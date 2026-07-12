Slavia proti Slovanu: zranění stoperů i nadějný rychlík na hrotu. Podepsal si Mbodji ortel?
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Na první pohled se Slavia v přípravě trápí. Minimálně výsledkově. „Sešívaní“ zatím čekají na vítězství, které nenašli ani v zápase se Slovanem Bratislava. Přes pár varovných signálů (výkon Mbodjiho, zranění stoperů) přineslo utkání i pozitivní aspekty. Třeba výkon rychlostně nadaného útočníka Ouandy. „Během půl roku udělal ohromný progres,“ potvrdil asistent trenéra Milan Kerbr. Co vše utkání ukázalo?
Jak si vedly posily?
V základní sestavě se objevilo hned několik hráčů, pro které je hrát za Slavii letos v létě novinka. A byť to na výsledku není nakonec znát, nedá se říct, že posily zklamaly. Je totiž zcela očividné, že bez klasické kostry se Slavia snaží změnit svůj herní styl. Kombinačních akcí po zemi a do rychlosti bylo k vidění spoustu. Že z nich nebyl ani gól, je věc druhá. A co samotná čtveřice posil v základní sestavě?
Ange N’Guessan si odehrál v první půli svůj vysoký standard. V jednu chvíli rozjásal tribuny brutálním sprinterským návratem s Barseghyanem a následnou ladnou přihrávkou brankáři. Po pauze ale začal až příliš často faulovat útočníka Šporara, následně Grigera. Pavel Kačor se snažil svou aktivitou tvořit hru, byť se nedostal do zakončení. Možná „nejhůře“ z toho nakonec vyšel Toumani Diakité, který ale podal minimálně solidní výkon. A Danijel Šturm? Nejdříve přes něj šlo prakticky vše nebezpečné. Vybojoval penaltu, kterou sám neproměnil (trefil tyč), pak hrozil i z přímého kopu. Když se ale přesunul na pravé křídlo, vytratil se. Nebyl to průšvih, ale tito samí hráči zřejmě budou v základní sestavě i v prvním kole ligy. Trpišovský potřebuje vidět ještě víc.
Podepsal si Mbodji ortel?
Tik tak. Blíží se čas, kdy se Slavia začne neúprosně zbavovat hráčů, kteří v nafouklém kádru nejen zabírají místo, ale v neposlední řadě i kvóty pro cizince. A samozřejmě – nepřidávají zásadně nic extra na kvalitě. Do této kategorie rozhodně spadá Youssoupha Mbodji. Ten zažil přímo hororovou půli. Nejdřív nezvládl sprinterský souboj s Barseghyanem, v závěru u něj komicky upadl a Slovan šel do vedení. Podobně Arménce nastartoval špatným zpracováním ve 43. minutě, ale hráč slovenského mistra únik dva na jednoho vyřešil jen přihrávkou do ofsajdu. Dostal i žlutou kartu a následně střídal kvůli zranění.
Realizační tým Slavie má dlouhodobě u stoperů (Mbodji nastoupil na kraji tříčlenné obrany) vysoké nároky na osobní zodpovědnost. Už po utkání s Hradcem, kdy byl Senegalec vyloučen za stáhnutí soupeře, se zdálo, že si podepsal ortel, panovala s ním velká nespokojenost. I přes to všechno s A týmem stále je. Ale výkonem si o pokračování neřekl. Až se budou škrtat jména hráčů A týmu, bude zřejmě jedním z prvních.
Zranění stoperů, co Konečný?
Mbodji je v týmu z pár důvodů. Zaprvé, Slavia má zatím problém udat nechtěné hráče. Zadruhé, trojice stoperů se ještě nevrátila z dovolené, tudíž by nebylo na přípravná utkání příliš kde brát. A možná ani nebude. Proti Slovanu Bratislava se totiž objevila další zranění. Denis Halinský odkulhal ze hřiště už po čtvrthodině, Mikuláš Konečný tak (velmi dobře) musel zvládnout výrazně vyšší porci zápasu, než bylo v plánu. Před koncem poločasu zůstal na zemi i Mbodji.
„Kluci říkali, že je spíš něco táhlo, a z preventivních opatření jsme je radši stáhli, aby právě nedošlo k nějakému většímu zranění,“ popsal asistent Milan Kerbr. Pro Halinského by šlo o smůlu, po letech na hostování se bije o roli v týmu. Jak ale naznačují informace Sportu, je jí přece jen blíž než Mikuláš Konečný. Ve Slavii nechtějí nadějného stopera brzdit v rozvoji a jsou připraveni ho ještě nechat odejít hostovat. Jak psal Sport dříve, Hradec má eminentní zájem.
Pracovitý rychlík Ouanda
Bez gólu, bez asistence, ale kanadský rychlík opět nezklamal. V očích trenérů se rychlostně vybavený hrotový útočník rýsuje jako volba do sestavy na příští sezonu, zvlášť když se hroťáka najít nedaří. Ouanda presoval, neustále nabíhal a celkem překvapivě zvládl sklepnout i pár dlouhých balonů, tedy disciplínu, bez které se v Česku jako útočník neobejdete.
„Sledovali jsme ho ve Slovácku a výkony měly vzestupnou tendenci. Ta rychlost, dynamika a i ta síla v osobních soubojích, je nadstandardní. Je to pro nás další náboj, ať už třeba od začátku, nebo i na dostřídávání, kdy do unavené obrany můžete použít hráče s takovou kvalitou, jako on má. Obrovský progres během půl roku, a jsme rádi, že ho tady máme,“ popisoval Milan Kerbr.