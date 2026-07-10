Pět gólů v síti Plzně: budíček pro obranu i podpora majitele. Kdo si říká o základ?
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Pod alpským sluníčkem v rakouském Jenbachu odehrála Viktoria Plzeň předposlední přípravu. Proti švýcarskému Young Boys Bern, za který hrál velmi slušně i exslávista Dominik Pech (19), prohrávala už 0:3. Do zápasu se vrátila, byť nakonec prohrála divokým skóre 3:5. Branky Západočechů stříleli Stefan Pirgič, Tomáš Ladra a Matěj Vydra. Kdo si z nových tváří říká o prostor v ostré sezoně a jací hráči jsou naopak na hraně? Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Kluby se dohodly na netradičním formátu utkání. Navzdory vysokým teplotám a ostrému sluníčku se hrálo 2x60 minut, do obou částí utkání naskočily za Plzeň i Young Boys Bern odlišné jedenáctky. V plzeňském dresu pokračoval po přestávce pouze Tomáš Ladra, jehož vystřídal na poslední půlhodinu Salim Lawal.
Nigerijský forvard naskočil poprvé po jarním zranění kolene. „Je to důležitý hráč, jsme rádi, že se vrátil. Pracujeme na tom, aby se herně i kondičně dostal do pohody,“ konstatoval po utkání plzeňský asistent Marek Bakoš.
Varovným budíčkem pro západočeský celek jsou mezery v defenzivě – Plzeň inkasovala v prvním poločase proti kombinačně a ofenzivně silnému švýcarskému celku třikrát a vracela se do zápasu z drtivého skóre 0:3. Stále je znát, že tým není kompletní, v obou jedenáctkách figurovali také mladíci, se kterými se do sezony počítá spíš pro třetiligové béčko, případně se jim bude hledat hostování.
Za Young Boys hrál uprostřed pole velmi obstojně devatenáctiletý český záložník Dominik Pech. Roste z něj velmi zajímavý adept i pro reprezentační dres. Po zápase s úsměvem diskutoval s českými známými, kteří ho do Rakouska přijeli podpořit, než naskočil do týmového autobusu.
Plzni se podařilo po gólech Stefana Pirgiče (první v západočeském dresu), Tomáše Ladry a Matěje Vydry srovnat na 3:3, vzadu ale dělala i ve druhé fázi utkání zbytečné chyby. Několikrát tým podržel Marián Tvrdoň, který v brance na druhou polovinu vystřídal Dominika Ťapaje. Nakonec inkasoval ještě dvakrát a Plzeň prohrála 3:5.
Viktoria šla do zápasu naposledy bez reprezentantů. Ve čtvrtek se k týmu připojila čtveřice Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Denis Višinský a Merchas Doski, kteří dostali delší volno po mistrovství světa. Naskočit by měli do úterní generálky proti Žytomyru. Prince Adu, Florian Wiegele a Amar Memič se k týmu připojí až v Plzni po návratu ze soustředění.
Ve čtvrtek měl klub ve svém tradičním místě na letní soustředění ve Westendorfu vzácnou návštěvu. Mužstvo přijel pozdravit majitel Michal Strnad, jeden z nejbohatších Čechů a vlivný podnikatel. Na pátečním zápase ve zhruba 40 kilometrů vzdáleném Jenbachu už nebyl, z tribuny ho sledovali členové vedení – generální ředitel Adolf Šádek či sportovní ředitel Martin Vozábal.
Během plzeňské přípravy dostávají prostor letní posily – Stefan Pirgič, Baboucar Faal, Sebastian Boháč i Filip Prebsl odehráli v pátek prvních 60 minut. Největší posilou je zatím hráč, který se vrátil z hostování v Mladé Boleslavi. Christophe Kabongo i proti Young Boys patřil v první polovině k nejlepším na hřišti. Dostával se do zakončení, vyhrával souboje a na levém křídle se prosazoval i zajímavými individuálními akcemi.
Určitě patří mezi aspiranty na základní sestavu do ostrých zápasů, ostatní posily to budou mít v nabité konkurenci složité. Wiegele, Doski, Memič, Červ, Sojka i Višinský se pravděpodobně vrátí do startovací jedenáctky, prosadit se na hřiště bude chtít i Adu, u něhož se ale může řešit přestup. „Je vidět, že to jsou dobří hráči, mají vliv na naši hru,“ pochválil Bakoš přínos Kabonga s Pirgičem. „Třeba Touré, Lawal ukazují horší i lepší věci. Jsou solidní, ale ještě přijdou reprezentanti,“ připomněl plzeňský asistent.
Pro členy širšího kádru šlo možná o poslední test, jak přesvědčit trenéra Hyského – v úterní generálce se mužstvo bude ladit směrem k ligovému startu proti Liberci, pravděpodobně naskočí i čtyři navrátilci z národních mužstev. „Jsou to nosní hráči klubu, reprezentanti. Mají top kvalitu. Postupně se budou zapojovat, ještě uvidíme, na kolik minut. Ano, tihle hráči nám chybějí, ale jsou tady jiní, se kterými se musí počítat na velkou část sezony,“ reagoval Bakoš na dotaz Sportu.
Před Plzní zbývá ve finiši přípravy ještě dost práce – zabudovat zpátky klíčové hráče a zároveň se rozhodnout, koho si nechat do užší rotace. Je pravděpodobné, že během léta ještě dojde v kádru ke změnám. Viktoria stále hledá kvalitní křídlo, několik hráčů taky může odejít na hostování. Do třetiligového béčka se pravděpodobně přesunou mladíci, kteří jsou s týmem v Rakousku (Radek Büchner, Petr Kubín, Adam Novák, Jakub Chalupa, Filip Růžička, gólman Matěj Hacaperka).
Nepříjemná situace je u Jiřího Panoše, který kvůli zranění vynechal pod Alpami i druhý zápas, na hřišti by se mohl ukázat až v úterní generálce. Kvůli zdravotním problémům nenastoupil ani Adam Kadlec. Patří k těm, kteří by mohli odejít sbírat herní praxi jinam na hostování.
Ligová sezona se rozběhne už za čtrnáct dní – Viktoria hostí v sobotu 25. července Liberec, odpadl jí brzký start evropské kvalifikace – po vyřazení Karviné se posunula do čtvrtého předkola Evropské ligy s jistotou účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy.