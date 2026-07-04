Sparta má další posilu. Získala kostarického reprezentanta: rychlost i slabá produktivita
Další reakce na problém, který sportovní ředitel Tomáš Rosický pojmenoval ještě v jarní části sezony. Fotbalová Sparta potvrdila příchod křídelního hráče Josimara Alcócera z belgického týmu Westerlo, který podepsal s Letenskými víceletý kontrakt. Podle informací server inFotbal má stát 3,5 milionu eur (v přepočtu zhruba 85 milionů korun).
Sparta měla už v polovině dubna daleko od zisku mistrovského titulu, zároveň vypadla z domácího poháru a Konferenční ligy. Určitě dřív, než původně čekala. Tomáš Rosický proto hledal důvody, proč současný kádr nesplnil předsezonní cíle.
„Co se zvýraznilo v téhle mediálně rychlé době, je zpráva, že tým neběhá a že je mentálně slabý. Já s tím nesouhlasím. Zásadní problém je, že málo sprintujeme, když máme balon. Čili se to týká náběhů a ochoty rotovat,“ zmínil sportovní ředitel letenského klubu.
Zdá se, že tomu absolutně přizpůsobil současný přestupový plán. Sparta přivedla na začátku června Ebrima Singhateha z Jablonce, který má přinést týmu trenéra Briana Priskeho rychlost a úspěšnost v soubojích jeden na jednoho. Podobné věci se čekají také od nejnovějšího transferu.
Alcócer, který nastupoval ve Westerlo na levém křídle, podstoupil v týdnu lékařskou posilu a v sobotu večer už byl oficiálně představený jako pátá letní posila Sparty. Údajně má přijít na 3,5 milionu eur. Bonusy mohou dosahovat dalšího půl milionu.
„Přestože je Josimar stále mladý hráč, v Evropě se adaptoval bez problému. Má za sebou dva a půl roku v kvalitní belgické lize, kde pravidelně nastupoval, a nasbíral už přes 30 startů za reprezentaci Kostariky. Je schopný hrát na obou stranách hřiště. Typologicky jde o rychlého, silově vybaveného a dynamického hráče, který je nebezpečný jak v postupném útoku, tak v rychlých přechodech do otevřené obrany,“ říká Tomáš Rosický.
Alcócer pochází z Kostariky, za její reprezentační áčko odehrál 40 soutěžních zápasů, v nichž vstřelil sedm branek. Před třemi lety se přesunul do Evropy, když ho získal za asi 1,2 milionu eur (30 milionů korun) belgický celek Westerlo.
V jeho dresu odehrál 80 zápasů napříč všemi soutěžemi. Podle čísel ale není tolik produktivní. Jako ofenzivní hráč zaznamenal za poslední tři sezony bilanci pěti gólů a šesti asistencí.
Ve Spartě by měl konkurovat na levé straně ofenzivního trojzubce kapitánovi Lukáši Haraslínovi nebo právě Singhatehovi. I když ten nastoupil při personální nouzi v sobotním přípravném zápasu proti Opavě (4:1) na hrotu útoku.
Jak bude nakonec úspěšný?