Slavia - Ružomberok 3:0. Domčak zůstal neprověřen, zastínila ho jiná posila. Co s ním bude?
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Fotbalisté Slavie v rámci soustředění v rakouském Rohrbachu porazili MFK Ružomberok 3:0 a slaví první výhru letošní letní přípravy. Po pouhých dvou dnech s týmem si svou premiéru odbyl mladičký ukrajinský brankář Nazar Domčak (19). Pokřižoval se, políbil si rukavice a šel do akce. A debut to byl... klidný. Mladík nebyl Slováky prakticky prověřený. V příštích týdnech se bude rozhodovat o jeho budoucnosti, ve hře je i hostování v lize.
Byť Slavia skládá na české poměry přímo velkolepý tým, výkony a výsledky v přípravě jsou zatím za očekáváním. Po prohře se Slovanem Bratislava 0:1 se tým mírně v ofenzivě trápil i proti Ružomberoku, ale nakonec tým bývalého Trpišovského kolegy Jaroslava Köstla porazil 3:0. A byla u toho i ukrajinská posila Nazar Domčak.
Byť Slavia skládá na české poměry přímo velkolepý tým, výkony a výsledky v přípravě jsou zatím za očekáváním. Po prohře se Slovanem Bratislava 0:1,
V pátek mu Jindřich Trpišovský představil trenéra brankářů Štěpána Koláře, s nadsázkou, jako jeho nového tátu. Je ale pravda, že s nikým jiným mladý Nazar Domčak trávit víc času nebude. Ve hře je víc možností. Společný čas s Kolářem se může protáhnout klidně na půl roku, talent by trénoval s áčkem a sbíral minuty za béčko. I vzhledem k tomu, že s Alexandrem Boževem není stoprocentní spokojenost. Ukrajinec by do sebe nasával vše, co trenéři od brankářů chtějí.
Možnost číslo dvě je hostování v lize, tudíž by se čas ve Slavii smrsknul na týdny. Podle informací iSportu má zájem Mladá Boleslav, ale situace je příliš čerstvá na to, aby bylo brzy jisto. V Domčakovi dřímá budoucí jednička. Trenéři v něm vidí i trochu Antonína Kinského, především ve výborné individuální fyzické přípravě, kterou o sebe dbá.
Zda gólmana Tottenhamu připomíná i herně, neměl moc při svém debutu ukázat. Slavia odehrála opět mírně nervózní přípravné utkání, kde se zdálo, že se hráči poznávají za běhu. Sestava slepená s navrátilců, nováčků i mladíků v první půli jen těžko hledala přístup k vápnu Ružomberoku, zároveň ale sama Slovákům moc nedovolovala. Výsledek? Domčak si připsal v první půli jen jeden zákrok a to proti střele z dálky, ve druhé kryl pokus doprostřed. Zbytek zastavili jeho spoluhráči. „Bravo Neil!“ křičel Domčak, když se po několikáté vzorně vrátil francouzský bek Glossoa.
Sám zkusil i pár zajímavých rozehrávek, pod presinkem mu ale „čop“ nevyšel tak, jak doufal a Tomáš Vlček balon nestihl. Dvakrát vystřelil celkem přesnou dlouhou raketu do náběhu, ale ani nohama zatím neměl plně šanci se ukázat.
Z nových tváří Ukrajince nakonec zastínil právě Glossoa. Dominantní a poctivý výkon okořenil z pozice pravého stopera gólem a hodně výrazně si řekl o další šanci.