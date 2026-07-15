Šturm, N’Guessan a další: liga hledá zlato ze Slovinska. Agent vysvětluje proč
Co mají společného jedni ze dvou nejlepších zahraničních hráčů ligy a zřejmě nejdražší posily slávistické historie? Do Česka přišli ze slovinské ligy. Ange N’Guessan a Danijel Šturm ale nejsou jediní. Například Liberec našel zalíbení v NK Bravo, odkud po francouzském obránci přivedl rovnou další dva hráče a z Falloua Fayeho neváhal udělat svou historicky druhou nejdražší posilu. „Je to jedna z nejlepších lig na rozvoj hráčů,“ říká o Slovinsku agent Marko Cirovič. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
V žebříčku koeficientu lig, kde Česko bude i pro příští sezonu doplňovat „top desítku“, najdeme slovinskou ligu až na 24. místě. Za rumunskou, za ukrajinskou, za maďarskou, za skotskou. Ale třeba před slovenskou a srbskou.
Celkový import do Česka z Balkánu začal být intenzivnější, než kdy dřív. A Slovinsko je toho důkazem. Šturm z Celje, brankář Klemen Mihelak z Mury, obránce Nino Milič z Domažle, záložník Rok Štorman z Radomlje, to vše jsou přesuny z posledních let. Pokud zapátráme i trochu dál, i jeden z nejlepších hráčů ligy Amar Memič zamířil do Česka ze slovinského NK Bravo. Pro české kluby protíná soutěž několik hodnot, těmi nejdůležitějšími je solidní kvalita a dobrá cenová dostupnost.
„Klíč je ale ten, že hráči ve slovinské lize pobírají velmi malé platy. A byť se v Česku výrazně navýšily transferové částky, platy ještě tolik ne. Áčkové hráče ze Srbska a Chorvatska možná zaplatíte na přestupu, ale ne na platu. I malý klub jako chorvatská Istra platí hráčům tolik co třeba Liberec,“ popisuje srbský hráčský agent Marko Cirovič.