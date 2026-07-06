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Bláznivý Trump, „zahraniční“ Slavia má trumf v Ouandovi. Je Alcócer druhý Preciado?

Bláznivý Trump, „zahraniční“ Slavia má trumf v Ouandovi. Je Alcócer druhý Preciado? • Zdroj: isport.tv
Fotbalisté Sparty slaví gól
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Michal Ševčík v duelu s Opavou
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Sivert Mannsverk a Michal Ševčík
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Adam Karabec ve sparťanském dresu
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Chance Liga
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Nová posila pražské Sparty, Slavia (zatím) s převahou zahraničních hráčů v kádru, bezprecedentní zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do mistrovství světa, novinky z táborů českých klubů před startem nejvyšší soutěže: tým Ligy naruby v sestavě Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Adam Nenadál reagoval v živém vysílání na dotazy fanoušků – a tentokrát připravili i hodinový bonus, v němž dojde třeba i na „ukončení“ Jana Bořila ve Slavii nebo na seznam jmen pro Pavla Nedvěda.

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Bonus: Kdo má v přestupáku splněno a kdo spí? Seznam pro Nedvěda a Bořil jako Roy Keane • iSport.tv

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

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