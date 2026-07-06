Sparta jedná o odchodu dvou opor, nepočítá ani s Birmančevičem a Cobbautem
Nejde ani o překvapení, počítalo se s tím. Fotbalová Sparta přijde o Kaana Kairinena a Albiona Rrahmaniho, kteří v pondělí dopoledne neodcestovali s týmem na soustředění do Německa. „Klub momentálně jedná o jejich dalších angažmá,“ uvedli Letenští na webových stránkách. Nepočítají ani s další čtveřicí hráčů včetně Veljka Birmančeviče a Eliase Cobbauta.
Brian Priske to sice neřekl nahlas, ale po sobotním zápase s druholigovou Opavou (4:1) byl s Kairinenovým odchodem viditelně smířený. Finský reprezentant nehrál, přitom individuálně běhal kolem hřiště se stopkami v ruce. „Víme, že se něco může stát,“ uvedl dánský kouč.
V neděli pak vyšla v řeckých médiích informace, že Kairinen v nejbližších dnech posílí AEK Athény, kde už se měl domluvit na smluvních podmínkách. Sparta by měla údajně dostat částku kolem čtyř milionů eur (necelých 100 milionů korun).
O Kairinenově konci ve Spartě se mluvilo už od střídání v posledním zápase minulé sezony proti Hradci Králové (2:1). Technicky vybavený záložník se rozhlížel kolem sebe, letenský stadion mu tleskal. Za tři a půl roku v rudém dresu naskočil do 151 zápasů, v nichž zapsal 7 gólů a 24 asistencí.
Rrahmani se do letní přípravy se sparťanským týmem ani nezapojil a má namířeno do italských Benátek, které podle zdrojů renomovaného novináře Gianluky Di Marzia zaplatí fixní částku 7,5 milionu eur (v přepočtu asi 180 milionů korun).
Tím škrty v letenském kádru neskončily. Na soustředění do německého Grassau neodcestovali věčně zraněný Elias Cobbaut a navrátilci z hostování Veljko Birmančevič (Getafe), Imanol García (Andorra) a Indrit Tuci (Kayserispor). „Mají povolení si hledat nová angažmá,“ vysvětlila Sparta. Ondřej Kukučka pak rovněž dotahuje přestup do jiného klubu.
Ještě se zastavme u Birmančeviče, u něhož se čekalo, jak to dopadne. Srbský křídelník totiž po vydařené sezoně 2023/24 strádal a před půl rokem odešel na půlroční hostování do španělské ligy. Ale ani tam se pořádně neprosadil, a tak Getafe nevyužilo opci na trvalý přestup ve výši 4 milionů eur (100 milionů korun). Jeho kapitola ve Spartě se přesto uzavře.
Šance pro mladíky
Priske pak má k dispozici do dalších týdnů přípravy všech pět letních posil včetně Siverta Mannsverka. Proti Opavě už nastoupili brankář Krisztián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a Ebrima Singhateh, jenž se pohyboval na hrotu útoku. „Ukázal kvalitu a věci, v nichž vyniká. Silový a rychlý hráč, který dokáže nahoře udržet míč,“ řekl na jeho adresu kapitán Lukáš Haraslín.
V neděli se ke Spartě oficiálně připojil také kostarický reprezentant Josimar Alcócer, jenž přišel z belgického Westerlo. Reprezentanti Jan Kuchta, Hugo Sochůrek a Jaroslav Zelený dorazí do Německa v pátek. O šanci si mohou říct i mladíci z béčka Lewis Azaka, Lukáš Moudrý, Sebastian Pecha, Maxim Kotíšek a Sebastián Zajac. Ondřej Penxa pokračuje v rekonvalescenci po zranění.
Sparťané odehrají první přípravný zápas v Německu v sobotu proti Gambě Ósaka. Dalšími dvěma soupeři bude Jagiellonia Bialystok a FC Nordsjälland.