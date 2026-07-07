Slavia rozdala za derby (nejen) doživotní zákazy, nevinným fanouškům otevře severní tribunu
Sága „Slavia a fanoušci“ v českém fotbale pokračuje, pro obě strany snad pozitivněji než tomu bylo v dosavadních týdnech. Jak klub oznámil na svých webových stránkách, zájemci si budou moct od pondělí 13. července na severní tribunu v Edenu zakoupit permanentky. Týká se to ale jen těch, kteří nebyli identifikováni během událostí kontumovaného nadstavbového derby na konci minulé sezony.
Ještě nedávno se zdála budoucnost fanouškovské podpory v Edenu vyloženě temná. Dejme stranou to, že první dvě domácí utkání Slavia odehraje před prázdným stadionem, a i přes pozdní spuštění prodeje permanentek nezněl šéf klubu Jaroslav Tvrdík příliš optimisticky. „Aktuálně čelíme správnímu řízení ministerstva vnitra ČR a reálně nám hrozí, že budeme celý rok hrát před prázdnými tribunami,“ poznamenal minulý týden.
Zároveň ale potvrdil to, co řekl Sportu v květnu, když vyhlížel příští sezonu: „Neumíme si představit situaci, že na tribunách zůstane byť jen jediný z těch, kteří fyzicky napadli hráče soupeře nebo vhazovali světlice do sektoru hostujících fanoušků.“
Do tohoto bodu se nyní Slavia očividně dostala, nebo se tomu alespoň přiblížila. Jak je psané v klubovém prohlášení, klub měl možnost nahlédnout do trestního spisu a identifikovat tak osoby, které během derby spáchaly trestné činy a přestupky. Jejich počet klub neuvádí.
Klub oznámil tři úrovně trestů
- Obvinění z trestné činnosti dostali doživotní zákaz vstupu na stadion a pokutu v maximální stanovené výši 50 tisíc korun.
- Podezřelí ze spáchání přestupku dostali zákaz vstupu na stadion na pět let.
- Podezřelí ze spáchání přestupku, kteří se sami přihlásili výzvám policie a klubu, dostali zákaz vstupu na stadion na pět let s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu ve stejné délce.
Není jisté, jaký počet fanoušků obdržel tresty. Pražané každopádně pro ty, kterých se netýkají výše uvedené podmínky, otevře prodej permanentek na severní tribunu, tedy sektory 105-110, se kterými zatím otáleli a čekali na vývoj situace. Stane se tak v pondělí 13. července.
To neznamená, že vzduch je čistý, mezi fanouškovskou skupinou Tribuna Sever a (nejen) Jaroslavem Tvrdíkem není přátelská atmosféra. „Já už nechci znovu sedět před Disciplinární komisí LFA a poslouchat další tresty. Nechci znovu stát před vámi tak jako po derby a omlouvat se za to, co spáchal někdo jiný. Mám toho dost,“ napsal nedávno ve veřejném dopise Tvrdík. V minulosti řekl, že pyrotechniku už v Edenu nikdo nezapálí. Tribuna Sever na nedávném přátelském zápase v Radotíně proti Tvrdíkovi hlasitě protestovala a označovala jeho praktiky za „estébácké“.
Až tedy Slavia v srpnu otevře Eden, bude toho součástí i severní tribuna. Otázkou je, zda u toho bude i Tribuna Sever a jako zápasy budou mít kulisu.