Předplatné

Slavia nebude hrát před prázdným Edenem. Na startu sezony se na stadion dostanou děti

Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s JabloncemZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Prázdné ochozy Edenu
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
Prázdné tribuny Edenu před zápasem Slavie s Jabloncem
25
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (13)

Fotbalisté Slavie neodehrají první dva domácí zápasy nové sezony v Edenu před prázdnými tribunami. I když si pražský klub odpyká druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku, vzhledem k úpravě v řádech bude moci na stadion v Edenu pozvat děti do 12 let. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu.

Disciplinární komise Slavii po květnovém derby, které kvůli výtržnostem fanoušků zůstalo nedohráno a následně bylo zkontumováno ve prospěch Sparty, uzavřela hlediště na čtyři domácí soutěžní zápasy. Dva duely před prázdnými tribunami již červenobílí absolvovali v závěru minulé sezony, další dva jsou na programu na začátku nového ročníku. V neděli 26. července Slavia v prvním kole přivítá Slovácko, o dva týdny později bude v Edenu hostit Pardubice.

„Pravidla nově (od ročníku 2026/2027) umožňují zaplnit stadion dětmi do 12 let včetně. Podobně jako tomu je u zápasů soutěží UEFA. Rozhodli jsme se tuto možnost reflektovat, využít ji tím nejlepším možným způsobem - a věnovat Eden na střetnutí se Slováckem a Pardubicemi právě jim,“ uvedla Slavia.

Děti budou muset dorazit v doprovodu dospělého. Jeden plnoletý návštěvník může mít na starosti minimálně 10 a maximálně 25 dětí. Dorazit mohou mládežnické týmy z dalších sportů i děti z dětských domovů. Zájemci se musejí předem zaregistrovat.

„Dětský“ zápas už v Česku v minulosti zažila Sparta. V roce 2021 v duelu Evropské ligy proti Glasgow Rangers si Pražané odpykali trest za rasismus, díky výjimce nicméně dorazilo do hlediště téměř 11 tisícovek dětí, které na Letné vytvořily vynikající atmosféru.

Vstoupit do diskuze (13)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů