ONLINE: Wieczysta - Slavia 2:2. Poláci ve druhém 60minutovém poločase srovnávají
Fotbalisté pražské Slavie v předposledním utkání přípravy vyzvou nováčka nejvyšší polské ligy Wieczystu Krakov. „Sešívaní“ v úvodním utkání přípravy na novou sezonu remizovali s Dynamem Kyjev (1:1) a na začátku července překvapivě podlehli druholigové Vlašimi (1:2) ve velmi obměněné sestavě. Podaří se jim dnes poprvé zvítězit? Duel se hraje ve formátu 4x30 minut, od 17.00 ho sledujte ONLINE na webu iSport.
Zápas je rozdělený čtyři třicetiminutové části. Mezi první a druhou a třetí s čtvrtou částí nastane pouze krátká přestávka, delší pauza proběhne v polovině po 60 minutách.