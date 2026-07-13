Vydra je po operaci kotníku. Už měl být zpátky, v Grassau ale nechybí: volání po narkóze
PŘÍMO Z NĚMECKA | Tradice se nemění. Proto Sparta opět vyrazila na letní soustředění na pomezí Německa a Rakouska. V Grassau, kde je potřetí, se chystá na útok na ligový titul a pokus o průnik do Ligy mistrů. „Zázemí je perfektní,“ prohodí v hotelu Achental na okraji městečka obránce Martin Suchomel. Aby ne, regenerace, jídlo, hřiště nějaké tři minuty pěšky…
Sám si doma rád uvaří, miluje těstoviny, klasické Pomodoro nebo echtovní chuťovku Cacio e Pepe. Také griluje, k tomu si nachystá salát, „brambůrky“ v troubě. „Musí být medium rare,“ zasní se Martin Suchomel.
Také na soustředění je spokojený (i když Cacio e Pepe si dá hned po návratu), kuchyně v Achentalu je znamenitá. „Všechno má navíc pod palcem náš nutriční specialista Filip,“ zmíní polského odborníka Filipa Boryse. „Spolu debatujeme o jídle hodně, tady, na Strahově, kdekoli, v Praze jsem mu dával tipy na jídlo,“ zůstane fyzicky nadupaný borec, který jarní část strávil po zlomenině ruky v Hradci Králové, u oblíbeného tématu.
Při něm snad i zapomene, proč v Německu je. Sparty tady zatím absolvovala jeden zápas, Ósaku, vítěze asijské Ligy mistrů, zdolala jasně 3:0. Ve čtvrtek ji čeká polský Bialystok, v pátek dánský Nordsjaeland, první evropské testy. Po druhém utkání se vrací, do ligy vstoupí příští sobotu večer v ostré venkovní řeži se Zbrojovkou Brno.
„Budeme hladoví,“ slibuje Suchomel. Podmínky pro to jsou. „Máme krásné hřiště, perfektní trávník, kvalita je ohromná. Regenerace, bazény, venkovní i vnitřní, sauna,“ popisuje. On sám vše využívá do sytosti, třeba sauna je pro něj v přípravném období každodenní záležitostí.
Vydra stále léčí kotník, byl na operaci
Regeneraci plus další vymoženosti využívá už také Patrik Vydra. Klíčový hráč - jedno zda stoper či střední záložník - je v rekonvalescenci. V jarním derby na Slavii si zlomil kotník po tvrdém, ale férovém střetu se Štěpánem Chaloupkem. Původně měl být zpět už na přípravu, ale objevily se komplikace a dlouhán musel na operaci.
„Věděli jsme, že ji má za sebou, byli jsme na kafi a hned jsme mu volali. Snažili jsme se ho nějak rozveselit, i když byl po narkóze, ale chtěli jsme mu říct: Myslíme na tebe, drž se, těšíme se na tebe,“ vykládá Suchomel.
On i Vydra patří do skupiny odchovanců Sparty, která se v prvním týmu rozrůstá. Je tu Adam Ševínský, Matěj Ryneš, Hugo Sochůrek, také matador Pavel Kadeřábek, do partičky náleží rovněž brankář Jakub Surovčík, i když vyrůstal v Tempu a na Slavii.
„Naštvalo nás, že nám bude chybět. Ale jsme mu nablízku, když přiletěl na soustředění, hned jsme se potkali, popovídali jsme si,“ glosuje Suchomel spoluhráčovu současnost. Vydra se přidal k týmu podobně jako od něj Suchomel v zimě neodletěl, když si hned v prvním utkání v Marbelle zlomil ruku. „Chtěl jsem být s klukama,“ podotkne.
Jeho kumpán (stejně jako on ve Španělsku) má logicky odlišný program. Fyzioterapii, posilování, pomalý návrat do klasického režimu. Zato mužstvo zrychluje, vrátili se reprezentanti po mistrovství světa. Kádr se bude dotvářet směrem k sezoně. V Německu až do pátku.
Program Sparty v Grassau:
- Pondělí: trénink, mediální den 1
- Úterý: otevřený trénink, mediální den 2
- Středa: trénink
- Čtvrtek: zápas s Bialystokem (18:00)
- Pátek: zápas s Nordsjaelandem (12:00), návrat do Prahy