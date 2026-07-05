Wieczysta - Slavia 2:2. Mistr v přípravě opět nevyhrál, zářili Šturm a Ouanda
Fotbalisté pražské Slavie v přípravném utkání v Rakousku remizovali s nováčkem nejvyšší polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Za „sešívané“ se při svém debutu trefili Danijel Šturm a Adonija Ouanda, navzájem si také na branky do prázdné brány přihráli. Zápas by rozdělený na čtyři třicetiminutové části, delší pauza proběhla v polovině po 60 minutách. Slavia tak v přípravě opět nezvítězila, dosud remizovala s Dynamem Kyjev (1:1) a na začátku července překvapivě podlehla druholigové Vlašimi (1:2) ve velmi obměněné sestavě.
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