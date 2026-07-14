Slavii čeká letní sága Chaloupek. Na stopera se vyptávají celky z Anglie a Itálie, zůstane?
Před rokem a půl přežívala Slavia celé zimní přestupové období ve strachu, že přijde o El Hadjiho Malicka Dioufa, nakonec svůj klenot ubránila až do období po konci sezony. Nyní mistra ligy čekají podobně perné měsíce se Štěpánem Chaloupkem. Jeden z nejlepších ligových stoperů minulé sezony budí i díky svým obdivuhodným ofenzivním statistikám zájem v zahraničí. Na seznamu ho mají mít i kluby z Premier League... Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního dílu podcastu Liga naruby. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Přestupové domino, rozhýbaný evropský trh, říkejte tomu, jak chcete. V současnosti jde o jeden z hlavních strašáků pro Jindřicha Trpišovského. O co jde? Hráči, především ti špičkoví, se napříč všemi ligami vrací (nebo teprve vrátí) do svých týmů z mistrovství světa. Většina soutěží začíná na rozdíl od české ligy až za šest týdnů, tudíž hlavní pohyby se teprve chystají.
Řekněme, že nastane scénář, kdy tým A prodá svou hvězdu a za náhradu si zvolí hráče z týmu B. Tým B musí koupit hráče z týmu C a ten vzápětí zazvoní s balíkem peněz na dveře Slavie s požadavkem na Davida Mosese či Štěpána Chaloupka.
Celá akce se může stát nečekaně, klidně v rámci dní. Proto budou v létě v Edenu extrémně obezřetní, zvlášť když se na třiadvacetiletého obránce konkrétně vyptávají týmy už teď, v době, kdy se kola trhu teprve roztáčejí. „Kluby ho oťukávají a máme i úplně čerstvé zprávy, že se do toho další kluby zapojí a bude to hodně o něm,“ zmínil v rozhovoru pro Sport kouč Trpišovský.
Kdo konkrétně? Podle informací redakce nadále platí, že je český reprezentant na listu