Pilařův vzkaz Hradci: Jsem zlomený, rozkrájel bych se... Hlásí se první zájemci
Od nedobrovolného konce v Hradci si dal pár dní odstup, aby si srovnal myšlenky. Václav Pilař (37) se prostřednictvím sociálních sítí poprvé vyjádřil k situaci, kdy mu v mateřském klubu nebyla prodloužena smlouva. Vedení mu den před vypršením kontraktu, o kterém byl přesvědčený, že se mu automaticky prodlužuje, oznámilo, že s ním pro A-tým nepočítá. „Na některé situace se člověk dokáže připravit. Na tuhle ale ne,“ napsal upřímně jeden z nejlepších fotbalistů, které východočeský klub ve své historii vychoval.
Pilař v minulé sezoně odehrál v Chance Lize za Hradec 24 zápasů s velmi solidní bilancí 4+3. V některých důležitých zápasech týmu pomáhal, stále patřil mezi klíčové hráče. Závěr ročníku vynechal kvůli svalovému zranění, na start přípravy ale přišel zdravý a stoprocentně nachystaný.
Zkušený, technicky výjimečně nadaný záložník žil v přesvědčení, že kontrakt se mu po velmi slušné minulé sezoně automaticky prodlužuje. Chystal se jednat o nové smlouvě, moc si přál ještě dva roky v Hradci pokračovat a v mateřském klubu završit vynikající a dlouhou kariéru.
Jenže podmínky pro automatické prodloužení těsně nesplnil, vedení Hradce na to zareagovalo tím, že záložníkovi na startu přípravy oznámilo, že už s ním pro první tým nepočítá. Přitom hráč měl z klubu během jara jasné signály, jak s ním do nové sezony, v níž se Hradec popere v kvalifikaci o evropské poháry, počítá.
„Je mi smutno. Jsem zlomený a pořád tomu nemůžu uvěřit,“ napsal Pilař v prvním veřejném prohlášení k velmi nepříjemné situaci. Hradeckou ikonu podporují kluboví fanoušci, v komentářích na sítích i jinde klub často kritizují především za to, jak se vedení k hráči zachovalo. Na sobotní přípravě s rezervou Sparty se dokonce objevil transparent na podporu někdejšího reprezentanta.
Zájem od nováčka ligy
„Na některé situace se člověk dokáže připravit. Na tuhle ale ne. Dozvědět se den před vypršením smlouvy takový verdikt je nesmírně těžké. Žil jsem v přesvědčení, že se mi smlouva prodlouží, a podle toho jsem se choval i během dovolené,“ popsal Pilař. „Chtěl jsem přijet stoprocentně připravený a udělat všechno pro to, aby byla nadcházející sezona úspěšná. Vidina evropských pohárů a touha dostat se do základní skupiny evropské soutěže byla obrovskou motivací. Je mi líto, že dnes nemohu napsat „rozkrájím se“, ale jen „rozkrájel bych se“. To bolí,“ dodal.
Zkušený křídelník, kterému kariéru brzdily zdravotní problémy, ještě v nedávném rozhovoru pro iSport vykládal o tom, jak pro Hradec dýchá, že chce ze všech sil přispět k tomu, aby se ve městě hrála hlavní fáze evropských pohárů. Nakonec od klubu dostal nabídku na působení v béčku jako mentor s tím, že se může připravovat na novou pozici v klubu po skončení kariéry.
„Víte, já fotbal miluju. V kariéře jsem jako sportovec hodně trpěl. Několikrát mi bylo lékaři doporučeno skončit, abych v budoucnu mohl žít kvalitní život a ještě si rekreačně zasportovat. Ale po každé operaci jsem se silou vůle vrátil,“ pověděl Pilař. „Fotbal je moje láska a já mám pořád chuť i vůli odevzdat ze sebe maximum. Všechno, co umím. Všechno, co ve mně je. Nikdy jsem nechápal někoho, kdo řekne, že už nechce hrát, že ho to nebaví. Tohle já nikdy neřeknu,“ napsal upřímně.
V říjnu mu bude 38 let, ale stále se cítí jako platný hráč na trávníku, ještě kariéru končit nehodlá. Po nepříjemném a nečekaném konci v Hradci už se mu podle informací iSportu ozývají první zájemci, jeho jméno se skloňuje například v Artisu Brno, které doplňuje kádr po nečekaném posunu do první ligy. Pilař je stále zajímavým jménem - zkušený, kvalitní hráč je k mání zadarmo, aktuálně v plné formě a připravený ukázat, že ještě v sobě má kvality na nejvyšší level.
„Mám skončit, protože mě trenér nechce? To neudělám. Na to jsem si toho zažil až moc. Znám své tělo dokonale a vím, že v současné chvíli mám sportovní formu na to hrát ještě další roky. Dokud budu cítit, že týmu můžu pomoct, budu bojovat,“ dodal Pilař.