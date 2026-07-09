Předplatné

Všetečka a Zelinka jsou zpátky! Asociace vydala listinu rozhodčích

Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a VAR Miroslav Zelinka se nově objevují na listině rozhodčích pro první a druhou ligu
Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a VAR Miroslav Zelinka se nově objevují na listině rozhodčích pro první a druhou liguZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Rozhodčí Jan Všetečka
Rozhodčí Jan Všetečka
Rozhodčí Jan Všetečka
Rozhodčí Miroslav Zelinka
Rozhodčí Miroslav Zelinka
Rozhodčí Miroslav Zelinka
7
Fotogalerie
Ondřej Škvor
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

V březnu se zdálo, že jsou odepsaní. V rámci kauzy Úklid si pro ně přišla policie a etická komise s nimi zahájila disciplinární řízení. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a VAR Miroslav Zelinka se však nově objevují na listině rozhodčích pro první a druhou ligu. Vyšetřování totiž ukázalo na jejich nevinu. Mimo pochopitelně zůstává bývalý sudí Jan Petřík, který se ke korupci přiznal.

Jde o první listinu rozhodčích a delegátů, kterou sestavil nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez. Španělský expert zkraje července nahradil dlouholetého předchůdce Libora Kovaříka.

Etická komise nejprve zahájila s Všetečkou i Zelinkou řízení pro podezření, že za úplatu ovlivnili záchranářské utkání Karviná–České Budějovice (2:1) z března 2024, a zastavila jim činnost.

V tomto duchu totiž hovořil karvinský šéf Jan Wolf s třetí osobou. Jenže vyšetřovatelé – podle informací webu iSport – v čase zjistili, že oba rozhodčí byli v odposleších zmiňováni, aniž by o svém zapojení sami věděli. Jak je to možné? Mluví se o tzv. Pučkově metodě. Lubomír Puček, jeden z hlavních obviněných v celé kauze, deklaroval „zadavateli“ zajištění přízně sudích, ovšem dotyčné do svých plánů vůbec nezahrnul.

Proto etická komise v květnu zrušila předběžné opatření u obou arbitrů. Mohli se tedy vrátit k řízení zápasů. V záběru sezony ovšem nebylo vhodné, aby se znovu zapojili do činnosti. Od nové sezony se tak však nejspíš stane.

Nominační listina pro sezonu 2026/27

Rozhodčí

  • Beneš Jan
  • Berka Ondřej
  • Bohata Antonín
  • Černý Dalibor
  • Ehrenberger Tomáš
  • Glogar Lukáš
  • Habermann Lubomír
  • Klíma Tomáš
  • Kubečka Matěj
  • Lovětínský Daniel
  • Mach Aleš
  • Machálek Jan
  • Mankovecký Tomáš
  • Nehasil Lukáš
  • Opočenský Vojtěch
  • Orel Pavel
  • Panský Michal
  • Pechanec Ondřej
  • Radina Marek
  • Rouček Karel
  • Starý Dominik
  • Szikszay Ladislav
  • Trska Adam
  • Vokoun Daniel
  • Volek Stanislav
  • Všetečka Jan
  • Wulkan Jakub
  • Zaoral Vít
  • Žurek Roman

VAR specialisté

  • Adam Jiří
  • Adámková Jana
  • Kocourek Tomáš
  • Kvítek Michael
  • Ochotnický Pavel
  • Zelinka Miroslav

Vstoupit do diskuze (4)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů