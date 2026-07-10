Majer odmítá trenérské výmluvy na mládež. V přípravě jako Francie, shání čtyři posily
S Mladou Boleslaví se Aleš Majer chystá na druhou sezonu v nejvyšší soutěži. V té první zaujal zábavným ofenzivním fotbalem se spoustou gólů. Teď ale řeší problém – tři z pěti nejproduktivnějších hráčů minulé sezony jsou pryč. „Potřebujeme doplnit čtyři posty. Trh je ekonomicky náročný a jednání složitá,“ říká kouč v rozhovoru pro Sport před sezonou. Přiznal také, že s návratem Michala Ševčíka či Christopha Kabonga nepočítá. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Jako správný fotbalový nadšenec tráví na startu přípravy velkou část dne před obrazovkou a sleduje klání mistrovství světa. Akce Francie pak Majer dává za příklad i hráčům na tréninku. Pozorně sledoval také výkony české reprezentace a podle něj by měli rozvoji fotbalu více pomáhat právě prvoligoví trenéři. „Musíme se zlepšit v profesionálním fotbale. Nedáváme ten správný příklad,“ hledá příčiny špatných výsledků.
Kolik zápasů mistrovství jste viděl?
„Už nejsem ten fanatik z předchozích let, co musel vidět úplně všechno, ale vyřazovací zápasy jsem teď viděl všechny. Nevstávám sice ve tři ráno, ale až v pět a podívám se na zápas zpětně. Samozřejmě nesmím znát výsledek, abych to měl napínavé. Poctivě jsem sledoval i naši reprezentaci, takže takových 30 zápasů jsem viděl.“
Co vás na turnaji zaujalo?
„Určitě. Hlavně vyřazovací fáze se hraje opatrněji, což je pro šampionáty typické. Mistrovství pak hodně rozhodují individuální výkony. Přestože Francie, Španělsko, Anglie nebo Portugalsko mají vynikající týmy, zápasy nakonec rozhodují jeden nebo dva hráči. Jen Francie má štěstí, že jich má v kádru asi pět (smích).“
Hledáte na mundialu i inspiraci pro trénink v Boleslavi?
„Ano. Dělali jsme jedno cvičení, které sice děláme běžně a chceme ho mít ve hře, ale den předtím ho Francouzi se Švédy sehráli v zápase asi šestkrát. Tak jsem hráčům říkal, že když to budou dělat pořádně, soupeř na tom bude tak špatně, jako ti Švédové proti Francii (úsměv).“