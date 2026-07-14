Sparta v Grassau trénovala bez Karabce a Mannsverka. Kuchta v ráži, Haraslín chtěl kartu
PŘÍMO Z NĚMECKA | Upustit páru je třeba, není nic tajného, že na trénincích všemožných sportovních mančaftů často vybublá napětí - a to mezi spoluhráči. Sparta, která je na klasickém letním soustředění v Grassau, není výjimka. Trenéři jsou však v klidu, se spícími pannami ještě nikdo nic nevyhrál. Útočník Jan Kuchta rozhodně takový typ není… Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Reprezentanti Hugo Sochůrek, Jan Kuchta a Jaroslav Zelený společně se Santiagem Enemem si dají na vedlejším hřišti takzvaný beep test, kondiční rasovinu, která ukáže realizačnímu týmu, jak na tom jsou. Brankáři využívají pro začátek tréninku hlavní hřiště, největší skupina absolvuje rozběhání na dalším place, v rytmu je také rekonvalescent Emmanuel Uchenna.
Po chvíli se skupiny promíchají, jedna pětice piluje zakončení (Matyáš Vojta slušně uklízí balony), další se vrhne do takzvané stavěčky. Dva týmy proti sobě, jedni v rudých tréninkových dresech, druzí přes ně mají přetažený šedivý rozlišovák. Zelený pak natáhne dvojice střeďáků Sochůrek, Eneme. Ti kooperují s grupou, která má zrovna míč, druhá se jej snaží presinkem rychle uzmou zpět.
A teď to přijde. Hra se zastaví, hluk zvýší, Kuchta se pustí do Enemeho. „You are behind him, schováváš se,“ kombinuje angličtinu s češtinou. „To je pořád,“ hartusí. Eneme se ozve, nelíbí se mu to, rozmíška trvá pár vteřin, je však výživná.
„No, jo už jsme tady týden,“ usměje se vedoucí mužstva Miroslav Baranek vedle hřiště. Neřeší. Trenéři jsou rovněž v klidu, za chvíli se jede dál, nic se nestalo.
Pozdější přesun na hlavní plochu nabídne zajímavý pohled. Nejprve je na programu takzvaně velká hra - tedy jedenáct na jedenáct. Útočící mužstvo má dvě branky, v jedné stojí Jakub Surovčík, ve druhé Sebastián Zajac, na opačné straně posila z Maďarska Krisztián Hegyi.
Sestavy jsou pomíchané, zajímavě se jeví například stoperská dvojice Zelený, Asger Sörensen. Kapitán Lukáš Haraslín si drží levé křídlo, John Mercado pravé, na pravých obráncích jsou podle očekávání Martin Suchomel a Pavel Kadeřábek, který si po chvíli musí rozstřihnout zřejmě moc utažený tejp na kotníku.
Když Haraslín zahodí dva centry, velmi silně zanadává. Emoce jsou jeho, což ostatně potvrdí i při další menší hře. Když skóruje po kličce na levou nohu a ráně pod břevno, strhne rozlišovák a triko, mává s nimi nad hlavou. To by měla být žlutá karta, ne?
Příprava má tempo, daří se kupříkladu Garangu Kuolovi, skvělou fyzickou připravenost demonstruje další maďarský novic Viktor Vitályos (ve velké hře je na levém beku vedle Zeleného). Velmi slušně se jeví i junáci jako Sebastian Pech, či Lukáš Moudrý. Na hřišti jsou také Lewis Azaka, Maxim Kotíšek, jediný úplný nováček na přípravném kempu.
I oni se perou o místo v kádru. „Myslím, že šance je vždycky. Musím ukázat všechno, co umím. Neříkám, že je velká, ale poperu se o ni,“ hlásil po úterním tréninku v areálu ASV Grassau devatenáctiletý Moudrý.
Naději mu dává i zájem hlavního kouče. Priske zelenáče nepřehlíží, chce po nich kvalitu, vyžaduje ji i osobně. „Cítím větší důvěru než v zimě,“ vzpomněl si středopolař na kemp v Marbelle. Nabídne i příklad: „Při jednom cvičení jsem dvakrát nebo třikrát hned vracel míč zpátky z jedničky, ale trenér za mnou přišel, ať se nebojím otáčet hru, protože já jsem ten, který ji určuje a tvoří.“
Uvidí se, jaké možnosti dostanou mladíci v dalších utkáních, ve čtvrtek s Bialystokem a v pátek proti Nordsjaelandu.
Potíže: Mannsverkovo koleno, Karabcův žaludek
V prvním duelu přípravy s Opavou zvládl poločas, ve druhém proti Ósace porci o malinko přesahující hodinu. Aktuálně řeší sparťanská šestka Sivert Mannsverk, jeden z možných nástupců šéfa Kaana Kairinena, zdravotní trable, kvůli nimž neabsolvoval ani úterní trénink na soustředění v Grassau.
„Ze sobotního zápasu si odnesl zranění kolena. V tuto chvíli čekáme na výsledky vyšetření,“ popsal mluvčí klubu Václav Talácko. Na hřišti scházel rovněž Adam Karabec, jenž se v obou duelech blýskl velmi nadějnými výkony. Českého reprezentanta postihla nemoc, v noci zvracel. Mimo trénink byl rovněž stoper Jakub Martinec kvůli zánětu v koleni.
Ve stanu vedle hřišti se dávali dohromady rekonvalescenti po zranění: Peter Vindahl, Magnus Kofod Andersen, Patrik Vydra a Ondřej Penxa.