulého týdne měl pár problémů, takže pracoval individuálně s kondičním trenérem. Proto jsme se rozhodli ho dneska nenasadit do hry.“
Sochůrek? Účast na MS je velká zkušenost
Jde opravdu jen o zdravotní problémy? Spekuluje se o jeho možném odchodu ze Sparty.
„Myslím, že znáte Kaanovu situaci. Je stejná jako u Albiona (Rrahmaniho). Víme, že se v tuto chvíli může něco stát. Dneska to bylo od každého trochu, ale jak jsem už řekl – tento týden netrénoval naplno.“
O Rrahmaniho se intenzivně zajímají Benátky. Počítáte s tím, že odejde?
„Koluje spousta fám, ale víte, já nejsem ten, kdo může cokoliv potvrdit. Dneska tady není a uvidíme, co se stane dál.“
Do zápasu s Opavou vám nezbyl z áčka jediný útočník. Co je s Matyášem Vojtou?
„Měl v týdnu nějaké problémy a raději jsme se rozhodli, že do zápasu nenastoupí. Ale je v pořádku, dneska ráno trénoval, takže je připravený na herní soustředění.“
Jste stále bez reprezentantů Jaroslava Zeleného, Huga Sochůrka a Jana Kuchty, kteří se zúčastnili mistrovství světa. Kdy se připojí k týmu?
„Příští víkend.“
Co jste říkal na to, že Sochůrek s Kuchtou neodehráli na šampionátu jedinou minutu?
„Jde o rozhodnutí trenéra národního týmu. Věděli jsme, že oba mají na svém místě těžkou konkurenci. Víte, že když odcestuje na turnaj šestadvacet hráčů, že někteří z nich nebudou hrát. A bohužel to padlo na Kuchtiče a Huga. Tak to prostě je. Stejně si myslím, že pořád je to velká zkušenost. Obzvlášť pro Huga, i když doufejme, že bude mít šanci na mnoha dalších evropských a světových šampionátech.“
Kuchtu už nic nebolí?
„Myslím, že je v pořádku. O ničem jsem neslyšel. Včera jsem si s ním psal a neřekl mi, že je zraněný. Takže předpokládám, že je připravený běhat, až přijede do Německa.“