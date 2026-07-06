Liga naruby ŽIVĚ: Rrahmani a Kairinen na odchodu, Houštecký vs. Bořil, co letní přestupák?
I v pondělí 6. července se v 18.00 přihlásí Liga naruby s novým dílem: tentokrát budou v živém vysílání reagovat redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík i na vaše dotazy. Co nová sparťanská posila Josimar Alcócer? Jak pokračuje hledání evropského útočníka pro Slavii? Co spor Bořil vs. Houštecký? Jak se bude v lize prezentovat brněnský Artis? A který z klubů má zatím nepůsobivější letní přestupák?