Artis chce Nombila. Jeho odchod? Obrovská komplikace, ví kouč. Zaujal ghanský Seedorf
Na hřišti bylo v páteční přípravě proti Banské Bystrici (2:1) v jednu chvíli víc cizinců než Čechů. Také ve Zlíně se otevírají světu, mladí Afričané zaplňují díry v sestavě. Jeden z nich může v létě odejít, na záložníka Cletuse Nombila se konkurence poptává poslední půlrok. „Zájem o něj je, ale v neděli odjede na soustředění do Polska,“ uvedl sportovní manažer Pavel Hoftych. „Pokud by odešel, byla by to obrovská komplikace,“ podotkl kouč Bronislav Červenka. Mezi zájemci je například Artis Brno, nováček nejvyšší soutěže. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Je jasné, že ztráta běhavého a sebevědomého Nombila by tým zasáhla. Pokud byl pětadvacetiletý Ghaňan zdravý, nechyběl v základu. „Když dělá to, co má, je pro nás klíčový hráč. Nemáme za něho náhradu,“ prohlásil trenér.
„Věřím, že zůstane a minimálně na podzim nám pomůže. Věřím, že je dobře nastavený. Kdybychom to necítili, určitě budeme řešit, že bychom ho pustili. Nezaznamenal jsem signály, že by nechtěl hrát naplno, odevzdat tady maximum, co v něm je,“ dodal.
Zlín před novou sezonou s neobvyklou razancí říznul do kádru. Dorazilo hodně nových borců – Gaži, Mukuba, Šmiga, Appiah, Katalinič. Jako dosud poslední (ještě mají přijít 1-2 hráči) se hlásil trenérovi stoper Ondřej Kukučka na roční hostování ze Sparty.
„Debatovali jsme o tom asi měsíc,“ informoval manažer Hoftych. „Velkou roli hrálo i to, že Kukučka pochází z Hlučína,“ dodal.
Nepřekvapilo by, kdyby byl bývalý obránce Bohemians, Pardubic, Slovácka či Baníku v sestavě hned v prvním kole právě proti Ostravě. „Zápasy, které hrál za Bohemians, měl dobré, Určitě zvedne konkurenci,“ nepochyboval trenér.
V přípravě dostává šanci mimo místních mladíků rovněž Mouhamed Toure (18), senegalský útočník z béčka. Zaujal podobně jako odchovanci Fojtů či Dorňák.
„Vydali jsme se trošku jinou cestou. Chtěli jsme omladit, okysličit mužstvo. Nečekáme, že to bude od hráčů z akademie bez chyb, ale je z nich cítit energie,“ ocenil Hoftych před odjezdem do Opalenice, kam se vydávají i Bohemians.
Odcestovat mají i marodi Kolář či Fukala, který dohání po zranění kondiční manko.
Z noviců na sebe výrazně upozorňuje křídelník Frank Appiah (23), dva roky jeden z top hráčů slovenské druhé ligy. V Petržalce dával góly, rozhodoval zápasy. Podsaditý Ghaňan se širokými stehny, jaké měl slavný Nizozemec Clarence Seedorf, dal Banské Bystrici krásnou branku.
„Opoutal mě, dokáže být nahoře rozdílový. Ale bude to mít těžké. První česká liga je náročná na souboje, obránci jsou naprosto připravení na ofenzivní hráče. Věřím, že se s tím vyrovná. Určitě má předpoklady, aby ukázal velké věci. Ale jestli to bude hned anebo až v průběhu sezony, to se teprve uvidí,“ pokrčil rameny Červenka.
Manažer také chválí Appiaha. A nejen jeho. „Jako ligového hráče beru Kukučku a zajímavý je určitě i Šmiga, jehož kariéra mi trošku připomíná cestu Honzy Kuchty, který se někde zakotvil až někdy ve třiadvaceti letech. Jsme rádi, že je Dan u nás na přestup,“ zmínil Hoftych.
V obraně si hned všimnete Princeho Mbatshiho Mukuby, mladíka, jenž prošel mládeží a béčkem francouzského
Olympique Lyon. Na Moravě se rozkoukává, zvyká si na jiný typ tréninků. V prvních dvou ligových kolech nicméně hrát nemůže, neboť si přináší z bývalého klubu trest za vyloučení.
„Chtěl bych určitě ještě dva kvalitní hráče. Podstav máme ve středu zálohy, na pozici šestky, osmičky, a na kraji,“ řekl Červenka.