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ONLINE: Wieczysta - Slavia. Sešívaní proti nováčkovi Ekstraklasy, debut Šturma i Ouandy

Danijel Šturm přestupuje do Slavie
Danijel Šturm přestupuje do SlavieZdroj: SK Slavia Praha
Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem Kyjev
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté pražské Slavie v předposledním utkání přípravy vyzvou nováčka nejvyšší polské ligy Wieczystu Krakov. „Sešívaní“ v úvodním utkání přípravy na novou sezonu remizovali s Dynamem Kyjev (1:1) a na začátku července překvapivě podlehli druholigové Vlašimi (1:2) ve velmi obměněné sestavě. Podaří se jim dnes poprvé zvítězit? Duel se hraje ve formátu 4x30 minut, od 17.00 ho sledujte ONLINE na webu iSport.

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Zápas je rozděleny čtyři třicetiminutové části. Mezi první a druhou a třetí s čtvrtou částí nastane pouze krátká přestávka, delší pauza proběhne v polovině po 60 minutách.

Sestava Slavie na prvních 60 minut: Markovič - Vlček, N'Guessan, Mbodji - Isife, Diakité, Moses, Kolísek - Šturm, Ouanda, Mubarak

Sestava Slavie na druhých 60 minut: Markovič - Konečný, Halinský, Camara - Ayaosi, Nowak, Jelínek, Labík - Kubiak, Schranz, Kačor

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