„Jiný“ Karabec zase velel hře. Priske: Všichni vidíme jeho kvality, co bolelo Haraslína?
Byl zaškatulkovaný na jednom místě, na pravé desítce, kde mohl se svou levačkou vyrážet směrem do středu hřiště, tvořit, centrovat, zakončovat. Začátek přípravy Sparty však ukazuje, že by se Adam Karabec, tedy pokud v Praze zůstane, mohl usadit na jiném postu. K výhře nad Ósakou 3:0 pomohl asistencí a velice zajímavým výkonem.
Duo matadorů Jaroslav Zelený a Jan Kuchta společně se zelenáčem Hugem Sochůrkem, kteří se podívali s reprezentací na mistrovství světa, už sledovali duel ve Sportzentrum Anif v rámci soustředění v německém Grassau z tribuny. Viděli výhru Sparty nad Gamba Ósaka 3:0, s výjimkou mírného propadu ve středu první první půle vlastně dominantní výkon - a také potvrzení, jak by se moc hodil návrat jednoho z letenských synů.
Adam Karabec strávil poslední dvě sezony na hostování na prestižních adresách. Hamburku pomohl k návratu do Bundesligy, v Lyonu působil zajímavě, než přišel miliardový Brazilec Endrick jako výpůjčka z Realu Madrid.
Nyní je „Kara“ zpátky, uvidí se, zda zůstane. Je jasné, že by se rudým hodil. Brian Priske ho už podruhé sesunul v sestavě níž, blonďáka nasadil proti japonskému protivníkovi na pozici ve středu pole, na jakousi osmičku, kde na jaře hráli Andrew Irving, Hugo Sochůrek, Santiago Eneme či Sivert Mannsverk. S posledním se však počítá na numero šest, odkud odešel finský ledový elegán Kaan Kairinen.
Priske: Višchni vidíme Karovy kvality
Soupeř poznal Karabcovu originalitu už v první půli, kdy vyslal kopem něco mezi nártem a šajtlí směrem vpřed Garanga Kuola, v tomto zápase pravé křídlo. Australan se prosadil. Karabec však přidal i další povedené kousky. Chvíli poté opět průnikovkou (tentokrát kratší) vyslal do vápna Dominika Hollého, který mohl přihrávat před brány. Po změně stran po jeho kolmici skóroval Ebrima Singhateh, gól však nebyl uznán, protože si neuhlídal ofsajdlajnu.
Byly to jedny z nejlepších momentů Sparty, jež Ósaku lehce přehrála. V první půli se trefil Lukáš Haraslín (tentokrát bez pásky, již kvůli příspěvku do týmové kasy natáhli Hollý a Singhateh), ve druhé Singhateh, který využil šílenou minelu gólmana.
„Všichni vidíme Karovy kvality a potenciál. Vše je o kombinaci schopností, složení našeho týmu a samozřejmě i zájmu ze strany jiných klubů. Víme samozřejmě, že sní o větších ligách a o zahraničí, ale zároveň je oddaný Spartě,“ řekl po minulém duelu s Opavou, v němž hráč také předvedl interesantní výkon, trenér Brian Priske. „Teď je to náš kluk, který udělá vše, co bude v jeho silách, aby se prosadil do základní sestavy,“ podotkl.
Co se Spartě proti Ósace zadrhlo? Přibližně patnáctiminutovka v prvním poločase, kdy stáhla nohu z plynu. Poté ji vystrašila situace z 51. minuty, kdy Haraslín špatně došlápl a dlouze se držel za koleno. Nakonec zvládl něco přes hodinu, pak ho vystřídala posila z Kostariky Josimar Alcócer. Nepříjemností byly rovněž zahozené šance mladíků - velké šance měli hroťák Matyáš Vojta, stoper Sebastian Pech a záložník Lukáš Moudrý.
V dalších dvou zápasech na soustředění čekají Spartu třetí týmy svých lig. Ve čtvrtek polský Bialystok i v pátek dánský Nordsjaeland by měly být výrazně silnějšími protivníky než sobotní japonský sok.