Všetečka a Zelinka jsou zpátky! Asociace vydala listinu rozhodčích
V březnu se zdálo, že jsou odepsaní. V rámci kauzy Úklid si pro ně přišla policie a etická komise s nimi zahájila disciplinární řízení. Hlavní rozhodčí Jan Všetečka a VAR Miroslav Zelinka se však nově objevují na listině rozhodčích pro první a druhou ligu. Vyšetřování totiž ukázalo na jejich nevinu. Mimo pochopitelně zůstává bývalý sudí Jan Petřík, který se ke korupci přiznal.
Jde o první listinu rozhodčích a delegátů, kterou sestavil nový předseda komise rozhodčích Carlos Clos Gómez. Španělský expert zkraje července nahradil dlouholetého předchůdce Libora Kovaříka.
Etická komise nejprve zahájila s Všetečkou i Zelinkou řízení pro podezření, že za úplatu ovlivnili záchranářské utkání Karviná–České Budějovice (2:1) z března 2024, a zastavila jim činnost.
V tomto duchu totiž hovořil karvinský šéf Jan Wolf s třetí osobou. Jenže vyšetřovatelé – podle informací webu iSport – v čase zjistili, že oba rozhodčí byli v odposleších zmiňováni, aniž by o svém zapojení sami věděli. Jak je to možné? Mluví se o tzv. Pučkově metodě. Lubomír Puček, jeden z hlavních obviněných v celé kauze, deklaroval „zadavateli“ zajištění přízně sudích, ovšem dotyčné do svých plánů vůbec nezahrnul.
Proto etická komise v květnu zrušila předběžné opatření u obou arbitrů. Mohli se tedy vrátit k řízení zápasů. V záběru sezony ovšem nebylo vhodné, aby se znovu zapojili do činnosti. Od nové sezony se tak však nejspíš stane.
Nominační listina pro sezonu 2026/27
Rozhodčí
- Beneš Jan
- Berka Ondřej
- Bohata Antonín
- Černý Dalibor
- Ehrenberger Tomáš
- Glogar Lukáš
- Habermann Lubomír
- Klíma Tomáš
- Kubečka Matěj
- Lovětínský Daniel
- Mach Aleš
- Machálek Jan
- Mankovecký Tomáš
- Nehasil Lukáš
- Opočenský Vojtěch
- Orel Pavel
- Panský Michal
- Pechanec Ondřej
- Radina Marek
- Rouček Karel
- Starý Dominik
- Szikszay Ladislav
- Trska Adam
- Vokoun Daniel
- Volek Stanislav
- Všetečka Jan
- Wulkan Jakub
- Zaoral Vít
- Žurek Roman
VAR specialisté
- Adam Jiří
- Adámková Jana
- Kocourek Tomáš
- Kvítek Michael
- Ochotnický Pavel
- Zelinka Miroslav