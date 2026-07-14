Nervózní příprava Bohemians. Upřímný Hejkal: Je nás málo, s kvalitou hráčů nejsme spokojení
Stoupnout si před kameru a zamaskovat situaci diplomatickým nic neříkajícím vyjádřením? To evidentně není nic pro Stanislava Hejkala. Asistent trenéra Bohemians po další prohře v přípravném zápase (0:2 s Wislou Plock) před klubovou kamerou upřímně přiznal: „Zápas nám nic nepřinesl. Odjeli jsme na soustředění v nízkém počtu hráčů a dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme,“ popsal. Starosti mu dělá nedostatek posil i zranění. Přípravy na ligu ONLINE ZDE >>>
Klokani na začátku července porazili 4:2 Táborsko, načež v následujícím utkání padli s mnohem kvalitnějším soupeřem Lechem Poznaň 0:4. V úterý se pražský klub střetl s dalším polským prvoligistou Wislou Plock a prohrál 0:2. Jak každý ví, příprava není o výsledcích, trenéři jsou ale necelé dva týdny před koncem ligy nervózní z jiných aspektů.
Jde především o skladbu kádru, kterému chybí šířka a kvalita. Tři dny před generálkou na ligu dohrávali Klokani s mladíky Jakubem Tichým, Matějem Šurýnem, Mathewem Bandou či nepříliš zkušeným Petrem Mirvaldem. I proto asistent trenéra Stanislav Hejkal po utkání vypálil nečekaně upřímné hodnocení.
„Hrajeme v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme. Dohrávali jsme s kluky, co hráli třetí ligu, v dorostu nebo někde na hostování. Nezkoušíme si to, co si tu chceme zkoušet. Tohle k ničemu nevede, zápas nám nic nepřinesl,“ popisoval.
V létě dorazily do Ďolíčku zatím čtyři posily – útočník Ladislav Almási na přestup, útočník Ladislav Krobot v rámci výměny za Václava Drchala, veterán Václav Pilař zadarmo a stejně tak stoper David Heidenreich, který chce restartovat kariéru po vážných zraněních a zatím zvládne jen desítky minut.
Musíme to nazvat pravým jménem
Vzhledem ke ztrátám Jusúfa, Lukáše Hůlky, Gibrila Sosseha, Milana Ristovského, Roberta Hrubého a Ondřeje Kukučky a vlastně i Drchala se nedá říct, že je hráčů v týmu více než na jaře.
„Musíme to nazvat pravým jménem – na soustředění jsme odjeli s nízkým počtem hráčům. Máme navíc asi šest zraněných hráčů. Máme vytipované posily a čekáme na ně. Se šířkou kádru a s kvalitou hráčů zhruba od dvanáctého až dvacátého místa nejsme spokojeni,“ sdělil, že za hranicemi základní jedenáctky má tým problém. Bohužel pro Bohemians, kvalitní náhradníky potřebují, tým drtí zranění.
Vrásky z tohoto pohledu trenérům opět přibyly kvůli střídání Petera Kareema, který s poraněným kolenem musel odejít ze hřiště už z první půli. Dále chyběli zranění Dominik Pleštil, Jan Vondra či Aleš Čermák. „Záplatujeme, přesouváme jednoho hráče za druhého,“ povzdechl si Hejkal.
Generálka se Zaglebií Lubin se odehraje v pátek, příští sobotu pak už čeká Klokany první ligové kolo v Teplicích. Do té doby bude i na sportovním vedení, kterému Hejkal nepřímo vyslal vzkaz, aby situaci vylepšilo.