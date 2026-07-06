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Liga naruby ŽIVĚ: Rrahmani a Kairinen na odchodu, Houštecký vs. Bořil, co letní přestupák?

Fotbalisté Sparty slaví gól
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Michal Ševčík v duelu s Opavou
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Sivert Mannsverk a Michal Ševčík
Sparťanský trenér Brian Priske během přípravného zápasu proti Opavě
Adam Karabec ve sparťanském dresu
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Chance Liga
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I v pondělí 6. července se v 18.00 přihlásí Liga naruby s novým dílem: tentokrát budou v živém vysílání reagovat redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Bartoloměj Černík i na vaše dotazy. Co nová sparťanská posila Josimar Alcócer? Jak pokračuje hledání evropského útočníka pro Slavii? Co spor Bořil vs. Houštecký? Jak se bude v lize prezentovat brněnský Artis? A který z klubů má zatím nepůsobivější letní přestupák?

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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