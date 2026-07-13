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Ze Sigmy do Ugandy?! Útočník prý řeší návrat za rodinou. Nevíme o tom, říká kouč Hapal

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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Jako vážně?! Podle ugandského novináře Geoffreyeho Mugabiha se chce útočník Olomouce John Paul Dembe (21) vrátit do tamní ligy, konkrétně do populárního celku KCCA FC. Prý o tom jedná během své dovolené v Africe a zároveň řeší víza, potřebné k návratu do Česka. „Akorát jsme o tom četli, stejně jako vy,“ reagoval překvapeně trenér a sportovní manažer Pavel Hapal pro web iSport. „Paul je tichý kluk, ale nevíme, o tom, že by byl u nás nespokojený. Navíc tady má platnou smlouvu,“ dodal.

Na soustředění v Rakousku každopádně mladý ugandský útočník schází. Vypršela mu platnost víz a v Africe si má vyřídit nové. „Je to teď na něm. Neumím odhadnout, kdy bude k dispozici,“ zmínil Pavel Hapal, jenž by měl Dembeho rád v týmu.

„Je rychlostní typ, vypadal velice dobře. Bohužel se hned na začátku soustředění ve Španělsku zranil,“ připomněl osud zimní posily ze švédského Häckenu, jenž má mít na stole zajímavou nabídku dvouleté smlouvy od týmu KCCA. V něm působil ještě v roce 2023 před odchodem na sever Evropy.

Ačkoliv Dembe na jaře Sigmě na hřišti nepomohl, klub v něm vidí velký potenciál. Proto Hapala a spol. zpráva o hráčově údajném úmyslu odejít do ligy v Ugandě zarazila. „S námi o tom nikdo nejednal,“ informoval. Talentovaný rodák z Kampaly prý zvažuje setrvání v rodné zemi hlavně kvůli svatbě s přítelkyní. Rád by trávil víc času s příbuznými.

Jenže v Olomouci o jeho úmyslech nic nevědí a počítají, že se po vyřízení formalit vydá zpět do Evropy.

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