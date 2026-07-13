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Trunda hledá „Priskeho“, Slavia se mění a Chorého návrat se blíží. Karabec coby lídr Sparty?

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Trunda hledá „Priskeho“, Slavia se mění a Chorého návrat se blíží. Karabec coby lídr Sparty? • Zdroj: iSport.tv
Kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský
Pavel Kačor na tréninku Slavie
Slavia prohrála s Vlašimí
Adonija Ouanda na soustředění v Rakousku
Slavia prohrála s Vlašimí
Slavia prohrála s Vlašimí
Ange N’Guessan v akci v sešívaném
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Chance Liga
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„Trpišovský očividně mění herní styl Slavie a je skoro jisté, že to bude minimálně na začátku bolet,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík, který s červenobílými absolvoval část herního soustředění v Rakousku a s koučem českého mistra hovořil. Jiří Fejgl se pro změnu hlásí z přípravného kempu Sparty v bavorském Grassau – a nabízí razantní pohled na využití Adama Karabce. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

  • Rozhodne se o návratu Tomáše Chorého do Slavie už příští týden?
  • Co rozhovory Pavla Nedvěda a Davida Trundy pro Sport z minulého týdne?
  • A jaký bude nový zahraniční kouč české reprezentace?

Kompletní díl najdete i na webu liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

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Bonus: Chaloupkova sága, pachuť z kauzy Pilař, Karabec musí dostat velkou roli, co Konečný? • iSport.cz

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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