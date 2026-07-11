Plzeň se „dočkala“ exslávisty Prebsla: Ambicí je titul. S Višinským hrál už v deseti letech
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Poprvé naskočil v základu za Plzeň, po bleskovém přesunu z Karviné si zvyká na nové prostředí. Filipa Prebsla (23) chtěla Viktoria už v minulosti ze Slavie, český mistr nadějného hráče dlouho odmítal pustit. Ve Vršovicích se ale neprosadil a klikatou cestou se nakonec dočkal příležitosti na západě Čech. Ze Slezska si ho vytáhl Martin Hyský, na pozici stopera dostává šanci nakopnout kariéru na nejvyšší český level. „Větší intenzita i kvalita je tady poznat,“ vyprávěl v pátek odpoledne v Rakousku po přípravě s Young Boys Bern (3:5). Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Co říkáte na divokou přestřelku se švýcarským soupeřem?
„Hrál jsem prvních šedesát minut, tak budu hodnotit jenom tuhle část. Dostali jsme zbytečně moc gólů, ale byly tam i dobré momenty. Máme spoustu věcí, které musíme zlepšit. Pět gólů je určitě moc. Ale aspoň nám to zase ukázalo něco, na čem je třeba zapracovat. Chyby, které jsme udělali, budeme v sezoně eliminovat.“
V první polovině jste patřil ke čtyřem novým hráčům v sestavě. Pracujete nejvíc na vzájemné souhře?
„Určitě, od toho tyhle přípravné zápasy jsou. Jsme tady noví kluci. Je třeba zažít, co budeme chtít hrát v sezoně.“
Hrálo se nezvykle 2x 60 minut. Je dobré, že každý hráč dostane dostatečný prostor na hřišti?
„Jo, za mě to je v pořádku. I když je to náročné, každý dostal možnost se ukázat.“
Jak si zvykáte v Plzni po příchodu z Karviné?
„Zatím je to skvělé. Kluci mě vzali dobře, takže jsem spokojený. Věřím, že každým zápasem půjde nahoru i můj výkon a bude se nám dařit.“
Jsou v přípravě nějaké výrazné rozdíly?
„Všechno je ve větší intenzitě. Pod trenérem Jarolímem jsme hráli s Karvinou podobný styl fotbalu, takže na to jsem si až tolik zvykat nemusel. Ale větší intenzita a kvalita je tady poznat.“
Začínal jste ve Slavii, prošel jste Libercem, hostováním v Polsku, Mladou Boleslaví a naposledy působil v Karviné. Berete Plzeň jako velkou šanci dostat se do „velkého“ fotbalu?
„Jsem strašně rád za šanci, kterou jsem ve Viktorce dostal. Věřím, že pomůžu týmu, je to pro mě další možnost ukázat se, jak jste říkal, ve větším fotbale.“
Plzeň o vás měla zájem už v minulosti.
„Jo, už dřív jsem asi byl v hledáčku, ale nevyšlo to z nějakých důvodů (Slavia Prebsla nechtěla pustit). Vždycky jsem se soustředil na to, kde jsem a co se děje okolo mě. Ohledně nějakých přestupů mě zajímala vždycky až ta finální verze. Soustředil jsem se primárně sám na sebe.“
Rozhodovala osoba trenéra Martina Hyského, se kterým se dobře znáte?
„Mluvil jsem s ním o tom už v době, kdy se přestup nějak vyvíjel. Trenér mě zná, já znám jeho. Věřím, že si vzájemně pomůžeme.“
Jak jste vnímal Plzeň jako soupeře?
„Hraje nátlakový fotbal, byl to jeden z nejtěžších a nejsilnějších soupeřů. Jsem rád, že jsem se k ní připojil a že můžu navazovat na práci, která se v klubu dělá dlouhodobě.“
V týmu je vás víc, co jste prošli Slavií. Budete mít v zápasech s českým mistrem speciální žízeň?
„Všichni kluci jsou v Plzni super, je pravda, že s některými ze Slavie se známe fakt dlouho. Třeba s Víšou (Denisem Višinským) odmalička, hráli jsme spolu snad od deseti let. Je to pro mě určitá pomoc, jak co nejrychleji zapadnout do kolektivu. Proti Slavii jsou to vždycky velké zápasy, ale osobně neřeším nějakou minulost, kterou tam mám. V Plzni máme celkově ty největší ambice.“
Přišel jste si pro titul?
„Já osobně určitě. A myslím, že klub má stejné ambice.“