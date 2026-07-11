Vlček o přípravě Slavie: Šance pro mladé, cizincům překládá analytik. Přijela posila
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Druhé slávistické soustředění se blíží ke konci. Tým našel útočiště v krásném rezortu v Kollerschlagu, kde zažívá možná tu nejspecifičtější přípravu za poslední roky. Bez zkušených reprezentantů a matadorů, se spoustou mladíků, nových hráčů a cizinců. „Je to divné, když nevidíte ty známé obličeje,“ podotýká vedoucí mužstva Stanislav Vlček. Kádr v pátek odpoledne poprvé doplnil i mladý gólman Nazar Domčak. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Chvíli po poledni se začali na recepci rezortu Loxone Campus hromadit hráči, kterým právě skončil trénink, mířící na oběd. I přes absenci reprezentantů z mistrovství světa jich jsou mraky. Přesně jedenatřicet! V době největšího frmolu se náhle ve dveřích zjevil hráč číslo 32, mladý ukrajinský gólman Nazar Domčak. Ten po vyřazení na mistrovství Evropy do 19 let přijel na úplný závěr kempu, který končí v pondělí.
Mladík se pozdravil se sportovním ředitelem Přemyslem Kovářem, představil se partě francouzsky mluvících hráčů (Ange N’Guessan, Neil Glossoa a Toumani Diakité) a přišel se seznámit i s trenérem Jindřichem Trpišovským a asistentem Pavlem Řehákem. „Naza,“ sdělí novým koučům svou přezdívku předtím, než odkráčí s trenérem brankářů Štěpánem Kolářem. Ten by si ho měl vzít minimálně v příštích týdnech do parády. Plán je takový, že si ho realizační tým ozkouší v nedělním zápase s Ružomberokem. V sobotu čeká slávisty Slovan Bratislava.
„Letos je to opravdu jiné,“ přikyvuje Sportu dlouholetý vedoucí týmu Stanislav Vlček. „Před dvěma lety kluci dorazili z mistrovství Evropy také později, ale aspoň dorazili. Je to divné, když nevidíte ty známé obličeje. Udělali jsme spoustu nových hráčů a parta se stmeluje. Už když skončila soutěž, jsme navíc řešili, že je to ideální možnost pro mladé, kterých tu máme asi deset. Absolvovali s námi oba kempy, v Aigenu i tady, je to obrovské plus.“
Mezi zmíněné mladíky patří například Dan Kohout, Eliáš Piták, Adam Rezek, Adam Rajnoha či Jakub Kolísek. Poslední jmenovaný, který si připsal debut v posledním kole minulé sezony proti Plzni (3:0) a je tak oficiálně mistrem ligy, bude se Slavií podepisovat novou smlouvu.
Aby kluci rozuměli, nasadí sluchátka na uši
Jak ale zmiňuje Vlček, tým je rovněž plný cizinců. Někteří zvládnou jen angličtinu, někteří pokulhávají i s ní. Pro trenéry jde o mírnou komplikaci, ale poradí si.
„Máme tu analytika Jakuba Káše, který už je s trenérem sehraný, dělají spolu dlouho. Když máme videa, potřebujete, aby tomu kluci rozuměli, takže normálně nasadí sluchátka na uši a Kuba jim simultánně překládá, co říká trenér. Obdivuju ho, je to mazec,“ popisuje Vlček. „Dva Francouzi mají ještě problém i s angličtinou, ale budou se učit.“
V Kollerschlagu jsou slávisté už třetím rokem, společně s Aigenem, kde probíhá kondiční soustředění, už začíná jít o tradici. Proč netráví obě soustředění v první lokalitě? Vedoucí týmu zmiňuje dva důvody. „První je psychologický, chceme to vždy trochu rozbít. Zadruhé, hotel je klimatizovaný, což je v Aigenu někdy trochu problém a během veder to není tak příjemné. My ale Aigen milujeme, když to tak řeknu, děláme tam tituly. Jsme pověrčiví. Od té doby, co jsme začali jezdit i sem, jsme titul pokaždé udělali,“ směje se Vlček. „Máme tu vše, co potřebujeme – nemusíme cestovat, máme tu stravu, regeneraci, hřiště hned za hotelem.“
Tým před koncem soustředění k radosti trenérů nepotkala žádná zranění. S menším problémem se potýká polská posila Oskar Kubiak, jinak je početná parta zdravá. V současnosti tak Slavia počítá jen jednoho dalšího maroda – David Jurásek, který si na mistrovství světa zranil stehenní sval, zřejmě nestihne začátek sezony.
Kádr „sešívaných“ bude po návratu čítat přes čtyřicítku hráčů. Nejen po posledních dvou přípravných zápasech se tak bude rozhodovat, kdo bude součástí dalšího výrazného řezu.