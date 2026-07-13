Kačor: Jsem jiný, nechci být robot! V létě to bylo mezi Slavií a Plzní, Jarolímovi jsem vděčný
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Společně s bývalým spoluhráčem Emannuelem Ayaosim se Pavel Kačor zjevil na oslavách titulu v Edenu. Sundal kapucu a efektně se odhalil fanouškům jako nová posila. Byl to poctivě vydřený moment. Přitom zbývalo jen málo a ofenzivně laděný mladík by zrovna v tuhle chvíli nebyl na soustředění se Slavií ale někde ve druhé lize. „Trenér na mě v přípravě řval, že mě vystřídá po čtvrt hodině. Druhý den jsem bylo jako vyměněný,“ vzpomíná v rozhovoru pro deník Sport a web iSport na přelomovou zimu v Karviné. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Teprve v září mu bude 20 let, přesto se odchovanec moravskoslezského Petřvaldu od svých vrstevníků se na první pohled liší. Nestydí se, rád vypráví, nad fotbalem přemýšlí do hloubky, neschovává se za fráze. „Jsem dost akční,“ potvrzuje. V luxusním rezortu Loxone Campus se zapovídá o přestupu z Karviné, svém angažmá ve Slavii B, Marku Jarolímovi či Martinu Hyském tak, že téměř nestihne video sezení s trenéry.
Pavle, slávistická soustředění jsou vyhlášená svou náročností. Jak se to zvládáte?
„Je to samozřejmě rozdíl, když to srovnám s Karvinou, kde jsem byl. Ale nemyslím si, že je to až takový rozdíl, na který by se nedalo zvyknout, nebo který by mi dával nějaké velké dávky oproti Karviné. Nějaký menší rozdíl to je, ale neřekl bych, že je to nějak zásadní. Samozřejmě trošku únava je, ale není to nic zásadního, takže si myslím, že to je zatím v pohodě.“
A ten největší rozdíl tedy je...?
„V intenzitě, v rychlosti a v kvalitě na míči. Měli jsme třeba kondiční tréninky. V Karviné jsme většinou běhali jenom s míčem. Tady je to první soustředění zaměřeno přímo na kondici. A to druhé, na kterém jsme teď, je už takové, kde se ladí třeba taktika. Samozřejmě je to pořád soustředění a jsme v přípravě, takže kondičku stále nabíráme, ale není to už nic hrozného. Tohle je spíš už jenom na tu taktiku a na sžití se systémem pro nové hráče, takže tohle už je lepší.“
Jste novým hráčem, jako téměř většina kluků tady. Cítíte, že je to specifické v tom, že je tady spousta lidí poprvé? Je tady hodně mladých kluků, nejsou tady ti matadoři, na které se můžete obrátit...
„Je to něco jiného, než kdyby tu byli reprezentanti, ale i tak je tady spousta nových hráčů. Takže se nejdřív seznamujeme, i na hřišti se musíme ještě trochu sladit, protože to není úplně ono. Ale nějak to neberu, pořád je to soustředění A-týmu Slavie, takže to je samo o sobě pořád něco. Jsem rád, že jsou tady kluci, které znám, takže je pro mě o to jednodušší se tady aklimatizovat.“