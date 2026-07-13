Trpišovský o přestupovém trhu, změně Slavie i návratu hříšníků: Chorý? Bude jasno za týden
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Chance Liga začíná už za dva týdny a Slavia musí ještě vyřešit tolik rébusů, že realizační tým jistě bolí hlava. Co Tomáš Chorý a David Douděra? Co další posily? Co fyzička reprezentantů? A co jména, která z více než čtyřicetihlavého kádru musí trenéři škrtnout? O tom všem v rozhovoru pro deník Sport a web iSport promluvil Jindřich Trpišovský. „Chorý? Příští týden proběhne schůzka, kde by se už mělo říct, jak situaci vyřešit,“ pravil na adresu dvoumetrového hříšníka. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Při utkání s Ružomberokem běsnil jako dlouho ne. Vadil mu tvrdý zákrok na Eliáše Pitáka od jednoho z hráčů soupeře z 86. minuty, bál se zlomeniny. Jindřich Trpišovský zuřil, pořádně nahlas si to se slovenskou stranou vyříkával. Dvacet minut po finálním hvizdu už ale dorazil na rozhovor úplně v klidu a s úsměvem. Zřejmě převládl pozitivní dojem z posledního zápasu specifické přípravy, během které se Trpišovskému pod rukama tvoří „nová Slavia.“
Při pohledu na všechny dosavadní přípravné zápasy a přestupy převládá pocit, že Slavia mění svůj styl hry, výstavby, přechodu do útoku... Je to tak?
„Jednoznačně, na tomto kempu ano. Ale ono to bylo podobné i loni. Vždy to souvisí s přípravným obdobím, něco si zkoušíte, nevadí vám chyba jako v mistrovském zápase. Tady je na to prostor. Navíc je tu určitá typologie hráčů a od té se to vše odvíjí. Na druhou stranu, když se na naše zápasy zatím podíváte... Vypadá to fajn, ale užitek ve finální třetině není takový. Souvisí to i se sehraností.“
Může tento přerod a sehrávání se ještě nějakou chvíli bolet?
„Určitě, to ukážou až mistrovské zápasy. Přechod do útoku je jedna z věcí, co chceme do příští sezony zlepšit, a v našich přípravných zápasech bylo hodně vidět, že když nemáme sílu ve vápně, je to těžší. Třeba proti Slovanu Bratislava jsme si ve druhé půli prakticky nevypracovali šanci, protože jsme prohráli souboje. Přišly typy hráčů do ofenzivy, které jsme potřebovali – Šturm, Ouanda, Ayaosi, nebo i zraněný Kubiak, kterým více vyhovuje náběhový styl. Ale vidíte, že když to Ružomberok vzadu zavře, nemají místo. Je pak třeba padat do meziprostorů, což třeba právě Ayaosi začal ve druhé půli dělat skvěle. Na tohle se budou napojovat hráči, kteří se vrátí z reprezentace. Bude to zajímavý mix na sezonu.“
Připomíná mi to dobu před dvěma lety, kdy se vraceli reprezentanti z EURO. Říkal jste, jak začátek ligy budou muset odtahat hráči z přípravy, stejně ale v prvním kole stál na hřišti Mojmír Chytil. Jak to bude letos?