Pilař překonal tvrdý konec v Hradci. Zůstává v lize a hlásí: Tak jdeme na to!
Minulý týden byl zlomený, těžko kousal bolestivý a nedobrovolný konec v Hradci Králové. Přesto Václav Pilař zůstane dál na ligové scéně. Od příští sezony si zahraje za Bohemians, kteří informovali o příchodu bývalého českého reprezentanta na sociálních sítích. Detaily nové spolupráce zatím nezveřejnili.
Bohemians zahájili ve čtvrtek desetidenní herní soustředění v Polsku. Trenér Jaroslav Veselý měl na jeho startu k dispozici dvaadvacet hráčů a tři gólmany. V kádru byli nováčci Ladislav Almási, David Heidenreich i Ladislav Krobot. „Nemělo by se však jednat o konečný stav,“ sdělili Vršovičtí na klubovém webu.
První změna přišla rychle, v pátek v dopoledních hodinách přibyl do kádru další kus. Václav Pilař, ofenzivní hráč, dorazil do Poznaně. Když vystoupil z letištní haly, podíval se do kamery a odhodlaně prohlásil: „Tak jdem na to, Klokani.“
Od konce června byl volným hráčem. Hradec Králové, kde strávil poslední tři roky, s ním neplánoval podepsat nový kontrakt. „Je mi smutno. Jsem zlomený a pořád tomu nemůžu uvěřit. Na některé situace se člověk dokáže připravit. Na tuhle ale ne. Dozvědět se den před vypršením smlouvy takový verdikt je nesmírně těžké,“ napsal Pilař na svém facebookovém profilu.
Klub mu nabídl roli mentora v béčku s tím, že by se na základě vlastního rozhodnutí začal zapracovávat jako skaut nebo trenér. To sedmatřicetiletý záložník odmítl a dal jasně najevo, že jeho profesionální kariéra pokračuje.
„Mám skončit, protože mě trenér nechce? To neudělám. Na to jsem si toho zažil až moc. Znám své tělo dokonale a vím, že v současné chvíli mám sportovní formu na to hrát ještě další roky. Dokud budu cítit, že týmu můžu pomoct, budu bojovat,“ vzkázal případným zájemcům.
Spekulovalo se o brněnském Artisu, ligovém nováčkovi, ale nakonec ho zlanařili Bohemians, kteří se pustili do přestavby ofenzivního složení. V minulé sezoně dali totiž 29 gólů, i když se očekávaná hodnota přehoupla přes 46 branek.
Dosud poslední letní posila by měla zvýšit konkurenci na levé straně, kam připadají v úvahu Jan Matoušek, Vladimír Zeman či další zkušený hráč Jan Kovařík, který prodloužil v týdnu smlouvu o rok.
Pilař odehrál za Hradec Králové v uplynulém soutěžním ročníku 27 zápasů, v nichž zaznamenal bilanci 5+3. Mimochodem, to by stačilo v Bohemians na titul nejproduktivnějšího hráče sezony. Mezi ligovými konkurenty vynikal zejména v úspěšnosti centrů, když se dostal na hodnotu 67,9 %. Lepší byli pouze Michal Trávník ze Slovácka (69,2 %) a Aziz Kayondo z Liberce (72,7 %).
Bude spolupráce Pilaře s Bohemians úspěšná?
Přípravné zápasy Bohemians
Sobota - Lech Poznaň (Polsko)
Úterý - Wisla Plock (Polsko)
Pátek - Zaglebie Lubin (Polsko)