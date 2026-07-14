Vozábal: Český trh je prázdný a přeplácet není cesta. Hyský je paličák, ale věříme mu
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Plzeň vstoupí do možná zlomové sezony, což si všichni v klubu uvědomují. Vysoké ambice neskrývá ani sportovní ředitel Martin Vozábal (47). V hierarchii organizace člověk primárně zodpovědný za skladbu kádru týmu, který chce zaútočit na ligový titul. V obsáhlém rozhovoru přímo ze soustředění v Rakousku popisuje uvažování jednoho z favoritů Chance Ligy, proměnách hráčského trhu i spolupráci s generálním ředitelem Viktorie Adolfem Šádkem. „Každá firma musí mít jednu hlavu,“ říká o svém šéfovi. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
V neděli po obědě usedl k povídání v lobby hotelu Schermer, kde má tradičně zázemí Viktoria Plzeň během letního soustředění ve Westendorfu. Martin Vozábal je v alpském letovisku s klubem poprvé, každý den detailně vstřebává nové poznatky o mužstvu. Spolu s dalšími kolegy řeší i pohyby v kádru, s jakým se Viktoria pokusí zaútočit na titul. „Je to úkol pro nás všechny,“ přiznává, když se otevřeně rozpovídá o fungování jedné z největších fotbalových organizací v Česku.
Jak vnímáte mužstvo těsně před startem sezony?
„Nervozita tam asi není, spíš je to očekávání. Tým se skládá, je to stejný příběh jako každé léto, potažmo každou zimu. Jsme přesvědčeni, že náš tým je silný, očekávání jsou velká. Kluci i trenér jsou s cíli pro sezonu seznámeni. Samozřejmě je potřeba mít sportovní formu, trošku štěstí a zůstat zdraví. To je přirozené.“
Máte už kádr uzavřený?
„Přestupový trh je pořád otevřený, ale pokud by měl ještě někdo přijít, tak to musí být hráč, který tým zásadně někam posune. Bude rozdílový. Ale že bychom měli nyní pocit, že za každou cenu nějaký post potřebujeme, tak to v tenhle moment nemáme.“
A směrem ven z kádru?
„V tom chceme být také trpěliví. Víme, že nás čekají tři náročné soutěže. Obecně se hráčský trh zásadně změnil. Do českého fotbalu vstoupila řada bohatých majitelů napříč ligou. Všichni vesměs nadávají, že na trhu nejsou čeští hráči, a i my to tak vnímáme. Český trh je prázdný, a proto se nechceme zbavovat hráčů a už vůbec ne českých nebo slovenských. Na to je času vždycky dost.“
Čeští hráči mají na trhu vyšší hodnotu než cizinci?
„Cenová politika se spustila do úplných nesmyslů. Při vší úctě k těm klukům, nejsou ceny za české hráče adekvátní tomu, co reálně umí. Dneska si tady prodáváme a nakupujeme vzájemně za desítky milionů. Pamatuju si, když se před lety poprvé prodával Radim Nečas z Baníku do Slavie za 25 milionů a pak jsme nad tím ještě dvanáct let kroutili hlavou. Dneska se vám za pětadvacet každý tak akorát vysměje.“
Je o přeplácení příběh karvinského Pavla Kačora, o kterého jste měli zájem, ale nakonec skončil ve Slavii?
„Dopadlo to takhle. V Plzni bylo vždycky pravidlem, a já se s tím ztotožňuji, že v první řadě sem hráč musí chtít jít. Mít ambici, touhu tady uspět. Není to o tom, že někoho přeplatíte, a to nemyslím nijak ve zlém. Musíte ho přesvědčit jinak. Musí být šťastný on i jeho rodina. Plzeň by měl vnímat jako město pro život, nějaké ekonomické náležitosti k tomu samozřejmě také patří. Ale abychom někoho zaplatili jenom proto, aby laskavě hrál za Plzeň, to není cesta. Ostatně pan Šádek se tím netají, že nebude akceptovat žádné závody. A v tom se shodneme. Všechno má své meze.“
Je to i v souladu i s přáním majitele?
„Na tohle nemůžu odpovědět, protože přímo s majitelem komunikuje právě pan Šádek, já bych jen spekuloval. Ale když sem někdo přijde jenom kvůli penězům, časem se to stejně projeví, v klubu nebude šťastný. Hledáme hráče, mluvíme s mnoha z nich. A zažili jsme to i teď v létě, že byl jeden hráč a z rozhovoru jsme neměli pocit, že by cítil, že Viktorka Plzeň je pro něho dobrý krok. Komunikace byla pořád dokola o tom, za kolik, tak jsme z toho utekli. Znovu říkám - není to jen o penězích, ani o tom, že majitel říká: můžete utrácet.“
Změnila se i vaše role jako klubového funkcionáře? V Táborsku jste fungoval hned pod majitelem, měl jste velké pravomoci, v Plzni to tak úplně není. Zvykl jste si, že nad vámi je minimálně ještě Adolf Šádek?
