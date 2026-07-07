Kanadský polotovar ve stopách Sora? Rychlík Ouanda ve Slavii zaujal, je variantou pro Evropu
Hledání „evropského“ hrotového útočníka, který by pomáhal smazat obří kvalitativní rozdíly v Lize mistrů a volá po něm většina slávistických fanoušků, se zatím v Edenu neposouvá. Ale pozor, on by i plán B nemusel být špatný. Navrátilec z hostování Adonija Ouanda zatím totiž udělal dojem. Jak během angažmá ve Slovácku, tak na startu soustředění. A jeho rychlostní profil je něčím, co by Slavia v Evropě ráda využila, jako před lety s Yirou Sorem.
Roman Skuhravý byl nadšený. Na konci podzimu ve Slovácku žehral na nedostatek rychlostních typů, které jsou pro jeho styl fotbalu klíčové. Jakmile ale Slavia pořídila z druhé srbské ligy kanadského útočníka Adoniju Ouandu a poslala ho obratem na hostování, dostal do rukou přesně to, po čem volal. A to měl jít mladík původně do Karviné...
Že v hráči něco je, bylo vidět prakticky od prvního jarního zápasu. Pak přidal i čísla. Při svém nejen českém, ale i prvoligovém debutu zaznamenal za 17 zápasů bilanci 4+2. Skuhravý, tehdy ještě viditelně nastavený na pokračování ve Slovácku vysílal směrem do Prahy jasné signály, aby mu produktivního rychlonožku a děleného nejlepšího střelce týmu v kádru ponechali červenobílí i na příští sezonu.
„Má obrovskou budoucnost. Kdyby ještě proměňoval všechny šance, tak nám ho Slavia ani nedá. Je to polotovar, na kterém pracujeme, a věřím, že Slavia uvidí, že to umíme,“ řekl v televizním rozhovoru a okomentoval někdy přehnané hráčovo sebevědomí: „On má sklony k tomu, že je Vinícius. Ale já mu říkám, ty nejsi Vinícius ty vole.“
Skuhravého prosby jsou minulostí. V klubu už není ani on, ani Ouanda. A zřejmě už ani nebudou. Byť se kvůli vízovým povinnostem přesunul útočník až na druhou část slávistického soustředění, ihned potvrdil to, co si o něm v Edenu šuškali během jara. Jeho růst zatím překonává očekávání.
Že si v prvním přátelském utkání s Wieczystou Kraków připsal gól i asistenci, přičemž zaujal především v presinku, dejme stranou. Pro trenéry i Slavii jako takovou je důležitý Ouandův profil. Při analýzách nepovedeného působení v Lize mistrů totiž Pražané naráželi na podobný aspekt jako Češi na mistrovství světa – chybí rychlost a proběhy za obranu. Proto hrál většinu zápasů od začátku nezkušený plašan Youssoupha Sanyang, který alespoň splňoval evropský sprinterský nárok.
Při příchodu rodáka z Pobřeží slonoviny, který vlastní kanadský pas, to avizoval i sportovně-technický ředitel klubu Jakub Mareš, když řekl: „Může být velmi zajímavým typem hráče pro českou ligu a do budoucna i pro evropské poháry. Jedná se o dlouhodobý projekt.“
Budoucnost klidně může nastat už teď. Už od jara prosakují zprávy, že Ouanda bude právě díky svým jarním výkonům bojovat na letním soustředění nejen o místo v A týmu, ale rovnou i o místo na soupisce pro Ligu mistrů. Nafouknutý kádr Jindřicha Trpišovského bude v příštích týdnech opouštět množství hráčů, ale je vcelku velká pravděpodobnost, že dvacetiletá raketa mezi nimi nebude.
Zvlášť když se alespoň podle aktuálních zpráv na pozici „evropského“ útočníka zatím nikoho přivést nedaří. Posílení na tento post je v Edenu sice tématem už od jara, ale Slavia bojuje s nastřelenými cenami i konkurencí ostatních klubů. Současná situace je následovná: pryč je Erik Prekop, ve „vyhnanství“ je (zatím) Tomáš Chorý, v kádru je tak momentálně jen Mojmír Chytil, který se ale vrátí z dovolené až po soustředění. A Ouanda, který dokáže alternovat mezi křídlem a útočníkem.
Když se mu zadaří, možná nakonec opravdu bude reálnou variantou pro Ligu mistrů. Vzor pro Kanaďana i Slavii je jasný – na jaře 2022 terorizoval evropské obrany v Konferenční lize Yira Sor a „sešívaní“ mohli ladně přepínat mezi silovou variantou útočníka na českou ligu a rychlostní na Evropu. Na rozdíl od Sora ale Ouanda ukázal, že může být gólový i v Chance Lize.
„Cíl do konce soustředění je jasný. Dál bojovat, tvrdě pracovat, abych se ukázal, předvedl své kvality. Doufám, že mi to přinese místo v týmu,“ vyhlíží sám hráč. Má Slavia v rukou nečekaný útočný klenot?