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Sparta jedná o odchodu dvou opor, nepočítá ani s Birmančevičem a Cobbautem

Veljko Birmančevič proměnil penaltu
Veljko Birmančevič proměnil penaltuZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Elias Cobbaut na soustředění Sparty
Postup Sparty v Brně vystřelil Albion Rrahmani z pokutového kopu
Kaan Kairinen si kryje míč před Vasilem Kušejem
Reakce Veljka Birmančeviče po střele do břevna
Zklamaný Albion Rrahmani po prohraném derby
Premiérový zápas Eliase Cobbauta za Spartu
Trénink Sparty před utkáním s Rigou
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Nejde ani o překvapení, počítalo se s tím. Fotbalová Sparta přijde o Kaana Kairinena a Albiona Rrahmaniho, kteří v pondělí dopoledne neodcestovali s týmem na soustředění do Německa. „Klub momentálně jedná o jejich dalších angažmá,“ uvedli Letenští na webových stránkách. Nepočítají ani s další čtveřicí hráčů včetně Veljka Birmančeviče a Eliase Cobbauta.

Brian Priske to sice neřekl nahlas, ale po sobotním zápase s druholigovou Opavou (4:1) byl s Kairinenovým odchodem viditelně smířený. Finský reprezentant nehrál, přitom individuálně běhal kolem hřiště se stopkami v ruce. „Víme, že se něco může stát,“ uvedl dánský kouč.

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V neděli pak vyšla v řeckých médiích informace, že Kairinen v nejbližších dnech posílí AEK Athény, kde už se měl domluvit na smluvních podmínkách. Sparta by měla údajně dostat částku kolem čtyř milionů eur (necelých 100 milionů korun).

O Kairinenově konci ve Spartě se mluvilo už od střídání v posledním zápase minulé sezony proti Hradci Králové (2:1). Technicky vybavený záložník se rozhlížel kolem sebe, letenský stadion mu tleskal. Za tři a půl roku v rudém dresu naskočil do 151 zápasů, v nichž zapsal 7 gólů a 24 asistencí.

Rrahmani se do letní přípravy se sparťanským týmem ani nezapojil a má namířeno do italských Benátek, které podle zdrojů renomovaného novináře Gianluky Di Marzia zaplatí fixní částku 7,5 milionu eur (v přepočtu asi 180 milionů korun).

Tím škrty v letenském kádru neskončily. Na soustředění do německého Grassau neodcestovali věčně zraněný Elias Cobbaut a navrátilci z hostování Veljko Birmančevič (Getafe), Imanol García (Andorra) a Indrit Tuci (Kayserispor). „Mají povolení si hledat nová angažmá,“ vysvětlila Sparta. Ondřej Kukučka pak rovněž dotahuje přestup do jiného klubu.

Ještě se zastavme u Birmančeviče, u něhož se čekalo, jak to dopadne. Srbský křídelník totiž po vydařené sezoně 2023/24 strádal a před půl rokem odešel na půlroční hostování do španělské ligy. Ale ani tam se pořádně neprosadil, a tak Getafe nevyužilo opci na trvalý přestup ve výši 4 milionů eur (100 milionů korun). Jeho kapitola ve Spartě se přesto uzavře.

Šance pro mladíky

Priske pak má k dispozici do dalších týdnů přípravy všech pět letních posil včetně Siverta Mannsverka. Proti Opavě už nastoupili brankář Krisztián Hegyi, obránce Viktor Vitályos a Ebrima Singhateh, jenž se pohyboval na hrotu útoku. „Ukázal kvalitu a věci, v nichž vyniká. Silový a rychlý hráč, který dokáže nahoře udržet míč,“ řekl na jeho adresu kapitán Lukáš Haraslín.

V neděli se ke Spartě oficiálně připojil také kostarický reprezentant Josimar Alcócer, jenž přišel z belgického Westerlo. Reprezentanti Jan Kuchta, Hugo Sochůrek a Jaroslav Zelený dorazí do Německa v pátek. O šanci si mohou říct i mladíci z béčka Lewis Azaka, Lukáš Moudrý, Sebastian Pecha, Maxim Kotíšek a Sebastián Zajac. Ondřej Penxa pokračuje v rekonvalescenci po zranění.

Sparťané odehrají první přípravný zápas v Německu v sobotu proti Gambě Ósaka. Dalšími dvěma soupeři bude Jagiellonia Bialystok a FC Nordsjälland.

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