„Ani jsem si na to nemusel zvykat. Věděl jsem, že to tak bude. Než jsem šel do Plzně, několikrát jsem seděl s panem Šádkem. Věděl jsem, do čeho jdu. Je to nová věc, ale nic nepřekonatelného. Jsem s tím naprosto v pohodě. Navíc porovnávám dvě neporovnatelné věci. Bavit se o Táborsku a o kolosu typu Viktorie Plzeň je se vším respektem úplně něco jiného. S pokorou si troufnu říct, že kdyby mi někdo řekl, abych šel do Viktorky Plzeň dělat toho nejvyššího ve vztahu k majitelům, tak bych měl z toho velký respekt a upřímně přiznám i obavu, zda bych do toho vůbec šel.“
Je pro vás Adolf Šádek spíš parťák, nebo šéf?
„Nevím, jak to vidí on, ale když nad tím přemýšlím, tak pro mě to je určitě šéf, zároveň i parťák. Respektuji, že pravidla jsou jasně daná. Každá firma musí mít vždycky jednu hlavu, nejde to dělat jinak. Zrovna Plzeň je toho důkazem, že to vždycky mělo jednu hlavu, a tou je Adolf Šádek. Proto Plzeň tak funguje.“
Co může hráčům Plzeň nabídnout a jak je těžké posily do klubu zlákat?
„Vždycky to bylo těžké, ale trh se fakt v tomhle změnil. Kluby jsou aktivní, preferuje se datová analytika, která se sleduje na různých platformách. Všichni dneska hledáme hráče s podobnými parametry a tam na sebe potom kluby naráží. Není překvapení, že vám z toho vypadne hráč, kterého má na listině třeba i Slavie nebo Sparta. Všichni hledáme typologicky stejné hráče. Rychlé, ideálně v mladším věku, dynamické, musí mít silové předpoklady, nějaké dovednosti i schopnosti. Všechny kluby využívají tyhle platformy. Ať je to Olomouc, Liberec, Slavie a asi i Sparta. Nevím. Je přirozený jev, že se tam s ostatními kluby musíme potkat.“
Hrajete pak při jednání s hráči na osobní notu?
„Tohle funguje spíš u českých hráčů, protože znají historii Viktorky Plzeň, u těch zahraničních je to složitější. Je potřeba být agresivnější, důraznější a rychlejší, protože zdlouhavější rozhodování vede k tomu, že do toho vstupují i jiné kluby. Zažili jsme to u Pirgiče, kde byly i zahraniční kluby a potřebovali jsme jednat rychle.“
Jak těžké bylo dostat zrovna jeho do Plzně?
„V první řadě jsme z něj cítili zájem. Fotbalově nám zapadal do koncepce, viděli jsme ho několikrát. No a pak přišel moment, kdy jsme s ním komunikovali, měli jsme od začátku pocit, že pro něj Viktorka Plzeň není východ, kam se ne každému chce. Cítili jsme z něj energii, že má chuť, proto jsme o něho usilovali. To je naše cesta!“
Finanční dostihy v lize
Ještě tady nepadlo, zda chodí nabídky na vaše hráče. Museli jste v létě čelit zájmu o některého z účastníků mistrovství světa, například o Amara Memiče nebo Lukáš Červa?
„Zatím ne. Ale v první řadě se jasně řeklo hráčům, že tady chceme pro tuhle sezonu postavit silný mančaft a hrát o nejvyšší příčky. Pokud se neobjeví mimořádná nabídka, které by se z lidského hlediska blbě odolávalo, tak nikdo neodejde. To je náš záměr. Udržet pro tuhle sezonu všechny klíčové hráče. To je náš jasný vzkaz a signál pro ostatní kluby.“
Zvedli jste jako Plzeň ceny svých hráčů?
„Ano, přirozeně se ceny zvedly. Prodávali jsme nyní v létě Toma Slončíka a Daniela Vašulína (do Hradce a Zbrojovky Brno). Kdyby mi někdo před dvěma lety řekl, za kolik to bude, budu kroutit hlavou. Ale my jsme ten trh nespustili. Nezbývá než se v tom orientovat a akceptovat to.“
Máte nějaký cenový strop u příchodů?
