Nová listina rozhodčích: Všetečka a Zelinka. I Klíma. Kovařík a jeho lidé mezi delegáty chybí
Nový předseda rozhodčích Carlos Clos Gómez, nová listina. A na ní nedávní podezřelí Všetečka a Zelinka, ale také kontroverzní navrátilec Klíma. Naopak mezi delegáty čerstvě chybí lidé spojení s předchozím vedením sudích – Kovařík, Příhoda, Kordula či Mencl.
V březnu se zdálo, že jsou odepsaní. V rámci kauzy Úklid si pro ně přišla policie a etická komise s nimi zahájila disciplinární řízení. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a VAR Miroslav Zelinka se teď nově objevují na listině rozhodčích pro první a druhou ligu. Vyšetřování totiž ukázalo na jejich nevinu. Mimo pochopitelně zůstává bývalý sudí Jan Petřík, který se ke korupci přiznal.
Etická komise nejprve zahájila s Všetečkou i Zelinkou řízení pro podezření, že za úplatu ovlivnili záchranářské utkání Karviná - České Budějovice (2:1) z března 2024, a zastavila jim činnost.
V tomto duchu totiž hovořil karvinský šéf Jan Wolf s třetí osobou. Jenže vyšetřovatelé – podle informací webu iSport – v čase zjistili, že oba rozhodčí byli v odposleších zmiňováni, aniž by o svém zapojení sami věděli. Jak je to možné? Mluví se o tzv. Pučkově metodě. Lubomír Puček, ona pravděpodobná třetí osoba a jeden z hlavních obviněných v celé kauze, deklaroval „zadavateli“ zajištění přízně sudích, ovšem dotyčné do svých plánů vůbec nezahrnul.
Proto etická komise v květnu zrušila předběžné opatření u obou arbitrů. Mohli se tedy vrátit k řízení zápasů. V záběru sezony ovšem nebylo vhodné, aby se znovu zapojili do činnosti. Od nové sezony se tak však nejspíš stane.
Po dvou letech v nižších soutěžích se vrací Tomáš Klíma. Ten byl vyřazen z profesionální listiny v červnu 2024 a předseda Libor Kovařík to tehdy vysvětloval následovně. „Jde o speciální případ. Čas od času udělal velkou chybu, která se špatně vysvětlovala. Na podzim nezvládl zápas Sparty s Pardubicemi, za který dostal významný trest.“
Pro připomenutí, Klíma tehdy podle komise chybně nenařídil penaltu za faul Krejčího, chybně nařídil penaltu pro Spartu za údajný faul na Karabce a Kairinenovi neudělil červenou kartu. Klímovi se nevedlo ani v duelu mezi Karvinou a Olomoucí (0:2), jako VAR chyboval v utkání Zlín - Bohemians (1:2). „Na jaře zase udělal rozhodnutí, která šla proti trendu celé sezony. To zkrátka nejde. Ale nikdo ho nezabil, jde do třetí ligy, třeba se vrátí,“ komentoval to Kovařík.
Čas návratu přišel teď, ovšem Kovařík už u toho není. Ani jako předseda, ani jako delegát, jímž doposud rovněž byl. Nový šéf Carlos Clos Gómez ho na listinu nezařadil, stejně jako další muže spjaté s jeho osobou. Jsou jimi: bývalý předseda Radek Příhoda a členové komise Antonín Kordula a Kryštof Mencl.
Proč, to asociace zatím na zaslaný dotaz nekomentovala.
Ještě před zveřejněním listiny se k tématu letmo vyjádřil předseda David Trunda, a sice v obsáhlém rozhovoru pro web iSport a Ligu naruby. „Novinkou je i to, že personální kroky třeba směrem k listině rozhodčích se debatují a procházejí s integrity officerem. Dám příklad: dostaneme člověka s odpovídajícím životopisem, ale my si za půl roku vyhodnotíme, jestli opravdu umí, nebo neumí. Více budeme zapojovat tyhle mechanismy, a když nebude vyhovovat, tak ho holt za půl roku vyměníme. V mediálním prostoru má spousta lidí z fotbalového prostředí nálepky. Někdo je získal oprávněně, někdo ne. Teď budou mít v následujících měsících šanci se ukázat.“
Poslední věty by se mohly hodit na Tomáše Klímu.
Nominační listina pro sezonu 2026/27
Rozhodčí
- Beneš Jan
- Berka Ondřej
- Bohata Antonín
- Černý Dalibor
- Ehrenberger Tomáš
- Glogar Lukáš
- Habermann Lubomír
- Klíma Tomáš
- Kubečka Matěj
- Lovětínský Daniel
- Mach Aleš
- Machálek Jan
- Mankovecký Tomáš
- Nehasil Lukáš
- Opočenský Vojtěch
- Orel Pavel
- Panský Michal
- Pechanec Ondřej
- Radina Marek
- Rouček Karel
- Starý Dominik
- Szikszay Ladislav
- Trska Adam
- Vokoun Daniel
- Volek Stanislav
- Všetečka Jan
- Wulkan Jakub
- Zaoral Vít
- Žurek Roman
VAR specialisté
- Adam Jiří
- Adámková Jana
- Kocourek Tomáš
- Kvítek Michael
- Ochotnický Pavel
- Zelinka Miroslav