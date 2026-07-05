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Wieczysta - Slavia 2:2. Mistr v přípravě opět nevyhrál, zářili Šturm a Ouanda

Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem Kyjev
Fotbalisté Slavie odstartovali přípravu remízou 1:1 s Dynamem KyjevZdroj: SK Slavia Praha
Slavia prohrála s Vlašimí
Oskar Kubiak navlékl kapitánskou pásku
Oskar Kubiak navlékl kapitánskou pásku
Danijel Šturm přestupuje do Slavie
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Chance Liga
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Fotbalisté pražské Slavie v přípravném utkání v Rakousku remizovali s nováčkem nejvyšší polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Za „sešívané“ se při svém debutu trefili Danijel Šturm a Adonija Ouanda, navzájem si také na branky do prázdné brány přihráli. Zápas by rozdělený na čtyři třicetiminutové části, delší pauza proběhla v polovině po 60 minutách. Slavia tak v přípravě opět nezvítězila, dosud remizovala s Dynamem Kyjev (1:1) a na začátku července překvapivě podlehla druholigové Vlašimi (1:2) ve velmi obměněné sestavě.

Podrobnosti připravujeme.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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