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Slončík: Asi jsem si po Plzni představoval cizinu, dal jsem tomu maximum. Hradec NEJ krok

Tom Slončík na startu přípravy Hradce
Tom Slončík na startu přípravy HradceZdroj: ČTK / Taneček David
Tom Slončík na startu přípravy Hradce
Tom Slončík a trenér Hradce David Horejš na startu přípravy
Trenér David Horejš na startu přípravy Hradce Králové před novou sezonou
Tom Slončík na startu přípravy Hradce
Tom Slončík na startu přípravy Hradce
Trenér David Horejš na startu přípravy Hradce Králové před novou sezonou
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Na levé straně královéhradecké ofenzivy už opět září jeho blonďatá kštice. Tom Slončík (21) je zpátky tam, kde se mu dařilo. Nyní už s nálepkou nejdražší posily v historii východočeského klubu, podle informací iSportu za něj Plzeň dostala padesát milionů korun. „Hradec projevil velký zájem a byl ochotný za mě zaplatit přestupovou částku. Jsem rád, že se to nakonec udělalo takhle a že jsem tady,“ říká záložník. Kouč David Horejš mu chce projevit důvěru a dostat ho do pohody.

V Plzni jste nasál atmosféru evropských zápasů, byly poháry jedním z hlavních důvodů, proč jste se rozhodl právě pro Hradec?
„Určitě, říkal jsem to i vedení klubu. Nevracel jsem se sem jen kvůli tomu, že tady mám známé, kamarády a že jsem tu zažil fajn angažmá. Hlavně cítím, že z klubu jsou cítit ambice a že ho chci zase posunout na vyšší úroveň. Koneckonců minulou sezonu ukázali, že na to mají, když skončili čtvrtí. Vyhodnotil jsem to jako nejlepší krok.“

V jednu dobu Hradec naháněl i vaši Plzeň...
„Myslím si, že zlomový byl zápas v nadstavbě právě v Plzni. Cítili jsme tam i my v Plzni, že kdyby Hradec vyhrál, klidně mohl bojovat o třetí místo. Tím, že to nakonec dopadlo lépe pro Viktorku, se podle mě rozhodlo.“

Ale bývalým spoluhráčům jste na dálku fandil, ne?
„Jasně, i když v tu chvíli jsem asi ještě netušil, že se sem v létě vrátím. Ke klubu jsem si ale vytvořil vztah, ať už k lidem, klukům v kabině nebo celému prostředí. Moc jsem jim to přál.“

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