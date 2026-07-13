Hyský o stylu i ambicích v Plzni: Chci titul! Uhnout z naší cesty? Ani náhodou
PŘÍMO Z RAKOUSKA | V alpském Westendorfu, tradiční destinaci pro letní herní kemp Plzně, usedl k poobědové kávě a přes půl hodiny vyprávěl. Martin Hyský (50) ve velkém rozhovoru upřímně popisuje, jakou cestou chce dojít k úspěchu ve Viktorii. Neschovává se za alibistická, opatrná vyjádření. Ve druhé sezoně na západě Čech je ambice jasná – pokusit se předstihnout Spartu i Slavii. „Osobní cíl je dovést Viktorku k titulu,“ říká západočeský kouč s velkou energií v hlase. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Martin Hyský má jasnou představu o způsobu, jak se chce s Plzní prezentovat. Do hráčů během tréninků neustále drtí intenzivní, líbivý fotbal, neschovávat se a nenakopávat. Jde o složitější, náročnou a trnitou vizi. V minulé sezoně zažil s Plzní řadu nezdarů, naposledy mužstvo pětkrát inkasovalo od Young Boys Bern. Takové věci už nesmí opakovat. „Cílem je být lepší než Slavia a Sparta. Máme ty nejvyšší ambice,“ vyhlašuje necelých čtrnáct dní před startem Chance Ligy v otevřeném povídání během soustředění v Rakousku.
Stal se z vás za necelý rok v klubu Plzeňák?
„Těžko říct. (úsměv). Za svou kariéru jsem hodně zvyklý měnit bydliště, také proto, že jsem hrál dvakrát v zahraničí. Dokonce, když jsem byl v Německu, tak jsem tam prošel třemi různými kluby. Plzeň je pro mě příjemná v tom, že to je kousek od mého bydliště. Můžu říct, že si zvykám a jsem zabydlený. Důležité je samozřejmě to, jak vypadá práce s týmem, to rozhoduje, jestli se vám v daném místě líbí, nebo ne. Zatím jsem spokojený.“
Zmínil jste slovo práce. Cítíte na mužstvu progres, že jdete směrem, jakým chcete?
„Můžeme se bavit o probíhající přípravě, která je hodně specifická, protože od začátku nejsme v kompletním složení, chyběla nám řada hráčů. Ani dneska, kdy jsme kousek před začátkem ligy, nejsme kompletní. Na týmu ale je vidět rozdíl, hra, kterou chci, abychom produkovali, v ní progres máme.“
V čem vidíte rezervy?
„Potřebujeme diametrálně zlepšit využívání gólových příležitostí. Herně jsme mužstvo, které dokáže dominovat, vytvářet si příležitosti, ale produktivita už v minulé sezoně nebyla taková. Během přípravného období v tomhle máme pořád velký prostor na zlepšení.“
Pět inkasovaných gólů proti Young Boys Bern je příliš, byť jste nehráli v kompletním složení.
„To mně samozřejmě hodně vadí. Ale neřekl bych, že jde o systémové věci. Když se podívám, co jsme dostávali za góly, tak s Trnavou a proti Kodani šlo o dárky soupeři. Je dobře, že tím procházíme teď v přípravných zápasech. Je potřeba si to ukázat a mluvit o tom. Já rozhodně chci, abychom hráli na riziko, ale riziko, které nepůjde proti nám.“
Jenže v poslední přípravě jste dozadu dělali chyby a dostali pět branek.
„Zápas s Young Boys mě mrzí. Pět gólů bychom dostat neměli, byly hodně laciné. Šlo spíš o individuální věci. Určitě na tom budeme pracovat. Vždycky říkám, defenziva je důležitá. Já nechci dostávat góly. Celý život jsem byl obránce, vím, že je důležité góly nedostávat. Ale pro mě jako pro trenéra je možná důležitější těch gólů dát víc než soupeř.“
Uklidňuje vás návrat reprezentantů, se kterými by podobných chyb mělo ubývat?