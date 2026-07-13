Posily Plzně pod lupou: Pirgičův první gól, TOP Kabongo. V čem je Boháčův přínos?
Celkem pět nových tváří bojuje během letní přípravy o pozici v Plzni. Čtyři posily plus navrátilec Christophe Kabongo mají zkvalitnit ambiciózní mužstvo, se kterým by trenér Martin Hyský v nové sezoně rád tlačil na Slavii se Spartou a pokusil se bojovat o titul. Kdo na sebe upozorňuje směrem k základní sestavě do ostrých zápasů? A kdo ještě musí přidat a zvyknout si na prostředí v západočeském klubu. Server iSport.cz se zaměřil na výkony nových hráčů během přípravy.
Baboucarr Faal
Útočník, 23 let, Gambie
Letní posila z Karpatu Lvov zmeškala přípravu s Trnavou, kvůli vízovým povinnostem Faal odletěl do Afriky a vynechal jeden důležitý blok přípravy. „Musel se vrátit do Dakaru, do Senegalu. Je to škoda pro tým a hlavně pro něj. Každý trénink i takový zápas jako proti Trnavě hráče posouvá,“ konstatoval trenér Martin Hyský před odjezdem na soustředění do Rakouska.
Na herním kempu zasáhl Faal do obou utkání, ani v jednom nebodoval. Jde o vysokého hroťáka, jaký po odchodu Daniela Vašulína v týmu schází. Zatím je ale patrné, že si potřebuje zvyknout na nový klub, prostředí, nároky i odlišný způsob hry. Potenciál v mladém Gambijci bezesporu je, na základní sestavu to v Plzni momentálně zatím není.
Stefan Pirgič
Záložník, 23 let, Srbsko
Kreativní střední záložník přišel ze Železničaru Sarajevo, kvalitou zatlačí na reprezentanta Lukáše Červa. Proti Young Boys vstřelil první branku za Plzeň, svou hodinu na hřišti zvládl nadprůměrně. Zdá se, že na rozdíl od afrických hráčů nepotřebuje více času na aklimatizaci. Trenér Hyský ho zkouší na pozici šestky i osmičky, učí se kooperovat s Patrikem Hrošovským nebo Matějem Valentou.
„Je vidět, že to jsou dobří hráči, mají vliv na naši hru,“ uznal po prohře 3:5 s Young Boys plzeňský asistent Marek Bakoš. Pirgič vypadá nachystaný, než se do tempa po návratu z mistrovství světa dostane Červ, je možné, že právě srbský technik bude figurovat v základu.
Filip Prebsl
Obránce, 23 let, Česko
Poměrně překvapivý tah, angažování už druhého stopera z Karviné se příliš nečekalo. Martin Hyský ale Prebslovi věří, vidí v něm herní potenciál a možný rozvoj při vzájemné spolupráci. Navíc Plzeň po něm koukala ještě v době, kdy patřil Slavii. Proti Young Boys Bern nastoupil poprvé v novém klubu od začátku, zápasu mu ale vedle Sampsona Dweha úplně nesedl. Plzeň třikrát inkasovala, Prebsl na sebe nejvíc upozornil několika povedenými vývozy směrem do ofenzivy.
„Dostali jsme zbytečně moc gólů, máme spoustu věcí, které musíme zlepšit. Ale byly tam i dobré momenty,“ hodnotil stoper své vystoupení proti švýcarskému soupeři. Prebsl má na svém postu velkou konkurenci – na jaře pod Hyským nejvíc nastupovali Dávid Krčík se Sampsonem Dwehem, ti pravděpodobně začnou ve stoperské dvojici na startu sezony. Na marodce jsou ještě obránci Václav Jemelka a Jan Paluska.
Sebastian Boháč
Obránce, 23 let, Česko
Další akvizice z Karviné, odkud si Hyský vzal několik hráčů, se kterými chce pracovat i na západě Čech. Boháč patřil v předchozím klubu mezi lídry, nosil i kapitánskou pásku. Bojovnost, zarputilost a vítězná mentalita mohou být největší Boháčovy plusy směrem k plzeňské sestavě. Za Viktorii naskočil už dvakrát, lépe mu vyšla premiéra s Kodaní. Proti Young Boys měl několik zbytečných ztrát, jednou špatně zakončil. Nastupuje na pravém kraji obrany, kde je variantou ve chvíli, kdy není k dispozici Amar Memič. Reprezentant Bosny se případně může posunout i výš na křídlo.
„Byl jsem trošku na kolotoči, hlavně v prvním poločase jsem bránil šikovného kluka. Až po zápase jsem zjistil, že má osmnáct let, byl jsem celkem překvapený,“ smál se nový člen západočeského kolektivu. Spoléhá i na spolupráci s trenérem Hyským. „Už minulou sezonu jsem zůstal v Karviné, chtěl jsem se pod ním zlepšovat. Chci se pod ním zlepšovat i tady,“ prozradil po zápase s Kodaní.
Christophe Kabongo
Útočník, 22 let, Česko
Dvakrát skóroval proti brněnskému Artisu, podílel se na brance proti Kodani. Na levém křídle byl vidět i proti Young Boys – prosazuje se jeden na jednoho, nebojí se jít do driblingu, úspěšný je i v osobních soubojích. Vysoký, důrazný, zároveň technicky na solidní úrovni. Po návratu z hostování v Mladé Boleslavi vypadá čerstvý reprezentant velmi dobře.
„Motivace prosadit se v Plzni je velká. Snažím se být v každém týmu nejlepší. Nejen kvůli sobě, ale abych pomohl svému týmu, dal impuls trenérovi, aby mě v uvozovkách musel hrát,“ vyprávěl po povedené přípravě s Artisem. Na levém křídle by mohl zůstat v ideální jedenáctce, také proto, že Denis Višinský se po návratu z reprezentace teprve postupně zapojuje do tréninků s týmem. Z nových tváří má do základní sestavy nejblíž.