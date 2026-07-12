Singhateh jako nouzový hrot Sparty: dal první gól a poslal sebevědomý vzkaz Slavii
Jan Kuchta seděl vedle hřiště, Albion Rrahmani už patří Benátkám. Sparta má v tuto chvíli v užším kádru jen jeden klasický hrot, Matyáše Vojtu. Proto proti Ósace, ve druhém zápase přípravy, musel kouč Brian Priske testovat další možnosti. Jednu našel, posila z Jablonce Ebrima Singhateh přispěla k výhře 3:0 v Anifu pozoruhodnou, ale také celkem jednoduchou brankou. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
V Jablonci i předtím v Karviné ničil soky výpady (zejména) z levé strany. Dynamika, vedení míče, sebevědomí, to vše ho posunulo do Sparty. Ebrima Singhateh si však na Letné možná bude muset zvykat na odlišný post. Vždyť vlevo vládne kapitán Lukáš Haraslín, proti Japoncům se předvedl také novic Josimar Alcócer.
Vpravo, kde Singhateh rovněž může naskakovat, se protočili Garang Kuol i Joao Grimaldo. Proto se urostlý Gambijec postavil na hrot, na pozici číslo devět. Na plac se vydal v poločase místo Matyáše Vojty, natáhl si kapitánskou pásku, již měl v první části Dominik Hollý.
„Není to pro mě nová pozice. Když jsem hrál v Estonsku a potom ve Vlašimi, nastupoval jsem jako střední útočník, ale raději hraju na křídle,“ přiznal forvard. „Ale udělám cokoli, co pomůže týmu, takže jsem připraven. Nezáleží na tom, na jaké pozici hraju,“ dodal způsobně.
Proti Ósace naznačil, že by mohl pomoci. Zkoušel náběhy, po jednom z nich skóroval. Balon mu precizně poslal kreativec Adam Karabec, jenže útočník si nepohlídal ofsajdovou čáru, a proto byla branka odvolána.
„Dokáže hrát obojí, z kraje i středem. Myslím, že je spokojený na obou pozicích, na obou se cítí dobře. Bylo vidět, v čem je jeho síla – v jeho atletičnosti, rychlosti, hraje obráncům na zádech a je jiný než útočníci, které momentálně máme,“ chválil posilu asistent trenéra Diarmuid O'Carroll. „Vedl si opravdu dobře. Pochopil náš presink, dobře napadal, byl agresivní a odměnou mu byl gól,“ upozornil.
Ano, Singhateh se prosadil v 65. minutě. Gólman soupeře šíleně chyboval v rozehrávce, ukopl se a přihrál sparťanovi na malé vápno přímo před odkrytou bránu. „Z téhle pozice dávám góly vždycky,“ smál se střelec v rozhovoru pro klubovou televizi.
A připojil dojem z duelu i se vzkazem pro Slavii: „Myslím, že jsme je dominovali. S tou kvalitou, kterou v týmu máme, pokud budeme takhle pokračovat, věřím, že můžeme vyhrát ligu.“