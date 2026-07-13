Trunda hledá „Priskeho“, Slavia se mění a Chorého návrat se blíží. Karabec coby lídr Sparty?
„Trpišovský očividně mění herní styl Slavie a je skoro jisté, že to bude minimálně na začátku bolet,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík, který s červenobílými absolvoval část herního soustředění v Rakousku a s koučem českého mistra hovořil. Jiří Fejgl se pro změnu hlásí z přípravného kempu Sparty v bavorském Grassau – a nabízí razantní pohled na využití Adama Karabce. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
- Rozhodne se o návratu Tomáše Chorého do Slavie už příští týden?
- Co rozhovory Pavla Nedvěda a Davida Trundy pro Sport z minulého týdne?
- A jaký bude nový zahraniční kouč české reprezentace?
Kompletní díl najdete i na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.