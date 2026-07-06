Náhrada za Rrahmaniho? Sparta řeší norského útočníka, kterého chtěla loni získat Slavia
Jeden ven, druhý dovnitř aneb šachy mezi útočníky se na Letné rozjíždějí na plné obrátky. Albiona Rrahmaniho, který je na odchodu do italských Benátek, by podle informací iSportu mohl ve Spartě nahradit norský forvard, o nějž měla loni zájem Slavia. Téma se řešilo v novém díle Ligy naruby. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Redakční zdroje se shodují na tom, že Sparta má zájem o příchod Jonatana Brunese z Rakówa Čenstochová. Pikantní na tom je fakt, že o norského bratrance Erlinga Haalanda i díky agentovi Jiřímu Müllerovi stála loni v létě Slavia, která nakonec sáhla po Eriku Prekopovi. Důvodem byla cena, kterou Raków neustále šponoval.
Teď by se pětadvacetiletý útočník v Chance Lize opravdu objevit mohl, nicméně nakonec na Letné! Tam shánějí náhradu za Albiona Rrahmaniho, jenž má namířeno do Benátek, a ani setrvání Jana Kuchty není kdovíjak jisté. Proto je příchod kvalitní devítky nutností, zvlášť když se Matyáš Vojta ještě v Praze střelecky neprobudil.