Jablonec chce širší kádr pro Evropu: přijdou záložníci ze Sparty a útočník Pardubic?
Závod s časem. Stejně jako v Hradci Králové či Artisu Brno, i v Jablonci intenzivně řeší posílení kádru, aby byl širší už na evropský start proti chorvatskému Varaždinu. Na jaké pozice? „Hlavně dopředu,“ naznačuje trenér Luboš Kozel. Podle informací iSportu si Severočeši vyhlédli ofenzivní záložníky Sparty či forvarda z Pardubic.
Ebrimu Singhateha, jenž odešel do Sparty, sice má „kusově“ nahradit Kevin-Prince Milla, nicméně už první dny ukázaly, že kamerunský útočník bude potřebovat čas. Kulantně řečeno, v pátečním utkání s Ústím nad Labem (1:1) mu to úplně nelepilo... Nevypadal ideálně pohybově ani technicky. Navíc jde na rozdíl od křídelníka Singhateha o typickou devítku do nejvyšší centrální pozice.
A protože do Slovácka přestoupil David Puškáč a na Letnou se vrátil Dominik Hollý, je požadavek kouče Luboše Kozla naprosto pochopitelný. Tím spíš, že ještě před úvodním ligovým kolem s Olomoucí cestuje Jablonec na druhé předkolo Konferenční ligy do Varaždinu a v týdnu před druhým kolem s Pardubicemi jej čeká doma odveta.
Širší kádr je v tomto případě nutnost, ne rozmar. A i kdyby Jablonec rychle z Evropy vypadl, oproti konkurenci nemá v tuhle chvíli tolik možností, jak rotovat hráče v ofenzivě. Například takový Jan Suchan zatím na Střelnici nepřipomíná nebezpečného záložníka, jakým byl na jiných adresách.
Redakční zdroje se shodují na tom, že Milla se středopolařem Romanem Horákem by nemuseli být jedinými posilami z Prahy. Podle očekávání by na