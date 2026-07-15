Slávisté na hraně: hráči mimo EU, dlouholetá opora i Francouz. Kdo opustí nafouknutý kádr?
Je zcela očividné, že kádr fotbalové Slavie je přeplněn k prasknutí. Jindřich Trpišovský sám přiznal, že do ideálního stavu 21 hráčů a 3 gólmanů se nevejde, přesto první část selekce hráčů, kteří klub dočasně nebo dlouhodobě opustí, už začíná. Do Německa na souboj s Lyonem už chce realizační tým vyjet s jasnější kostrou, než kterou měl k dispozici dosud. Kteří účastníci letního soustředění se podle indicií, které Sport v Rakousku nasbíral, blíží odchodu z kádru „sešívaných“? Šlo i o jedno z témat bonusové části pondělního pořadu Liga naruby. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Youssoupha Mbodji
Národnost: Senegal
Věk: 22 let
Post: levý obránce/stoper
V klubu od: léta 2025
V zimě se na něj vyptávaly zahraniční kluby, nyní je v nemilosti. Loňská posila z Jihlavy musela párkrát v nouzi naskočit na post stopera, ale dlouhodobě chybuje směrem dozadu. Velký progres v bránění během roku nepřišel a i vzhledem ke statutu hráče mimo EU si bude mladík zřejmě hledat hostování či přestup.
Dominik Javorček
Národnost: Slovensko
Věk: 23 let
Post: levý obránce
V klubu od: léta 2025
Není to jeho vina. Místo toho, aby si první rok ve Slavii zvykal, celý ho promarodil s utrženým vazem v koleni. Po zranění se potřebuje rozehrát, na což momentálně v Edenu není moc prostoru. Byť by se mu logicky mohlo otevřít okno zraněním Davida Juráska, v současnosti je i kvůli roli odchovance preferován Albert Labík. Smysl by dávalo hostování v lize.
Sahmkou Camara
Národnost: Guinea (francouzský pas)
Věk: 23 let
Post: stoper
V klubu od: zimy 2025
Jak už Sport několikrát popisoval, elegantní dlouhán zřejmě v Edenu neprorazí. Jde proti němu několik věcí: na stopera příliš volnomyšlenkářská povaha a také obří přetlak na jeho pozici. I kdyby ho chtěl realizační tým udržet, stálo by před ním šest dalších borců s lepším renomé, včetně vypiplaných mladíků Denise Halinského a Mikuláše Konečného. Logický by byl přesun do zahraničí.
Youssoupha Sanyang
Národnost: Gambie
Věk: 20 let
Post: levý křídelník
V klubu od: léta 2025
Šancí minulou sezonu dostal dost, ale stále se neposunul na úroveň, kterou Slavia chce. Herní soustředění se levonohému rychlíkovi relativně vydařilo, ale ze všeho nejvíc musí sbírat zkušenosti, v čemž mu bude bránit obří a vyspělejší konkurence. Trápí ho například koncovka a produktivita, což by mohl vylepšit na hostování.
Oscar Dorley
Národnost: Libérie
Věk: 27 let
Post: střední záložník
V klubu od: léta 2019
Čas dlouhodobé opory a miláčka tribun se dost možná chýlí ke konci. Populární Oscar zaznamenal minulou sezonu výrazný výkonnostní úpadek a navíc má jen rok do konce smlouvy. Byť by v očích mnohých pro A-tým byl stále přínosem, údajně se očekává nabídka ze Saúdské Arábie, která bude finančně atraktivní nejen pro něj, ale i pro Slavii.
Tomáš Jelínek
Národnost: Česko
Věk: 20 let
Post: střední záložník
V klubu od: odchovanec
„Má X faktor, umí dobře otočit hru,“ chválil na podzim Trpišovský odchovance Slavie po jeho ligovém debutu. Následně Jelínek působil na jaře v Pardubicích, kde se postupně chytil v základní sestavě. Byť ho trenéři chtěli vidět v přípravě, v našlapaném kádru pro něj není momentálně místo. Otázka je, jestli někdy bude. Jistě o něj bude na hostování stát množství klubů, včetně Pardubic.
Neil Glossoa
Národnost: Francie
Věk: 21 let
Post: pravý obránce
V klubu od: léta 2026
„Po přípravě si vše vyhodnotíme a rozhodneme o dalším plánu jeho rozvoje,“ avizoval už před měsícem Přemysl Kovář. Je to tak, pro čerstvou posilu se podle informací Sportu shání půlroční hostování. Byť defenzivní univerzál zaujal, problém dělá jazyková bariéra, hráč umí prakticky jen francouzsky. I proto zatím s áčkem na tento post zůstane Eliáš Piták, další odchovanec.
Adonija Ouanda
Národnost: Kanada
Věk: 21 let
Post: levý křídelník, útočník
V klubu od: ledna 2026
„Za půl rok neskutečný progres,“ kroutil hlavou asistent Milan Kerbr. Kanadský superrychlík zaujal v přípravě i během jara na Slovácku a momentálně dělá trenérům největší bolehlav. Jeho typologie se hodí do evropských pohárů, zároveň se kryje s hráči jako Emmanuel Ayaosi či Mubarak Suleiman. Nejen postem a schopnostmi, ale i statutem hráče mimo EU. Tady bude rozhodování o možném dalším hostování trvat déle.