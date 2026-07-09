Vorlický do Slovácka? Chce za tátou a koučem. Co k tomu řekl boss Slavie Tvrdík?
Zbrojovka? Slavia? Artis? Zahraničí? Kdepak, Lukáš Vorlický (24) by měl odehrát příští sezonu ve Slovácku! „Řešíme to,“ uvedl opatrně Michal Kadlec, nový sportovní manažer klubu, který se v červnu zachránil v baráži. Na soustředění do Slovinska se kreativní záložník s týmem nevydal, ovšem pokud všechny tři strany sladí ekonomické parametry transferu, stane se záhy členem kádru Jana Jelínka. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Zaráží vás, že by měl fotbalista kalibru Vorlického, o něhož měla po úspěšném hostování eminentní zájem Zbrojovka Brno, od července válet v dresu celku z Uherského Hradiště? Důvody jsou hned čtyři. Slovácko vede trenér Jan Jelínek, s nímž má rodák z Boskovic velmi dobrý vztah ze Slavie, kde nástupce Romana Skuhravého působil u druholigového béčka. Jejich představy o herním stylu jsou údajně velmi podobné.
Další věc. V klubu pracuje Vorlického otec Jiří, kouč rezervy v MSFL. Tam se může případně rozehrát, neboť ho na konci pobytu ve Zbrojovce opět vyřadilo zranění. Také vztah s tátou má silný.
Co všechno hraje pro Slovácko
Roli hraje také to, že Slavia začala po pádu Karviné spolupracovat právě se Slováckem. Chce mít ve východní části Česka spřízněný klub, kam může posílat na obouchání mladé hráče z širšího kádru. Zatím jde o stopera Šimona Slončíka a útočníka Filipa Horského, který si Jelínek v mužstvu ponechá.
Už na jaře se vyplatilo hostování kanadského útočníka Adoniju Ouandu, který se rozvinul tak, že si najednou říká o pevnější místo ve Slavii.
Co dál? Vorlického tlačí čas. Jelikož mu nevyšla Zbrojovka, potřebuje rychle najít tým, kde by mohl pokrčovat v kariéře. V zahraničí se nic zajímavého nerýsuje, takže se mu Slovácko jeví nyní jako optimální volba.
Pokud bude zdravý a natrénovaný, získá kouč Jelínek rozdílového borce, jenž by vytvořil silný střed hřiště s odchovanci Michalem Trávníkem a Markem Havlíkem.
Slávistický boss Jaroslav Tvrdík odmítá, že by klub žádal za Vorlického vysokou sumu. Spekulovalo se o milionu eur. „Mohu jasně sdělit, že Slavia je připravena, při respektu k hráči, umožnit jeho budoucí profesní růst a představa o transferové ceně tomu odpovídá. Jsme připraveni akceptovat nízkou prodejní cenu a „schody“ jejího růstu v závislosti na počtu odehraných zápasů. I maximální, takto dosažitelná prodejní cena, nedosáhne jednoho milionu euro,“ vyťukal Tvrdík na sociální síti X.
Zbrojovka údajně nabízela zaplatit sumu v několika splátkách. K dohodě nedošlo. Rovněž byly prý problémem hráčovy platové požadavky. Najdou se na Vorlického peníze ve Slovácku, kde rozhodně nemají přeplněnou pokladnu?
Už vzhledem ke kooperaci obou organizací to možné je.