„Hodně se nás na to ptají, a je to spíš otázka na Adolfa Šádka. Bavíme se o tom. Strop od majitele žádný neexistuje. Spíš máme v rámci klubu takový pragmatický. Dáme i na lidský faktor a v momentě, kdy to přesáhne únosnou mez, vyhodnotíme si, že je to nesmysl, tak říkáme ne. Není to o tom, že by peníze na transfer nebyly, ale musí to dávat logiku. Pokud někdo očekává, že budeme kupovat hráče za sedm milionů eur, tak takto to prostě nebude.“
Souvisí to i s platy. Přivést hráče za určitou sumu je jedna věc, ale pak ho musíte adekvátně zaplatit. Na to reaguje kabina, kde budou chtít přidat i další hráči.
„Je to tak. Hráči a lidé okolo nich vnímají trh, nejsou hloupí. Mají nějaký věk a umí počítat, vidí, kde se co rozděluje. Oni se spolu v šatně baví, řeknou si, kdo a kolik kde bere. Je to těžké, ale určitě to šlo nahoru. Hráči se nenechají ošidit, pro agenty je to obrovský byznys. I tady se držíme určitého plánu a zvyklostí. Jestliže má hráč pocit, že jinde dostane lepší nabídku, řekneme fajn, to se nedá nic dělat.“
Nejdete do závodů, které vám nedávají smysl.
„Ani tady bychom se nepustili do něčeho, co nemá ekonomickou logiku a není to pro klub schůdné. Dostáváme se do fáze, kdy se můžeme bavit, že nějakému hráči nasypeme, jenom abychom ho přesvědčili. Ale to vám způsobí v týmu řetězovou reakci. Když to má jeden, musí to mít většina, ostatní hráči si toho všímají. Tomu se chceme vyvarovat. Proto hledáme hráče, kteří mají charakter, jsou hladoví, zajímají se o klub a chtějí s Viktorkou uspět. Zjišťují si o ní informace a zajímá je to víc než konkrétní platová částka.“
Přeskočme ke sportovní stránce. Jak zabránit výpadkům, které Plzeň měla na jaře? Karviná v poháru, venku Zlín a další podobné zápasy.
„Tohle nám devalvovalo celou sezonu. Respektujeme, že na druhé straně vždycky stojí soupeř. Ale přijet do Zlína a dostat tři góly, v Karviné to samé… To je špatně, my to víme a i Martin (trenér Hyský) si to uvědomuje. Bavíme se o tom a je to jedna z prioritních věcí, která v následující sezoně musí zmizet. Bez toho se neposuneme.“
Budete vy ten „zlý“, který bude tlačit na trenéra a tým? Jste pro tuhle roli určený?
„Já budu ten zlej. (úsměv) Je pravda, že jsem tady osm měsíců a v kabině jsem byl třikrát, jestli si to dobře pamatuju. A v momentě, kdy vstoupí do kabiny pan Šádek, tak je to ještě o level výš. Všichni hráči si musí uvědomit, že pak to je problém. Já jsem v hierarchii takový předvoj. Poprvé jsem tam byl na Slovácku (6. prosince 2025, Plzeň prohrála 0:3) a to nebylo lehký, protože jsem byl v klubu teprve tři týdny. Pak jsem tam byl ještě ve Zlíně i v Karviné. A ještě po výročním zápase s Pardubicemi, takže čtyřikrát.“
Musel jste někdy brzdit pana Šádka?
„To se vám ani nepodaří. (úsměv) Ne, to ne. Je to emoční věc, pro hráče to musí být výstraha. Já kdybych byl hráč a viděl ho, že vstupuje do kabiny, tak vím, že je to velký problém.“
Vnímají to tak i zahraniční hráči?
„To je otázka. Bavíme se o tom, že ne všichni mají nastudovanou historii Plzně. Ale myslím, že i oni vycítí, že to je problém. Chci věřit tomu, že si to plně uvědomují. A když ne, tak jim to zkušení čeští hráči vysvětlí. Byl jsem jednou u toho, že Vydrys (Vydra) jim po Pardubicích říkal: hoši, to že sem přišel pan Šádek jako není problém, to už je jako velkej průser. A pochopili všichni hned.“
V rozhovoru s trenérem Hyským padalo slovo titul, on se tohoto cíle nezříká. Jaké je zadání vedení směrem k týmu?
„Chceme hrát o titul, vnímáme to tak všichni. Potřebujeme však tým vyladit. Může nám pomoct, že jsme byli přeřazeni v Evropské lize až do play-off. Nebudeme v úvodu sezony tříštit energii na cestování a podobně. To by spíš mohli popsat kluci, kteří jsou tady déle. Já jsem boj o poháry nezažil. Ale zpět k otázce – ano, chceme hrát o titul.“
Jaká je pozice trenéra Hyského? Je titul pro něho zásadní úkol, nebo záleží i na Evropě a dalších okolnostech? Je potřeba být blíž Slavii i Spartě?
