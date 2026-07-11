Hráči nebojují jen o kádr, ale o sestavu, říká Kerbr. S reprezentanty na Lyon, co Jurásek?
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Slávisté zpočátku hráli se Slovanem Bratislava solidní partii, ale postupně nakonec se slovenskému mistrovi po prohře 0:1 museli sklonit. Doba, kdy výkony omlouvá únava z kondičního soustředění, pomalu odchází, přesto ale asistent Milan Kerbr nepropadá skepsi. „Především v první půli jsem viděl dobrá řešení v útočné třetině,“ řekl Sportu a rozmluvil se o jednotlivých posilách či návratu reprezentantů. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Jak vážně výsledek a výkon v zápase v kontextu soustředění berete?
„Žádný zápas nebereme na lehkou váhu. Není samozřejmě největší fokus výsledek, spíš na to, aby kluci plnili pokyny, které jsme jim dávali před tím zápasem. Takže spíš přesah na tu taktickou složku. Tréninky už byly směřované tak, abychom právě spíš pilovali tyto věci, jak na videu, tak i na tom hřišti. Bylo to vidět hlavně v první půli, viděl jsem dobrá řešení od hráčů v útočné třetině. Nedali jsme penaltu, dali jsme tyčku, měli jsme tam další skvělé příležitosti, kdy jsme mohli jít třeba do vedení, nebo jsme mohli vyrovnat na 1:1...“
Jak se vám líbily ofenzivní posily? Recept na soupeře nakonec nenašli....
„Vezmu to popořadě. Diakité se mi v první půli líbil, každý zápas ho posouvá. Po příchodu byl trošku nervózní, ale teď šlo vidět, že pokud vidí prostor a kontroluje ho, je schopný z toho vyjet, podobným stylem jako třeba Oscar. Šturm je strašně inteligentní, vnímá prostor, a hraje si vlastně i s tím protihráčem – jestli půjde do strany, nebo si odskočí do toho meziprostoru a tu situaci řeší pak podle sebe. Takový hráč nám minulý rok chyběl. I Kačor má výbornou střelu a je ještě tahovější, vezme si balon mezi dva hráče. Řešení má většinou také správné, proto jsme ho přivedli. Navíc může alternovat ve středu hřiště, což je výhoda, když máme Mosese vykartovaného na první dva zápasy.“
Je to pro hráče hlavní motivace? Že dveře do základní sestavy jsou kvůli pozdnímu návratu reprezentantů otevřené?
„Podobná slova padly od nás trenérů na prvním tréninku v Aigenu. Že hráči nebojují jen o udržení v kádru, ale i o základní sestavu do prvního ligového zápasu se Slováckem. Až ve středu máme první společný trénink s reprezentanty, takže je to pro kluky samozřejmě motivace.“
Když je řeč o návratu reprezentanů, víte, jak na tom je zdravotně David Jurásek?
„Nevím to úplně přesně. Je tu s námi od začátku soustředění, pak odjel a pak se vrátil za fyzioterapeuty, aby s nimi mohl pracovat. Ale úplně do hloubky nevím, jak je jeho návrat daleko nebo jak je blízko. Co mám poslední informaci, tak by to mělo být na hraně začátku té soutěže. Ale jestli to je na první kolo, nebo na druhé, na třetí, to teďka nedokážu říct.“
Co říkáte na čerstvě upečenou generálku s Olympiquem Lyon?
„Možná největší generálka, co tu pamatuju. Doteď to byly Drážďany a to hlavně díky fanouškovským základnám. Samozřejmě se těším, protože Lyon je víceméně evropský zápas. Takže prověrka nejen před ligou, ale i před Ligou mistrů. V tom zápase už by s námi měli být i reprezentanti, byť se samozřejmě budeme bavit o nějaké minutáži. Ale i pro mladé kluky, to bude taky nějaká odměna za práci, kterou během toho soustředění měli.“