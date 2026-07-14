Úspěšná generálka Plzně: zajímavá role Prebsla, Kabongo v ráži i Panošovy momenty
PŘÍMO Z RAKOUSKA | Třetí a závěrečný zápas na herním kempu v Rakousku Plzeň zvládla. V generálce na sezonu zdolala ukrajinský Žytomyr 2:0, branky vstřelili Cheick Souaré a Christophe Kabongo. Viktoria půjde do ostré sezony s důležitými poznatky. Mužstvo, které se otevřeně přihlásilo k titulovým ambicím, ale stále bojuje i s některými nedostatky. Co ukázalo Martinu Hyskému soustředění pod Alpami? Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Zatímco startovací jedenáctka Plzně se snažila přelstít obranu ukrajinského soupeře, náhradníci schovaní ve stínu na malé tribunce v Jenbachu rozdávali autogramy malým fanouškům. Klub především potřebuje, aby se zdánlivá idylka okolo týmu přenesla i do výkonů na hřišti. Což se v generálce proti Žytomyru minimálně výsledkově podařilo.
Plzeň, byť neměla ideální start a soupeř se dostával do zajímavých možností, nakonec utkání zvládla a zvítězila 2:0. Rozhodl gólový přínos dvou křídelních hráčů – v první půli se hlavičkou po centru Denise Višinského prosadil Cheick Souaré, ve druhém poločase tvrdě a přesně pálil Christophe Kabongo.
Navrátilec z Mladé Boleslavi je jednou z nejvýraznějších postav plzeňské přípravy. Dvě branky zaznamenal proti Artisu Brno, na kempu v Rakousku se podílel na gólu proti Kodani (1:1) a pečetil skóre i v úterní generálce.
„Má za sebou velmi dobrou přípravu. Už jsem o tom mluvil. Je to hráč, který umí udělat rozdíl, bude rozhodovat zápasy. Tohle od něj požaduju a chci. Jsem rád, že se trefil,“ chválil mladého forvarda po utkání plzeňský trenér Martin Hyský, když odpovídal na dotazy Sportu.
Návrat reprezentantů
Poprvé v Rakousku vyslal do zápasu čtyři reprezentanty, kteří se zapojili k týmu později - po prodlouženém volnu kvůli mistrovství světa. Denis Višinský a Merchas Doski nastoupili v základu, druhý poločas nabírali minutáž Lukáš Červ a Alexandr Sojka. „Směřujeme to k prvnímu ligovému zápasu s Libercem, máme do něj ještě deset dní. Všichni přišli natěšení do přípravy zpátky k týmu a jejich kvalita je vidět,“ poznamenal Hyský.
Plzeň tvrdě pracuje na tom, aby byla silná na míči, kontrolovala zápasy a dominancí uhrávala potřebné výsledky. V některých pasážích je hra necelých čtrnáct dní před startem ligy stále syrová.
Příklad? Viktoria drží balon, ale až příliš času tráví v pomalejší mezihře, volí cestu přihrávek do nohy bez patřičné ostrosti směrem k vápnu soupeře. Třeba Matěj Vydra se v prvním poločase jednou rozčílil, když nedostal balon včas do zajímavého náběhu.
„Chceme být agresivnější v nábězích, ale nechceme za každou cenu jenom hrát přihrávky za obranu. Potřebujeme být variabilní, najít správný čas a prostor pro přihrávku za soupeře. Určitě tam ale byly možnosti hrát rychleji,“ souhlasil Hyský.
Zajímavou roli dostal v prvním poločase Filip Prebsl, společně se Stefanem Pirgičem dvě letní posily, které nastoupily v základu. Exslávistický stoper nebo střední záložník plnil netradiční roli invertovaného pravého obránce, pozice na place mu ale svědčila. Několikrát zajímavě vyvezl balon, navíc se na pravém křídle otvíral prostor pro Cheicka Souarého. „Zvládl to velmi dobře. Je vidět, že je zvyklý hrát i uprostřed hřiště. Spolupráce Souaré, Prebsl celkem dobře fungovala,“ chválil Hyský.
Kostra týmu
Ve víkendovém velkém rozhovoru s novináři v Rakousku připustil, že potřebuje funkční kostru týmu. Ta se mu pomalu rýsuje. Stoperská dvojice Dávid Krčík, Sampson Dweh, uprostřed zkušený lídr Patrik Hrošovský, nad ním Tomáš Ladra a na hrotu kapitán Vydra. Na této pětici západočeský kouč evidentně hodlá stavět.
Na ostatních pozicích se ale o místo v základu bude tvrdě bojovat. Do závěrečné pasáže skvěle vstoupil Jiří Panoš. Osmnáctiletý záložník výborně nachystal gólovou akci pro Kabonga, měl v zápase několik dalších výrazných momentů.
„Je potřeba říct, že během kempu v Rakousku měl spíš individuální režim. Potřebujeme, aby byl víc v tréninkovém procesu. Byla to u něj trošku delší cesta, musí na sobě víc pracovat mimo fotbalové věci. Aby byl odolnější a vydržel tréninkovou intenzitu. Ví o tom, bavíme se o tom. Oba jsou to hráči, co dokáží udělat rozdíl a rozhodovat zápasy,“ dodal Hyský směrem k výborně kooperující dvojici plzeňských mladíků.
Plzeňská výprava se z rakouského Jenbachu přesunula domů s bilancí remízy (1:1 Kodaň), prohry (3:5 Young Boys) a závěrečné výhry 2:0 nad Žytomyrem. V následujících dnech finišuje přípravu směrem ke startu Chance Ligy. Připojí se k týmu i poslední trio reprezentantů – brankář Florian Wiegele, křídelník Amar Memič a útočník Prince Adu.