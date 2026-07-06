Bláznivý Trump, „zahraniční“ Slavia má trumf v Ouandovi. Je Alcócer druhý Preciado?
Nová posila pražské Sparty, Slavia (zatím) s převahou zahraničních hráčů v kádru, bezprecedentní zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa do mistrovství světa, novinky z táborů českých klubů před startem nejvyšší soutěže: tým Ligy naruby v sestavě Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Adam Nenadál reagoval v živém vysílání na dotazy fanoušků – a tentokrát připravili i hodinový bonus, v němž dojde třeba i na „ukončení“ Jana Bořila ve Slavii nebo na seznam jmen pro Pavla Nedvěda.