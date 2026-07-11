Legenda vyháněla Houšteckého, asistent Slavie ve sporu s Yayou Tourém. Co ho vyvolalo?
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Na větší hvězdu Slavia během přípravy možná nenarazí ani v nedávno ohlášené generálce proti Olympique Lyon. Na skromném stadionu v rakouském Melku seděla na lavičce Slovanu Bratislava v bílém tričku a bílé čepici dobře známá postava – legenda Manchesteru City, bývalý africký záložník Yaya Touré. Ale ani hvězdné renomé nezabránilo Zdeňku Houšteckému, aby se s koučem Slovanu Bratislava vášnivě pohádal.
Situace ze zápasu, který Slovan vyhrál 1:0, se udála v průběhu druhé půle. Zápas se začal vyostřovat a rozhodčí přimhouřil oko před několika zákroky, které do přípravného zápasu opravdu nepatří. Pozornost fanoušků, kteří si k Dunaji udělali cestu, ale najednou uchvátilo dění u laviček na protější straně hřiště.
Yaya Touré si hlasitě tváří v tvář něco vyříkával se slávistickým asistentem trenéra Zdeňkem Houšteckým. Společně se svým realizačním týmem známému bouřlivákovi ukazoval, ať se vrátí ke své lavičce, zatímco Houštecký na něj mimo jiné prstem ukazoval, ať je zticha.
K situaci údajně vedl fakt, že Houštecký přesunul ve druhé půli své stanoviště kousek za lavičku Slovanu, tedy k vápnu, na které Slavia útočila, a koučoval odtamtud. Nešlo ale zřejmě jen o koučování, ale i o několik peprných poznámek k soupeři, tvrdé hře a simulování. Touré si nejdříve myslel, že jde o fanouška, když byl ale upozorněn, že jde o asistenta trenéra, žádal ho, aby se vrátil ke svým kolegům. Bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny taky býval bouřlivákem, který nejde pro sprosté slovo daleko...
„Koukal jsem se na hřiště a Ange N’Guessan na mě najednou křičel, ať ho dám pryč. Já nevěděl, koho mám dávat pryč, pak jsem se podíval a zjistil jsem, že je Houšťa za jejich střídačkou,“ bral to s úsměvem po utkání druhý asistent Milan Kerbr.
Utkání od incidentu už naprosto ztratilo tempo. Na obou stranách padaly nevybíravé zákroky, v soutěžním utkání by sudí možná i tahal červené karty. V závěrečné čtvrthodině řešili slávisté skluz zezadu na Youssouphu Sanyanga, ale i soupeřovi se nelíbil tvrdý zákrok od Samuela Isifeho.
„Předtím tam nastala penaltová situace, kdy i hráč soupeře říkal, že penalta být měla. Proto tam mezi Houšťou a lavičkou něco vzniklo. Ale jak jsme mohli vidět v průběhu zápasu, podali si ruce, teď si je podali znovu a zasmáli se tomu. Emoce v přípravných zápasech, kdy jste k sobě blízko, zkrátka bývají. Asi je to lepší varianta, než kdybychom tam nechali hráče se pokopat,“ doplnil.
Yaya Touré opravdu opustil se svým týmem stadion s úsměvem, krátce prohodil pár slov s Jindřichem Trpišovským a pochválil jeho tým za výkon. Ten ale na Slovan přesto nestačil a Slavia čeká v přípravě na svůj první trumf.