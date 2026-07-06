Možné posily pro Artis: veterán z Hradce, návrat ze Slavie nebo hvězda rivala! Co zahraničí?
Zatím přicházely do Artisu Brno nadstandardní posily (Papalelé, Preisler, Kolarič, Šimek, Komljenovic) pro sezonu ve druhé lize. Po administrativním postupu musí vedení rychle angažovat hráče pro nejvyšší soutěž, kteří nováčkovi okamžitě pomůžou. Že to nebude jednoduché a levné, to je jasné. Agenti se svými klienty větří šanci si relativně snadno vydělat. „Za poslední rok a půl jsme zvyklí odrážet nesmysly,“ pousmál se generální ředitel Petr Kuba. „Všichni si myslí, že když máme bohatého majitele, nejsou u nás finanční limity. Tak to ale vůbec není. Pracujeme s mantinely.“ O jakých jménech se mluví? Web iSport přináší několik z nich, včetně zahraničních variant. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
VÁCLAV PILAŘ
- 37 let
- krajní záložník
- Hr. Králové
V Hradci Králové už pro něj neměli v áčku pevné místo. Těsně nesplnil podmínky pro automatické prodloužení kontraktu, takže je volný. Mentorskou pozici v béčku odmítl, pořád se cítí na nejvyšší soutěž. Pro Artis může být bývalý reprezentant hodně zajímavý, byť konkurence na křídlech po příchodu Papalelého vzrostla a například Issa Fomba vypadá výborně. Angažováním Pilaře by se ovšem nic nezkazilo.
CLETUS NOMBIL
- 25 let
- střední záložník
- Zlín
Defenzivní „šestka“, kterou kouč Roman Nádvorník nutně potřebuje k tvořivému Martinu Pospíšilovi. S mazákem Radimem Breitem se do základu nepočítá, ani Daniel Samek není pro trenéra optimální variantou. Pětadvacetiletý Nombil ve Zlíně nechce prodloužit smlouvu, která mu skončí za rok. Je ideální čas ho zpeněžit, celé léto je to ve hře. Artisu se Ghaňan líbí víc než jeho spoluhráč Joss Didiba, o něhož stál dříve. Ovšem cenovka bude vysoká.
ADAM STEJSKAL
- 24 let
- brankář
- WSG Tirol
Po odchodu Tomáše Holého, jenž nenaplnil očekávání, je klub aktivní v hledání nového brankáře. Ideálně pro post jedničky. Ani Jiří Borek, který dochytal předchozí ročník, totiž nevykazoval potřebnou výkonnost. „Ano, chceme i gólmana,“ potvrdil trenér Roman Nádvorník. Podle našich informací je jedním z vytipovaných Adam Stejskal, jenž po třech letech skončil v Tirolu. Jeho bonusem je i fakt, že pochází z Brna. Je odchovancem Zbrojovky. V Rakousku působil osm let.
EL HADJI LATYR NDIAYE
- 26 let
- útočník
- Zlín/Opava
Tento transfer je na spadnutí. Dal se očekávat, neboť kouč Nádvorník vedl vysokého senegalského hroťáka v Opavě a pod jeho vedením se mu dařilo. Nakonec dal ve druhé lize osm branek. Jeho práva nadále vlastní Zlín, kde se po příchodu z francouzského Evianu vůbec neprosadil a klub s ním do budoucna nepočítá. Do Artisu by nepřišel jako útočník číslo jedna, ale i tak chce trenér navázat na úspěšnou spolupráci ze Slezska. Stejně jako v případě Papalelého. Kontrakt mu končí v zimě.
LUKÁŠ LETENAY
- 25 let
- útočník
- Liberec
Bývalý mládežnický reprezentant Slovenska je nakročený k odchodu z Liberce, kde ho zbrzdilo zranění a za dva a půl roku odehrál 55 ligových utkání. V nich dal 8 gólů. Rodák z Bratislavy se Artisu velmi zamlouvá, nejspíš by měl v Brně pravidelné vytížení. On sám by se přestupu nebránil, ale dohoda klubů je zatím daleko, neboť se zásadně rozcházejí v ekonomických parametrech. V minulé sezoně naskočil do 28 partií a trefil se třikrát.
KAHUAN VINÍCIUS
- 22 let
- útočník
- Karviná
Brazilský forvard může být další součástí výprodeje Karviné, která se po korupčním skandálu propadla do druhé ligy. Mladý technik má nabídku od Artisu, domluva by nemusela být složitá. V Česku už je s výjimkou půlročního hostování v Portugalsku čtyři roky, nepotřebuje čas na aklimatizaci. Největší stopu v českém fotbale zanechal při cestě Karviné za letošním triumfem v MOL Cupu, kdy rozhodl gólem semifinále s Baníkem a dvakrát skóroval ve finále proti Jablonci.
HAMIDOU KANTE
- 21 let
- krajní bek
- Slavia/Baník
V Artisu mu stačil půlrok ve druhé lize, aby se dynamický levonohý obránce vykopl k velkému angažmá ve Slavii. Nákladný přestup však zatím nemá pro kluby a ani pro hráče happy end. Mladý Senegalec se nedostal do užšího kádru českého šampiona a nesedlo mu jarní hostování v ostravském Baníku. I kvůli zdravotním trablům zasáhl jen do pěti ligových utkání, naposledy byl na hřišti na konci února. Co s ním dál? V Artisu by ho brali, neboť španělské Legenés podle všeho neodsouhlasí další hostování nadaného teenagera Davida Hamansenyi, reprezentanta Zambie.
LUKÁŠ VORLICKÝ
- 26 let
- střední záložník
- Slavia/Zbrojovka
Tohle by byl majstrštyk a emoční rána pro fanoušky konkurenční Zbrojovky. Nepřekvapilo by, kdyby ambiciózní nováček zkusil získat do svých služeb kreativního středopolaře, jenž se nedomluvil na dalším angažmá ve Svědíkově celku, kde byl na hostování ve druhé lize rozdílovým borcem. Údajně kvůli hráčovým nadměrným platovým požadavkům. Také cena, vyhozená Slavií, byla vysoká. Dosáhl by na Vorlického, jenž se připravuje s béčkem mistra, druhý brněnský tým? Rozdílový hráč minulé druholigové sezony chce hrát a čas jde proti němu. Otázkou je, zda by byl ochoten přejít k největšímu rivalovi, který ho měl v hledáčku už v nedávné minulosti.