Slavia nebude hrát před prázdným Edenem. Na startu sezony se na stadion dostanou děti
Fotbalisté Slavie neodehrají první dva domácí zápasy nové sezony v Edenu před prázdnými tribunami. I když si pražský klub odpyká druhou část disciplinárního trestu za nedohrané derby se Spartou ze závěru minulého ročníku, vzhledem k úpravě v řádech bude moci na stadion v Edenu pozvat děti do 12 let. Úřadující český šampion o tom informoval na svém webu.
Disciplinární komise Slavii po květnovém derby, které kvůli výtržnostem fanoušků zůstalo nedohráno a následně bylo zkontumováno ve prospěch Sparty, uzavřela hlediště na čtyři domácí soutěžní zápasy. Dva duely před prázdnými tribunami již červenobílí absolvovali v závěru minulé sezony, další dva jsou na programu na začátku nového ročníku. V neděli 26. července Slavia v prvním kole přivítá Slovácko, o dva týdny později bude v Edenu hostit Pardubice.
„Pravidla nově (od ročníku 2026/2027) umožňují zaplnit stadion dětmi do 12 let včetně. Podobně jako tomu je u zápasů soutěží UEFA. Rozhodli jsme se tuto možnost reflektovat, využít ji tím nejlepším možným způsobem - a věnovat Eden na střetnutí se Slováckem a Pardubicemi právě jim,“ uvedla Slavia.
Děti budou muset dorazit v doprovodu dospělého. Jeden plnoletý návštěvník může mít na starosti minimálně 10 a maximálně 25 dětí. Dorazit mohou mládežnické týmy z dalších sportů i děti z dětských domovů. Zájemci se musejí předem zaregistrovat.
„Dětský“ zápas už v Česku v minulosti zažila Sparta. V roce 2021 v duelu Evropské ligy proti Glasgow Rangers si Pražané odpykali trest za rasismus, díky výjimce nicméně dorazilo do hlediště téměř 11 tisícovek dětí, které na Letné vytvořily vynikající atmosféru.