„Nejen pro Martina (Hyského), ale titul je úkol pro nás pro všechny. Bude to o detailech, o dennodenní práci. S mančaftem mluvíme, ptáme se hráčů, co jim vyhovuje, nevyhovuje, potřebujeme to vyladit. Vnímáme, že je špatně, že jsme dostali pět gólů s Bernem. Nemá smysl se bavit o tom, že hráli mladí kluci, chyběli reprezentanti. Jsme Viktoria Plzeň, bez ohledu na to, kdo za ni nastoupí. Od prvního do posledního dne jsme s týmem na soustředění. A to není o tom, že do toho chceme trenérovi zasahovat, ale chceme vnímat, jak mančaft funguje. Zároveň chceme, aby oni vnímali, že to je i naše zodpovědnost. Ne, že řekneme: trenére, hlavně získej titul.
Hyskému věříme, ale potřebujeme i výsledky
Na druhou stranu trenér bývá první na ráně. Je nejjednodušší řešení vyměnit ho, když se nebude sezona vyvíjet dobře...
„Samozřejmě to takhle obecně funguje, z pohledu veřejnosti to tak může být. Já jsem ale za svůj život moc trenérů nevyhodil. My Martinovi (Hyský) věříme. Víme, co chce hrát a pro nás je důležité vidět, jakým způsobem se hráči pod ním prezentují. Vidíme na tréninku, jak je na mě náročný. Věříme, že to je cesta, která nás někam dovede. Samozřejmě k tomu ale potřebujete výsledky.“
O trenérovi se říká, že často mívá svoji pravdu, svůj svět. Povedlo se vám ho trošku otevřít?
„Já bych to trochu rozdělil. On je paličák ve způsobu hry, z toho neuhne. Má jasnou vizi, jaký fotbal chce hrát a jakým způsobem k němu chce dojít. Jakou typologii hráčů k němu potřebuje, jakým tréninkem se k tomu dostane. Já zažil Radka Kováče v Táborsku, který byl v tomhle smyslu taky paličák. Ale tam se to dostalo do fáze, kdy to nefungovalo, protože on chtěl po hráčích něco, co nebyli schopni zvládnout v potřebné kvalitě.„
“Tam jsme narazili. Ale tady má Martin kvalitnější hráče. Teď reaguju na tu druhou část otázky. My ho ani nechceme předělat. Nebudeme mu říkat, aby přemýšlel jinak, protože víme, proč a co on dělá. To bychom to pak mohli trénovat my. Jen potřebujeme, aby měl výsledky. Ideálně co nejrychleji.“
Věříte, že zlomíte i Slavii, která měla v minulé sezoně velký náskok?
„Především nesmíme zbytečně ztrácet body, hlavně doma. V minulé sezoně bylo výpadků moc. A to říkám se vším respektem k soupeřům, nechci se nikoho dotknout. Ale když prohrajeme 0:1 se Zlínem, s Pardubicemi, že remizujeme 2:2 s Teplicemi gólem z posledního nákupu, hrajeme 3:3 s Hradcem Králové, kdy inkasujeme z posledního útoku v 99. minutě…„
“To jsou věci, které se nesmí stávat. S tímhle v zádech těžko nějakou trofej získáte a Slavia vám bude dál utíkat. My se nekoukáme na ostatní, a to není pouze fráze. Každý má svoje starosti, my se soustředíme sami na sebe. To je podle mě jediná cesta, jak se dostat nahoru. Pokud se denně budeme bavit o tom, jestli Slavia udělala někoho a jakou postaví sestavu, nebo co dělají Olomouc, Liberec, to bychom jen ztráceli čas.“
Zmínil jste i Olomouc a Liberec. Cítíte větší tlak od týmů pod vámi, než tomu bývalo třeba dva, tři roky zpátky?
„Určitě jsou týmy, které takhle silné na sportovním poli nebyly. Respekt od nás tam musí být, jsou tu mužstva, která budou chtít nahoru. A to se nebavíme o Spartě a Slavii. Já jsem to vnímal už v Budějovicích. Říkali jsme si, že když se to podařilo Plzni, proč bychom to nedokázali my. Jedna věc je ale o tom mluvit, druhá věc je to realizovat. To už se zase dostáváme k tomu, co nechceme. Chceme se koncentrovat na to, aby se nikdo nedostával z vnějšku do nás, to je zásadní pro to, abychom byli silní vnitřně. Pak se naše kvalita musí projevit, i když je to pořád sport. Nejde v něm všechno naplánovat.“