Hyský driluje Plzeň. Musí to být ťip ťop, říká Kabongo. Trénují reprezentanti i Panoš
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Po volné sobotě a jednom nedělním tréninku jde plzeňská příprava ve Westendorfu do úplného finiše. V pondělí trenéři naplánovali fotbalistům dvě jednotky. Dopoledne to byl na krásně střiženém trávníku pořádný cvrkot. Deník Sport zblízka sledoval, jak vypadá práce Martina Hyského a jeho štábu. „Chceme hrát odvážně, aktivně a předvádět fotbal, který baví,“ zmínil během nedělního velkého rozhovoru s novináři v Rakousku. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
V pondělí před desátou dopoledne se k hřišti na okraji Westendorfu sjížděli plzeňští hráči na kolech z nedalekého hotelového komplexu, kde tráví čas během tradičního herního kempu. Tréninky a dění okolo týmu sledují přímo v Rakousku i členové vedení – přímo u hřiště byli například generální ředitel Adolf Šádek, sportovní ředitel Martin Vozábal či František Mysliveček ze skautského oddělení. Za mužstvem se v uplynulých dnech zastavil i majitel Michal Strnad.
Plzeňský realizační štáb se v posledních letech výrazně rozrostl. Trenér Martin Hyský má v Rakousku k dispozici vedle širokého týmu asistentů, fyzioterapeutů, lékařů, masérů či kustodů také nové analytiky v klubu - Michael Kotrč pracuje v Plzni od zimy, Martin Pavlíček přišel v létě ze sparťanského béčka.
Dění na hřišti šéfoval v pondělí dopoledne přímo hlavní kouč Hyský. Po krátké rozcvičce a protažení šel tým na precizně nachystané hřiště. Právě kvůli skvělým terénům, slunnému počasí a vyhovujícímu zázemí jezdí Plzeň i další české kluby na letní herní kempy do Rakouska pravidelně.
Zhruba hodinu a půl trvající dopolední jednotka frčela svižně, kromě úvodního zahřátí probíhala celá s míčem na noze. Hráči jeli modelové hry na malém prostoru, dělala se intenzivní, presinková cvičení, často zaměřená na práci s balonem.
Velká část tréninku byla věnovaná taktickým nácvikům na velkém hřišti. Rozehrávka od brány, způsob zakládání akcí, presování obránců, přebírání balonu. „First touch,“ křičel Hyský směrem k hráčům několikrát během tréninku.
V promluvách k týmu kombinuje češtinu s angličtinou, aby všemu dobře rozuměli i cizinci v kádru, kterých v Plzni přibylo podobně jako lidí okolo hlavního mužstva. Zajímavostí je, že tréninkové hřiště je rozkreslené do více obdélníků. Hráči pak lépe pochopí, kde přesně mají v konkrétních modelových situacích stát, odkud nabíhat, kam si chodit pro balon a podobně.
„Je to víc s balonem, to vyhovuje asi každému fotbalistovi. Měli jsme i těžší tréninky, kdy se víc běhalo, což je před těžkou sezonou také potřeba. Cítím se dobře, jde to správným směrem a těším se,“ ocenil útočník Christophe Kabongo, když po dopoledním tréninku odpovídal na dotazy redaktora Sportu. Ten jako jediný z českých novinářů sledoval pondělní přípravu přímo na místě.
Navrátilec z hostování v Mladé Boleslavi vypadá velmi dobře, na levém křídle se pravděpodobně popere o základní sestavu s Denisem Višinským, který stejně jako další reprezentanti (Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Merchas Doski) už v neděli naskočil do plné přípravy s týmem. Naopak trojice Florian Wiegele, Prince Adu a Amar Memič se k mužstvu připojí až po úterním návratu do Plzně.
Trenér Hyský a jeho kolegové vymýšlejí cvičení, která mají do týmu dostat požadované herní principy. Takže hry na nízký počet doteků na malém prostoru, po nácviku taktických prvků na velkém hřišti byl dostatek času věnovaný také střelbě a pilování koncovky.
„Kór v téhle době, kdy jsou k dispozici všechny statistiky a data, tak je to hodně důležité, aby trenér myslel i na tyhle věci – presink, posuny. Každý to dělá. My se na to teď soustředíme trošku víc. Chceme hrát stylem, kdy musí být všechno ťip ťop, takže to ladíme,“ přiblížil Kabongo náplň přípravy.
Trénink směřoval i směrem k úterní generálce na sezonu proti ukrajinskému Žytomyru. Hyský už velmi pravděpodobně využije alespoň na část zápasu čtveřici reprezentantů. Připraveni jsou všichni hráči přítomní na kempu v Rakousku – v pondělí naplno s týmem trénoval i Jiří Panoš, který kvůli menším zdravotním problémům vynechal přípravy proti Kodani a Young Boys Bernu. Mimo tým jsou pouze dlouhodobě zranění obránci Václav Jemelka a Jan Paluska.
Plzeň se z Rakouska vrací po úterní generálce, do sezony vstupuje v sobotu 25. července doma ligovým zápasem proti Liberci.